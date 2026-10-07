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7. okt 2026 o 17:22
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Milý pán Taraba (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Mosím Vám napsat, že sem velice rozčaruvaná z ohlasú médií a nekerých agresívných progresívcú na Vašu náštevu kostela dna 27. 9. 2026.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Vúbec si nešimli, paparáci zákerný, že ste na omšu zebrali skoro šecky Vaše dety, že ste im vzorem a že ich vedete k víre, jak dyby ste byli naozajsný krestan, ale hned začali rýpat, že ste pred kostelem zastavili na zákaze zastavená, z majákem na aute a ešte aj s povoleným výnymky z cesnej premávky vydaným minysterstvem nútra.

Vúbec nebrali do úvahy Vaše vysvetlený, že ste si značky ze zákazem nešimli.

Vúbec nebrali do úvahy, že ste si maják na strechu auta len olložili, lebo ste ho našli pohodený pri dverách a nesceli ste, aby sa tam chudák bezprizórne povaluval.

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Vúbec nebrali do úvahy, že povolený z nútra za čelným sklem potrebujete, lebo furt, pátek-svátek, den-noc plnýte dúležitú služebnú úlohu, že kontrólujete čistený odtokových kanálú a povolený výnymky z cesnej premávky potrebujete, aby ste mohli zastavit šady, dyž idete tajno na kontrólu. Šak vy nemožete zastavit tam, de to šeci čekajú. Vy mosíte zastavit tam, de to nygdo nečeká, aby ste mohli z dálky špehuvat tý svine lenyvé, co majú čistyt kanále a nečistá ich.

Soboty, nedele chodýte zamaskuvaný v utajený po Pezinku a okolí s krtkem a z gulami, štáráte s nymi v kanáloch, kontrólujete, že či ked príde prívalová vlna do Pezinka, tak bude moct pokojne odtéct a nevyvalí dekel pred kostelem, a taktok pochodýte.

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Ludé sú nevdačný, pán Taraba. Nedoprajú, závidá Vám krtka aj tý gule zasraté.

Ale nyc si z teho nerobte.

My, kerí víme, jak to s Vama je, tak Vám šecko veríme a zme v myšlenkách a mollibách s Vami.

Vaša uzavretá anonymka.

Zdroj:

https://www.pravda.sk/spravy/domace/clanok/2054595-zaparkoval-v-zakaze-na-strechu-dal-majak-a-za-okno-odkaz-taraba-sa-aj-s-detmi-vybral-do-kostola-pravidla-ignoroval

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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