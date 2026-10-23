Milý pán premiér (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Šak on si nemôže dovoluvat Vám vracat podozrivých kandidátú na ministrú s tým, že mu máte poslat nekoho nepodezrivého. A to Vám nenapsál, de ich máte furt brat? Šak šeci okolo Vás sú už z nečeho podozriví. A v SNS už vyčerpali šecko, co mneli v sklade. Co mu zas máte poslat Šinkovičovú? Ved tá sa ešte nespamatala z teho, že je vícepremiérkú.
Ale povím Vám, já temu prezidentovi nerozumím.
Jenného podezrivého ano, druhého any za šlaka. Šak aj Vy teho máte na rováši dosť a vidyte, Vás vymenuvál a ste premiér.
Treba sa vedet brányt, pán premiér. Jak Vám cosi nedokážú, zapret aj nos mezi očami. Šak ked nevíte, co s tým, chojte za pánom Gašparom. On na Vás drží, on Vám určite poradý. Ten má prax a kombinuje, jak sa dá. Aj zapírá, aj si sám navrhne a schválí zákon, kerý viny maže...
Je dobre, že Vás pán Danko naštývíl a že Vám pripomenúl, co šecko sa može stat, dyž Kuffa nebude tam, de už sa vidý. A je dobré, že Vám okrem šišky k ranajkám donésél aj nové zákulisné informácie, aby ste to mali čerstvé. Napr. že Kuffa ešte any nenastúpíl a už sa dejú zázraky, lebo sa na dvore SVP objevilo 10 ukrannutých trachtorú Alebo aj to, že známá tenysová krásavica použila 1. 10. nejakého šoféra. A prý víckrát. Chudák šofér. Jak to byl nejaký citlivý človek a ona na neho, chudáka nepripraveného, vletela s nejakým forhendem, tak to pre neho može mnet aj doživotné následky.
Tak já len tolik, pán premiér.
Ohláste sa u prezidenta na ranajky, doneste mu šišku, povracajte mu šecky papíry a jak nebude scet spolupracuvat, tak mu aj Vy pripomente, co sa šecko može stat, dyž Kuffa nebude tam, de už sa vidý.
Držte sa.
Vaša uzavretá anonymka.
Zdroje:
https://www.sme.sk/domov/c/fico-po-ranajkach-s-dankom-trva-na-navrhu-kuffu-rozhodnutie-vracia-pellegrinimu