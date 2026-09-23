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23. sep 2026 o 16:46
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Milý pán premiér (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Tak zme sa dočkali. Vaše riešený palivovej krízy je tu. A jako vždy: je sociálne a ludové. Zosadneme z aút a nasadneme do vlakú.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Šeci. Dety, pracujúcí aj neprajúci. Robotnýci aj podnykatelé. Šeci bez rozdýlu veku, pohlavá aj víry.

Od 1. októbra ste nám šeckým dovolili jezdit vlakem s 50% zlavú. Zatál ste to povolili len na mesác, ale s príslubem, že jak sa to ujme a benzín z naftú budú fúrt drahé jak svina, tak nám to dovolíte ešte aj novembri.

Velice prozíravé od Vás je aj to, že ste lacinejší lístky dovolili len v 2. tríde. Poprvé, tam už netreba pozerat na kultúru cestováná (stačí dyž dáte na dvere lístek s heslem: Dyž sa ty zdá, že sa už nezmescíš, potlač. Dobrých ludý sa šade vela zmestý.), a podruhé, nekerí, kerí chodá do práce a z práce s pomóckami a zasvinený, by to tam zaneplešili. Taký malár-natírač, dyby sa každý deň trepál do vozna prvéj trídy z barvami, gýblami, ščetkami a zasratým rebríkem, tak by to tam šecko zakydál a vozeň by stratýl na honnote už v polovičke októbra. Osobne si myslím, pán premiér, že pre takéto a podobné prípady by ste mali uvažuvat nad rozšíreným Vašeho nápadu o další level - takýchto neprispúsobivých a špinavých zvážat náklannými vlakmi. Ráno naházat do náklaných voznov, zablenduvat, zavézt do místo určená a na míste vysypat. A poobede to isté, len opačným smerem.

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Verím, pán premiér, že máte premyslené šecky postupy, lebo polla mojého názoru, nekérí to budú mnět ve vlakoch velice tažké. Trebárs takí záchranári. Budú zbírat pacientú až na zastávkách, alebo ich budú rychlo nosit k zastávkám, naložá ich, posadá blízko k dverám, aby ich mohli rýchlo vytahnút na najbližšej stanyci, dyby cosi?

Alebo kuriéri... Ten, co chodý k nám, má nekdy v aute aj 150 balíkú. To nény len ich donést na zastávku, ale potom ich bude ešte moset natrepat do vozna a mollit sa, aby na zastávkách boli šeci adresáty, lebo ináč ich mosí vézt spátky a vytrepat zasejc z vozna.

A jako sa s týmtok vysporaduvajú pohrebné služby? Kam s mrtvolú? Do druhej trídy medzi tých natlačených živých? Alebo si priplatá a natrepú truhlu do tej prvej?

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Nuž, bude to tažké, pán premiér.

Ale nebojte sa o nás, my to dáme.

Napr. já sem s týmtok šeckým vysporádaná už ščíl. K nám vlak nechodý, tak nykam v októbri ani v novembri nepojdem. Počkám na dobu, dyž už aj vlaky budú pre nás drahé a Vy povolíte konské záprahy. Kúpim kona, plesnem bičem nad hlavú, jak minysterka Šinkovičová v Amerike a hijó do mesta.

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Potom Vás dojdem naščívit.

Aj s konom.

Obdyvuvatelka Vašich nápadú - uzavretá anonymka.

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 255
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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