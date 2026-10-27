Milý pán Kamenycký (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Pekne, kultyvuvane ste šeckým nehonným novinárom odpovedali na ich zákerné otázky s ekonomickým podtextem, gde ste im trpezlivo vysvetluvali, jak šeci pod vedeným Smeru bohatneme a že jedyný z odbornýkú na Slovensku, s kerým by ste byli ochotný diskutuvat na týto témy, ste Vy sám, a zrazu očujem, jak sa Vám zasekel hlas a povedali ste: "vyskočilo mi péro".
A nyc vácej.
Já sa Vám príznám, já sem skoro odpalla.
Aj ked mi nejde obrazovka, hned mi oči vyleteli k nej a snažila sem sa z tej černoty zistyt, jak Vám mohlo vyskočit a či to bylo v televízii videt, ale aj ked sem kukala do tých spodných častý obrazovky, kde sa to pravdepodobne mohlo odohrávat, prd sem tam videla. Any žánný náznak tam nebýl.
Hned sem patrične tými cestovými rukámi dohovorila starému, že nedál obrazovku ešte opravit a já potom pricházám o dúležité správy a výjevy, keré hýbú svetem. Potom to šecko zostáva len na mojej fantázii a povím Vám, pán Kamenycký, to neny búhvíco. Ja mám pred očami samé katastrofické scénáre a predstavujem si, de šade Vám to péro mohlo vyskočit. Či len v gatách a zostalo skované, alebo prerazilo zips a vyskočilo z gatý... no, co Vám povím, strašné myšlenky to sú.
No, co už, s tým už teraz nyc neudeláte. Jak ráz péro vyskočí na verejnosty a vidý to púl národa, to je konec-zvonec.
To už potom len sa poučit do budúcnosty.
Jak Vás tak moc zrušujú tý rejtyngy a pozitývne hodnotená našej ekonomiky, noste račej pevnejšé trenky, prípadne si péro uvazujte k nohe, aby Vám to tam nelétalo lárom-fárom bez obmedzeňá.
Tak já len tolko, pán Kamenycký. Len aby ste vedeli, že aj my, kerí máme doma černé obrazovky Vás sledujeme a tešíme sa s Vami z teho jak bohatneme.
Držte sa.
Vaša uzavretá anonymka.
Zdroj:
https://www.ta3.com/relacia/1079383/tb-l-kamenickeho-o-ratingu-agentury-sp-pre-slovensko