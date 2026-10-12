pondelok, 12. október, 2026 |  Meniny má Maximilián
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
12. okt 2026 o 18:52
Prečítané: 0x

Milý pán premiér (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Já už sem dnes jeden list napsala minystrovi Rážovi, ale polityka u nás je v takém švungu, že mosím napsat ešte jeden. Vám.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Nedá mi, nepoukázat na Vaše výhrady k sobášu poslankyne Plavákovej. Tá si v zahranyčí (lebo u nás nesmí) zebrala svoju partnerku a Vy ste to označili za porušený Ústavy a za "flagrantnú provokáciu".

Pripravte sa, pán premiér, že Vás za totok zas budú ze šeckých kútú kamenuvat. Ale já sa pýtám: Gdo, dyž né Vy, kerý máte s porušuvaným Ústavy tolik skúsenostý, je k takému označený vácej oprávnený? Gdo iný má upozornyt, že sa u nás porušuje Ústava a ešte k temu desi v zahranyčí?

Dyby sa jennalo o nejakú inflagrantnú provokáciu, s kerú ste sám prišli do styku napr. ze Zuzkú, z Jankú, z Majkú, z Katkú a inými (ostatné už nevedela umelá inteligencia pomenuvat), to by bylo cosi iného. Ale jak sa jenná o "provokáciu flagrantnú"...

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Fuj.

Dobre ste urobili, pán premiér, že ste na to národ upozornyli a že nás šeckých nabádáte k poslušnosty. Jak sa na neco prisahá, tak sa to má aj dodržuvat. V zdraví, aj v chorobe. Jak vy flagrantne z Vašú pany Svetlankú a inflagrantne ze Zuzkú, z Jankú, z Majkú, z Katkú,...

S pozdravem

Vaša uzavretá anonymka.

Zdroj:

https://www.aktuality.sk/clanok/WaJlbMw/robert-fico-zautocil-na-poslankynu-ps-plavakovu-za-to-ze-sa-v-zahranici-zosobasila-so-svojou-partnerkou/

Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 263
    •  | 
  • Páči sa:  48 947x

V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu