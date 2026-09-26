Milý pán minyster dopravy (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Videt Vás, jako rozradostený vycházáte ze záchoda a na hlave sa Vám odrážajú nové kachličky, jak stojíte medzi misami a pisoármi oddelenými zástenami, aby sa chlapi neoscávali navzájem, ako sa tešíte z každého gombíka, napĺna človeka jakýmsi vdakom za to šecko, co pre nás, nehonných furt robíte, a my, nehonný si teho furt nevážíme. Tam de iný svetoví minystri dopravy rozmýšlajú, kerú raketu, odkál a kedy pošlú do vesmíra, tak Vy ste s nami pri zemi, cítýte, co každý Slovák a Slovenka nejvíc potrebujú, a striháte pásku na pisoároch. Vy dobre víte, že nyc obyčejného človeka tak nepoteší, jako ked mu mešká alebo horí vlak a on može íst bez bázne, že cosi chytý, zložit svoje... príslušenstvo na záchod, kerý už dnes na stanyci ukazuje to, ako to bude vyzerat na kolajnycách zitra.
Nuž, co Vám povím, po únavném (a jak Vy hovoríte) velikém boji je to Váš veliký úspech a aj ked šeci nebudú celkem spokojný (rypáci sa dycky nejakí najdú), nebuddte z teho smutný. Budte si vedomý teho, že oslava nových záchodú pod záštytou minystra je honná tejtok vlády a že si to budeme my šeci, kerí si tam pojdeme sannút (a podla teho co sem videla v televizi, tak nekerí aj lehnút) minymálne do voleb pamatat.
Velice sa mi lúbila aj Vaša oslavná záchodová reč, v kerej hovoríte, že otvorený záchodú je pre náš stát "milník" a že ste ho styhli dokonca 5 dný pred termínem. A já sa pýtám: Kerý minyster može totok povedat? A hned si aj odpovedám: Žánný.
A dyby len to... v prámém prenose ste nám ukázali aj svetovú novinku s týmito slovámi: „Máme novinku - prvú miestnosť na Slovensku pre osoby s pohybovým obmedzením. Umožňuje starostlivosť o tieto osoby.“
A toto už nepotrebuje naozaj žánný komentár.
Co by za totok dali nekeré vyspelé africké kmene...
Povím Vám, sem velice ráda, že sem sa teho dožila a teším sa, že o tejtok udalosty a tomtok úspechu vlády budeme v našej dedyne na šeckých úrovnách ešte dlho šeci dyskutovať a slubujem, že hned jak zavedete od októbra tú 50% zlavu na lístky do II. trídy, tak sa na hlavnú stanycu s celú rodynú osobne vypravíme, za mírný poplatek posedýme, poležíme, a dyž sa nám bude scet, tak aj poondýme.
S pozdravom ščasného a spokojeného sráná na hlavnej stanyci
Vaša uzavretá anonymka
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Čítajte viac: https://www.sme.sk/bratislava/c/cestujuci-uz-mozu-na-hlavnej-bratislavskej-stanici-vyuzivat-nove-toalety