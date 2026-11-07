Milý pán premiér (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Teho už potom, jak jeho žena Lívia náruživo čapkala prezidentovi Pavlovi, bársco neprekvapí, ale jak ste vytahli Vašu novú overenú mierovú informáciu, že Slováci sa dostali do EÚ podvodem, tak trochu spozornél. Neveríl vlasným ušám a radčej si to zapísál. Aby nezabudél. Nevedel chudák, že ste to nehovorili jemu, ale že ste odkaz poslali Mečárovi, kerý na Vás nedávno tak sprosto zaútočíl, dyž v jennom z rozhovorov povedal, že koalíciu s Vami považuje za svoju najvačšú chybu a že Slovensko pod Vašími rukami ide dole vodú, lebo v túžbe po moci rozdáváte Slovensko oligarchom.
Klaus sa upokojíl až vtedy, ked ste mu povedali, že Česi sú v oslavách svátkú lepší, že Slováci také nepodstatné svátky, ako je napr. 28. 10. alebo 17. 11. až tak silno neprežívajú. Nekerí si ich v podstate ani neššimli a každý rok sa čudujú, čo sa na tých námestách v týchto dnoch tak dlho a tolko svítý.
Nuž, takto Vám povím, pán premiér, já si velice dobre pamatám, jak ste sa nás už vtedy, dyž sa rozhodovalo o vstupe do EÚ, snažili uchrányt pred zákernou EÚ a jak ste hovorili, že do EÚ nesmíme íst s holými ritami (Vy ste povedali spisovne zadkami).
A my, Slováci, zblbnutý mamonom, zme nedbali Vašich rád, nedali zme si povedat a vstúpili zme.
Vaša dobrota a osvítenost sa šak neurazili.
Dlhé roky ste v sebe krivdu držali, dlhé roky ste nám, nehonným v zlatých vanách ukazuvali, co šecko majú na Východe a snažili ste sa nás presvečit, že EÚ je pre nás málo. Na každej tlačovke ste nám trpezlivo naznačuvali, že každý Slovák z holú ritú, si zaslúží vácej, a my nic...
Až teraz, ked ste prezradyli túto dlho utajuvanú informáciu, sa snád trochu pohneme a pod heslem: "Nechcem v EÚ dlhšé byt, chcem slovenskú holú rit", sa snád z tej EÚ konečne dostaneme.
Napannút platnost referenda 2003 a povedat, že to byl podvod, je velice dobrý nápad, jak postúpit v tomtok Vašém úmysle dalej. Osobne si myslím, že ste tým získali dalších nerozhonnutých 2-3 voličú, a že možná prestup k Vám zvažuje aj samotný Mazurek.
Ešte raz dakujeme, pán premiér, za Vašu reprezentáciu slovenského národa pred vyspelým svetem smerem na šecky svetové strany a hlavne, dávajte na sebe pozor. Rána už sú chlanné a jak nespíte doma, možete neco chytyt. Stačí, ked ste strelený, byt ešte aj chytený a vystupuvat v takém stave na tlačovkách, to može mat ve Vašém veku dalekosáhlé následky.
S pozdravem
Vaša uzavretá anonymka