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23. okt 2026 o 15:16
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Milý pán premiér (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Sem velice ráda, že ste sa dnes s pánom Dankom spolu naranajkovali a doholli ste sa, že vytrete prezidentovi kocúra a že mu vrátýte spátky to, co on už vrátýl spátky Vám.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Šak on si nemôže dovoluvat Vám vracat podozrivých kandidátú na ministrú s tým, že mu máte poslat nekoho nepodezrivého. A to Vám nenapsál, de ich máte furt brat? Šak šeci okolo Vás sú už z nečeho podozriví. A v SNS už vyčerpali šecko, co mneli v sklade. Co mu zas máte poslat Šinkovičovú? Ved tá sa ešte nespamatala z teho, že je vícepremiérkú.

Ale povím Vám, já temu prezidentovi nerozumím.

Jenného podezrivého ano, druhého any za šlaka. Šak aj Vy teho máte na rováši dosť a vidyte, Vás vymenuvál a ste premiér.

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Treba sa vedet brányt, pán premiér. Jak Vám cosi nedokážú, zapret aj nos mezi očami. Šak ked nevíte, co s tým, chojte za pánom Gašparom. On na Vás drží, on Vám určite poradý. Ten má prax a kombinuje, jak sa dá. Aj zapírá, aj si sám navrhne a schválí zákon, kerý viny maže...

Je dobre, že Vás pán Danko naštývíl a že Vám pripomenúl, co šecko sa može stat, dyž Kuffa nebude tam, de už sa vidý. A je dobré, že Vám okrem šišky k ranajkám donésél aj nové zákulisné informácie, aby ste to mali čerstvé. Napr. že Kuffa ešte any nenastúpíl a už sa dejú zázraky, lebo sa na dvore SVP objevilo 10 ukrannutých trachtorú Alebo aj to, že známá tenysová krásavica použila 1. 10. nejakého šoféra. A prý víckrát. Chudák šofér. Jak to byl nejaký citlivý človek a ona na neho, chudáka nepripraveného, vletela s nejakým forhendem, tak to pre neho može mnet aj doživotné následky.

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Tak já len tolik, pán premiér.

Ohláste sa u prezidenta na ranajky, doneste mu šišku, povracajte mu šecky papíry a jak nebude scet spolupracuvat, tak mu aj Vy pripomente, co sa šecko može stat, dyž Kuffa nebude tam, de už sa vidý.

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Držte sa.

Vaša uzavretá anonymka.

Zdroje:

https://www.sme.sk/domov/c/fico-po-ranajkach-s-dankom-trva-na-navrhu-kuffu-rozhodnutie-vracia-pellegrinimu

https://www.facebook.com/reel/1673112537809589

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 268
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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