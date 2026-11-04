Milý pán Ľupták (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

V rozhovore ste aj moderátorovi aj poslancovi Viskupičovi na margo nekoordinovaných pohybú jednotlivých poslancú ze strany do strany jasne vysvetlili, že nejde o bordel, ako to na prvý pohled vypadá, ale o jennoduchú "koalíciu v koalícii".
A to je celkem cosi iného.
To neny bordel, ale bordel v bordeli.
To neny špina, ale špina v špine.
A to sa potom velice tažko odstranuje. Utreš suchú handrú, vrch sa zotre a pod tým? Ešte vačšá špina. Tak zebereš mokrú handru, utreš a pod tým? Špina zažratá. Oškrábeš kefú a pod tým... furt cosi.
Máte to tam tažké, pán Ľupták. Ved v SNS a v Hlase to už funguje jak matrjošky.
Kukneš - v sekretári na polici vidíš Danka, otvoríš ho a z neho vyskočí Huliak, otvoríš ho a z neho vyskočí Malatinec, otvoríš ho a....
Nuž, co Vám povím, pán Ľupták.
Šak aj Vy už máte svoj vek a musí sa Vám to velice tažko znášat. Najma, keď aj Vy ste jeden z tých, co odkálsi vyskočili.
Tak sa držte a dokál sa Vám dá, snažte sa udržat si myšlenku, moč, stolicu a hlavne prehled, gdo je s kým a gdo už proty. Usmívajte sa na šeckých, lebo nevíte dna, hodyny. Jak zacítýte pohyby ve svojich útrobách, spozornyte. Može to byt pokojne zas nejaký menší pelešnýk, kerý sa z Vás chystá vyskočit.
S pozdravem Poľe, ľúka, ľes a nygdy ináč
Vaša uzavretá anonymka.