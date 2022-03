Minister financií predstavil Národný plán reforiem

Teda, aspoň v školstve.

Naše odvážne ministerstvo zobralo ponuku zapojiť sa do reformného týmu Igora Matoviča veľmi vážne a s plným nasadením. Či k tomu prispela odvaha jednotlivých radových zamestnancov ministerstva alebo bohaté skúsenosti samotného ministra s experimentovaním, neviem, ale podľa posledných (večerných televíznych) správ sa zdá, že vsadili na jednu z najprogresívnejších metód, ktorá má pomôcť naštartovať pokrok nášho školstva takou rýchlosťou, že budú valiť oči aj v Bruseli. Odporúčajú... improvizáciu.

Nedostatok miest v škôlkach?

Žiadny problém.

Odkaz znie jasne: nebojme sa a improvizujme.

Že hlboko podfinancované školské jedálne dostanú preplatené náklady na stravu pre ukrajinské deti až v marci 2023?

Žiadny problém.

Odkaz znie jasne: nebojme sa a improvizujme.

Veď je toľko možností úspor, veď je toľko náhrad... stačí len trochu hľadať rezervy, trošku šetriť, vyčkať do marca 2023 a potom, nebojme sa, dobre bude.

Napr. pekári hlásia, že zásobu múky máme približne na dva mesiace! No, nie je to odkaz zo samotného neba? Ak sú vedúce školských jedální len trochu múdre, už dnes môžu tušiť isté úspory na múke, pečive a cestovinách, už teraz si dajú do plánu úspor úspory za múku, pečivo a cestoviny a hneď je pohľad na rozpočet jedálne optimistickejší.

A čo taký olej? To isté v bledomodrom.

A čo taký plyn alebo elektrina? To isté v ružovom.

Neupínajme sa k starým, zaužívaným a skostnateným postupom.

Inovujme.

Veď námety a príklady, ako sa to dá, vidíme všade okolo nás. Začítajme sa do odbornej literatúry, nevymýšľajme koleso, vyprdnime sa na Marušku a po vzore starých európskych (kráľovských) kuchýň skúsme variť napr. bez soli. A keď sa čosi podarí, nenechávajme si to pre seba. Podeľme sa s ostatnými o skúsenosti, ako variť bez tuku, bez cukru, bez vajec, bez múky a raz... nakoniec... tí najlepší... možno i bez peňazí.

Minister Matovič a jeho momentálny nápad s Národným plánom reforiem nám k tomu dáva priestor i možnosti.

Tak sa nebojme, chyťme sa za ruky, zavrime oči a... skok.

Zdroj:

https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/621733-navrat-ku-zdravym-verejnym-financiam-matovic-ukazal-narodny-plan-reforiem/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box&utm_campaign=shp_9clanok_box