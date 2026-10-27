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27. okt 2026 o 13:23
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Milý pán Kamenycký (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Dneskaj sem pri varený obeda očúvala Vašu tlačovku (na televízii mi nejde obrazovka, tak sem len očúvala) a zrazu...

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Pekne, kultyvuvane ste šeckým nehonným novinárom odpovedali na ich zákerné otázky s ekonomickým podtextem, gde ste im trpezlivo vysvetluvali, jak šeci pod vedeným Smeru bohatneme a že jedyný z odbornýkú na Slovensku, s kerým by ste byli ochotný diskutuvat na týto témy, ste Vy sám, a zrazu očujem, jak sa Vám zasekel hlas a povedali ste: "vyskočilo mi péro".

A nyc vácej.

Já sa Vám príznám, já sem skoro odpalla.

Aj ked mi nejde obrazovka, hned mi oči vyleteli k nej a snažila sem sa z tej černoty zistyt, jak Vám mohlo vyskočit a či to bylo v televízii videt, ale aj ked sem kukala do tých spodných častý obrazovky, kde sa to pravdepodobne mohlo odohrávat, prd sem tam videla. Any žánný náznak tam nebýl.

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Hned sem patrične tými cestovými rukámi dohovorila starému, že nedál obrazovku ešte opravit a já potom pricházám o dúležité správy a výjevy, keré hýbú svetem. Potom to šecko zostáva len na mojej fantázii a povím Vám, pán Kamenycký, to neny búhvíco. Ja mám pred očami samé katastrofické scénáre a predstavujem si, de šade Vám to péro mohlo vyskočit. Či len v gatách a zostalo skované, alebo prerazilo zips a vyskočilo z gatý... no, co Vám povím, strašné myšlenky to sú.

No, co už, s tým už teraz nyc neudeláte. Jak ráz péro vyskočí na verejnosty a vidý to púl národa, to je konec-zvonec.

To už potom len sa poučit do budúcnosty.

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Jak Vás tak moc zrušujú tý rejtyngy a pozitývne hodnotená našej ekonomiky, noste račej pevnejšé trenky, prípadne si péro uvazujte k nohe, aby Vám to tam nelétalo lárom-fárom bez obmedzeňá.

Tak já len tolko, pán Kamenycký. Len aby ste vedeli, že aj my, kerí máme doma černé obrazovky Vás sledujeme a tešíme sa s Vami z teho jak bohatneme.

Držte sa.

Vaša uzavretá anonymka.

Zdroj:

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https://www.ta3.com/relacia/1079383/tb-l-kamenickeho-o-ratingu-agentury-sp-pre-slovensko

Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
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  • Počet článkov:  1 269
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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