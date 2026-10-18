Odletel nám premiér, odletel do iných sfér

Neletel nad domovinu, zabudol na angličtinu,
vybral trasu, čo má spád, stočil to na Belehrad.
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Na míting tam dorazil, Vučiča by podporil,
aby ľudia v Srbsku vstali, za Vučiča bojovali.
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A ľud srbský volá, jasá, prišiel Fico, naša spása,
prišiel rady on nám dať, ako máme hlasovať.
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Vodca z kraja, v ktorom šťastie prosperuje, pučí, rastie,
vodca, čo ľud miluje, keď krajinu spravuje.
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Masám Fico srbsky hlása: Na Slovensku? Hojnosť, krása.
Ak sa chcete takto mať, treba správne hlasovať.
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Lacný plyn a energie, takto Slovák dneska žije,
plné školy, pôrodnice, všade mieru holubice.
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A poznáte tento vtip? Príde žena, že chce styk....
Takto sa my smejeme, keď sa v sále stretneme.
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Uveria mu v Novom Sade? Uveria mu v Belehrade?
Dá sa zblbnúť srbský ľud? Fico nevie, čo je stud.
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Tí naši sa zblbnúť dali, do rúk štát mu odovzdali.
A on? Vyrobil si družinu, čo zničila (a rozkradla) krajinu.