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4. nov 2026 o 14:11
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Milý pán Ľupták (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Velice pekne Vám ďakujem za nešné Vaše vysvetlený dyanya v koalícii. Já sem si doščílšku myslela, že tam máte obyčejný bordel, ale né.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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V rozhovore ste aj moderátorovi aj poslancovi Viskupičovi na margo nekoordinovaných pohybú jednotlivých poslancú ze strany do strany jasne vysvetlili, že nejde o bordel, ako to na prvý pohled vypadá, ale o jennoduchú "koalíciu v koalícii".

A to je celkem cosi iného.

To neny bordel, ale bordel v bordeli.

To neny špina, ale špina v špine.

A to sa potom velice tažko odstranuje. Utreš suchú handrú, vrch sa zotre a pod tým? Ešte vačšá špina. Tak zebereš mokrú handru, utreš a pod tým? Špina zažratá. Oškrábeš kefú a pod tým... furt cosi.

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Máte to tam tažké, pán Ľupták. Ved v SNS a v Hlase to už funguje jak matrjošky.

Kukneš - v sekretári na polici vidíš Danka, otvoríš ho a z neho vyskočí Huliak, otvoríš ho a z neho vyskočí Malatinec, otvoríš ho a....

Nuž, co Vám povím, pán Ľupták.

Šak aj Vy už máte svoj vek a musí sa Vám to velice tažko znášat. Najma, keď aj Vy ste jeden z tých, co odkálsi vyskočili.

Tak sa držte a dokál sa Vám dá, snažte sa udržat si myšlenku, moč, stolicu a hlavne prehled, gdo je s kým a gdo už proty. Usmívajte sa na šeckých, lebo nevíte dna, hodyny. Jak zacítýte pohyby ve svojich útrobách, spozornyte. Može to byt pokojne zas nejaký menší pelešnýk, kerý sa z Vás chystá vyskočit.

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S pozdravem Poľe, ľúka, ľes a nygdy ináč

Vaša uzavretá anonymka.

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 270
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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