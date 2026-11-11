Milý pán premiér (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Pán Taraba tvrdýl, že za 3 hlasy do hlasuváná o novele Tresného zákona nic nesce.
Pán Puci z Hlasu na to reaguval, že koalícia má 24 hodýn na to, aby zistyla, co Taraba sce, a dyž nic furt nebude scet, tak aby ho negdo prehovoríl, aby cosi scél.
Pán Gašpar, kerý stál za zrodeným tohto hlasuváná a kvôli kerému sa v parlamente prý takto výnimočne všeci v plném nasadený zešli, tvrdýl po neschválený do kamery, že je rád a že vlasne nescel, aby sa novela zákona schválila, lebo mu nepomože.
Do teho Vy nescete byt ministrem životného prostredya, ale Kuffu, kerý to sce, zas nesce prezident. Šinkovičovú tam nesce nygdo, ale tá už teho má tolko nachabraného, že jenno minysterstvo hore dole by možná pri jej jennoduchom zmýšlaný ešče aj scela.
A dyž človek po tomtok chaose ešte v správách očuje, že Nemecko prý vydýrá a nesce schválit rozpočet EÚ, kerý Vy schválit scete, ale zas nescete, aby sa schválila pomoc Ukrajine, kerú zas sce Nemecko, tak potom už je to celkem na bennu.
Já Vám povím, pán premiér, mne sa z teho šeckého až začalo scet.
Tak sem sa na to vy... a išla sem spat. S vdačnostú, že to ešte možem vždy, dyž scem.
S pozdravem
Vaša uzavretá anonymka