Milý pán Taraba (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Vúbec si nešimli, paparáci zákerný, že ste na omšu zebrali skoro šecky Vaše dety, že ste im vzorem a že ich vedete k víre, jak dyby ste byli naozajsný krestan, ale hned začali rýpat, že ste pred kostelem zastavili na zákaze zastavená, z majákem na aute a ešte aj s povoleným výnymky z cesnej premávky vydaným minysterstvem nútra.
Vúbec nebrali do úvahy Vaše vysvetlený, že ste si značky ze zákazem nešimli.
Vúbec nebrali do úvahy, že ste si maják na strechu auta len olložili, lebo ste ho našli pohodený pri dverách a nesceli ste, aby sa tam chudák bezprizórne povaluval.
Vúbec nebrali do úvahy, že povolený z nútra za čelným sklem potrebujete, lebo furt, pátek-svátek, den-noc plnýte dúležitú služebnú úlohu, že kontrólujete čistený odtokových kanálú a povolený výnymky z cesnej premávky potrebujete, aby ste mohli zastavit šady, dyž idete tajno na kontrólu. Šak vy nemožete zastavit tam, de to šeci čekajú. Vy mosíte zastavit tam, de to nygdo nečeká, aby ste mohli z dálky špehuvat tý svine lenyvé, co majú čistyt kanále a nečistá ich.
Soboty, nedele chodýte zamaskuvaný v utajený po Pezinku a okolí s krtkem a z gulami, štáráte s nymi v kanáloch, kontrólujete, že či ked príde prívalová vlna do Pezinka, tak bude moct pokojne odtéct a nevyvalí dekel pred kostelem, a taktok pochodýte.
Ludé sú nevdačný, pán Taraba. Nedoprajú, závidá Vám krtka aj tý gule zasraté.
Ale nyc si z teho nerobte.
My, kerí víme, jak to s Vama je, tak Vám šecko veríme a zme v myšlenkách a mollibách s Vami.
Vaša uzavretá anonymka.
Zdroj:
https://www.pravda.sk/spravy/domace/clanok/2054595-zaparkoval-v-zakaze-na-strechu-dal-majak-a-za-okno-odkaz-taraba-sa-aj-s-detmi-vybral-do-kostola-pravidla-ignoroval