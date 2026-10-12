Milý pán premiér (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Nedá mi, nepoukázat na Vaše výhrady k sobášu poslankyne Plavákovej. Tá si v zahranyčí (lebo u nás nesmí) zebrala svoju partnerku a Vy ste to označili za porušený Ústavy a za "flagrantnú provokáciu".
Pripravte sa, pán premiér, že Vás za totok zas budú ze šeckých kútú kamenuvat. Ale já sa pýtám: Gdo, dyž né Vy, kerý máte s porušuvaným Ústavy tolik skúsenostý, je k takému označený vácej oprávnený? Gdo iný má upozornyt, že sa u nás porušuje Ústava a ešte k temu desi v zahranyčí?
Dyby sa jennalo o nejakú inflagrantnú provokáciu, s kerú ste sám prišli do styku napr. ze Zuzkú, z Jankú, z Majkú, z Katkú a inými (ostatné už nevedela umelá inteligencia pomenuvat), to by bylo cosi iného. Ale jak sa jenná o "provokáciu flagrantnú"...
Fuj.
Dobre ste urobili, pán premiér, že ste na to národ upozornyli a že nás šeckých nabádáte k poslušnosty. Jak sa na neco prisahá, tak sa to má aj dodržuvat. V zdraví, aj v chorobe. Jak vy flagrantne z Vašú pany Svetlankú a inflagrantne ze Zuzkú, z Jankú, z Majkú, z Katkú,...
S pozdravem
Vaša uzavretá anonymka.
Zdroj:
https://www.aktuality.sk/clanok/WaJlbMw/robert-fico-zautocil-na-poslankynu-ps-plavakovu-za-to-ze-sa-v-zahranici-zosobasila-so-svojou-partnerkou/