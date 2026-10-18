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18. okt 2026 o 15:03
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Odletel nám premiér, odletel do iných sfér

V Bruseli mu netlieskali, krivo naňho zazerali, a tak nabral iný smer a odletel v podvečer.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Neletel nad domovinu, zabudol na angličtinu,

vybral trasu, čo má spád, stočil to na Belehrad.

______

Na míting tam dorazil, Vučiča by podporil,

aby ľudia v Srbsku vstali, za Vučiča bojovali.

______

A ľud srbský volá, jasá, prišiel Fico, naša spása,

prišiel rady on nám dať, ako máme hlasovať.

_____

Vodca z kraja, v ktorom šťastie prosperuje, pučí, rastie,

vodca, čo ľud miluje, keď krajinu spravuje.

_____

Masám Fico srbsky hlása: Na Slovensku? Hojnosť, krása.

Ak sa chcete takto mať, treba správne hlasovať.

_____

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Lacný plyn a energie, takto Slovák dneska žije,

plné školy, pôrodnice, všade mieru holubice.

_____

A poznáte tento vtip? Príde žena, že chce styk....

Takto sa my smejeme, keď sa v sále stretneme.

_____

Uveria mu v Novom Sade? Uveria mu v Belehrade?

Dá sa zblbnúť srbský ľud? Fico nevie, čo je stud.

_____

Tí naši sa zblbnúť dali, do rúk štát mu odovzdali.

A on? Vyrobil si družinu, čo zničila (a rozkradla) krajinu.

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 265
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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