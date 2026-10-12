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12. okt 2026 o 16:14
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Milý pán Ráž (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Ščéra starý dovézél z Bratyslavy pomócku, kerú prý rozdávate s polovičným lístkom do vlaku pri príležitosty Vašého nezávislého rozhonnutá byt primátorom.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Kam s ním?
Kam s ním? 

Šak pekné to je, aj zabalené, aj z nápisem, ale nevíme sa dohonnút, co s tým.

Já sem za alternatývu, že je to na pretláčaný cesta na šelijaké vánočné pečivo, ale pretože mi vŕtal v hlave aj názor starého, že može ísci o erotyckú podpornú pomócku, tak zme sa rozholli to odskúšat. Teda já sem sa rozholla dobrovolne hned a on nedobrovolne až za chvílu.

Postavila sem sa do dverí, prečítala sem mu Váš odkaz Dosť bolo rečí, poďme robiť, a dala sem mu to príkazem. Pomócku sem rozbalila (opatrno, aby sem obal neroztrhla v prípade reklamácie) a začalo sa z meraným.

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No, co Vám povím, lekel sa, už ked sem sa k nemu približuvala len v gačkoch s tú ozubenú levú hranú, no a potem k meranú už stačilo aj to pravítko na strane pravej.

A potom došlo na hladaný odpovede na otázku: Kam s ným?

No, co Vám povím, lehké to nebylo.

Nechcél, krútyl sa, utekál, ale nakonec sme to napchali do šeckých otvorú, okrem teho vlavo dole. Skúšala sem aj tam, ale tak kričál, že sem to po polhodyne zápasenya spotená vzdala. (Pozn. Najhoršé to vyzeralo zastrčené v tom krúžku vpravo dole. Vyzeralo to jak dyby slnko napadél červík a umrél v nom.)

Já nevím, pán Ráž, jaké to majú Bratyslavčané, ale u nás sa potvrdylo heslo Veliké sluby vs. malé rozmery. K nyčemu nás Vaša pomócka nenavnadyla a dyby sem starému neslúbila, že si potem s tú levú hornú častú môže otevrít paštétu a s tým otvorem vella pivo, tak zme povadený doščíl.

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Nuž, co Vám povím, pán Ráž, jak ste mneli v pláne s týntok zdvihnút demografickú krivku v Bratyslave, tak nevím, nevím. Ale jak ste mneli v pláne pomoc Bratyslavákom s otvíráným konzerv a piva, tak je to velice dobrá pomócka. Starý si to ráno zavesíl na silón okolo krku a od rána s tým machruje pred krčmú.

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Tak sa držte, pán Ráž.

Budem sa za Vás mollit, aby Vám tátok a aj šelijaké iné pomócky, keré rozdávate Vaším voličom, pomohli dojst až tam, de sa tekétok cosi uchosný.

Vaša uzavretá anonymka.

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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