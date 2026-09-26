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26. sep 2026 o 09:45
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Milý pán minyster dopravy (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Veliká radost zaplavila moje srce, dyž sem Vás videla ščera v Novinách na Hlavnej stanici na záchode.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Videt Vás, jako rozradostený vycházáte ze záchoda a na hlave sa Vám odrážajú nové kachličky, jak stojíte medzi misami a pisoármi oddelenými zástenami, aby sa chlapi neoscávali navzájem, ako sa tešíte z každého gombíka, napĺna človeka jakýmsi vdakom za to šecko, co pre nás, nehonných furt robíte, a my, nehonný si teho furt nevážíme. Tam de iný svetoví minystri dopravy rozmýšlajú, kerú raketu, odkál a kedy pošlú do vesmíra, tak Vy ste s nami pri zemi, cítýte, co každý Slovák a Slovenka nejvíc potrebujú, a striháte pásku na pisoároch. Vy dobre víte, že nyc obyčejného človeka tak nepoteší, jako ked mu mešká alebo horí vlak a on može íst bez bázne, že cosi chytý, zložit svoje... príslušenstvo na záchod, kerý už dnes na stanyci ukazuje to, ako to bude vyzerat na kolajnycách zitra.

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Na obrázku je zachytený minyster na záchode v odlesku nových kachliček
Na obrázku je zachytený minyster na záchode v odlesku nových kachliček 

Nuž, co Vám povím, po únavném (a jak Vy hovoríte) velikém boji je to Váš veliký úspech a aj ked šeci nebudú celkem spokojný (rypáci sa dycky nejakí najdú), nebuddte z teho smutný. Budte si vedomý teho, že oslava nových záchodú pod záštytou minystra je honná tejtok vlády a že si to budeme my šeci, kerí si tam pojdeme sannút (a podla teho co sem videla v televizi, tak nekerí aj lehnút) minymálne do voleb pamatat.

Velice sa mi lúbila aj Vaša oslavná záchodová reč, v kerej hovoríte, že otvorený záchodú je pre náš stát "milník" a že ste ho styhli dokonca 5 dný pred termínem. A já sa pýtám: Kerý minyster može totok povedat? A hned si aj odpovedám: Žánný.

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A dyby len to... v prámém prenose ste nám ukázali aj svetovú novinku s týmito slovámi: „Máme novinku - prvú miestnosť na Slovensku pre osoby s pohybovým obmedzením. Umožňuje starostlivosť o tieto osoby.“

A toto už nepotrebuje naozaj žánný komentár.

Co by za totok dali nekeré vyspelé africké kmene...

Povím Vám, sem velice ráda, že sem sa teho dožila a teším sa, že o tejtok udalosty a tomtok úspechu vlády budeme v našej dedyne na šeckých úrovnách ešte dlho šeci dyskutovať a slubujem, že hned jak zavedete od októbra tú 50% zlavu na lístky do II. trídy, tak sa na hlavnú stanycu s celú rodynú osobne vypravíme, za mírný poplatek posedýme, poležíme, a dyž sa nám bude scet, tak aj poondýme.

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S pozdravom ščasného a spokojeného sráná na hlavnej stanyci

Vaša uzavretá anonymka

Zdroj:

Čítajte viac: https://www.sme.sk/bratislava/c/cestujuci-uz-mozu-na-hlavnej-bratislavskej-stanici-vyuzivat-nove-toalety

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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