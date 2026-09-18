Milý pán premiér (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Já už ked sem Vás videla ve ščerajšém videu, keré kolovalo po fb, jak ste stáli medzi bežnými rozčúlenými smrtelníkmi v Tichém Potoku, tak hovorím starému: "Ten Robert sa mi jaksi neľúbí. Je taký celý pokrčený. Bud je zas napitý alebo chorý".
A tu máš.
Hned prvá správa ráno - náhlá choroba!
Ale šak ve Vašém veku by ste už mněli mět rozum. Už ste aj strelený a furt si nedáte pokoj. Co lezete do šelijakých Potokú? Bylo Vás tam treba? Tam už je zima, prší tam, ludé na Vás pľujú... Bacila chytýte len taký fukot.
A tak ste sa na tú Ukrajinu tešili...
Tak ste im tam šeckým sceli vytret zrak z mírovú dohodú na šecky štyri svetové strany a zrazu totok...
Teplota, zimnyca, sopel, neco zapálené, možná aj prostata po ščerajšku dostala v Potoku zabrat,...
Je dobre, že ste sa rozholli zostat doma v posteli.
Na Ukrajine je teraz šady kopec prachu a špiny po nočných náletoch, špatno sa tam dýchá, ešte nejaký zápal do strelných rán alebo alergiu by ste tam desi chytyli.
Veliké štastý, že ste na poslennú chvílu za seba našli adekvátnú náhradu a že tajemnýk Eštok mněl náhodú čas. Sice ho pravdepodobne z prítomných vysokých predstavitelú na samite nygdo nepozná, ale šak snád sa nebude hanbit priznat odkál je a poví im, že ste cez noc náhle ochoreli, a s Tuskem a ze Zelenským sa povypráva na vysokej úrovny aj on.
Vy sa, pán premiér, len pekne kurýrujte doma. A nemusíte mat zlé svedomí, že tam nejste. Nech si len pekne skúsia pány riešit európsku polityku bez Vás. Nech len vidá, jaké je to tažké, dyž tam nejste. Budú si Vás potom vácej vážit a vácej sa na Vás budú tešit.
Tak sa držte, pán premiér, a jak sem sa náhodú trefila a máte naozaj nafúknutú alebo zapálenú prostatu, tak nech Vám nachystá Vaša pany (teraz nevím, kerú doma máte) sedací kúpel. Sadnyte si do lavóra s teplú vodú a s dubovú kúrú, šecko, co Vám tam dolu (šak víde de) po strelbe ostalo, ponorte aj s vajicami do vody, zatažte to, aby to nevykúkalo, a vydržte taktok aspon 10 minút. Nech Vám tam Vaša pany po troškách dolévá teplú vodu, ale né moc horkú, aby Vám to tam dole neobarila.
To prý pomáhá.
S pozdravem
Vaša tajná ctytelka - uzavretá anonymka