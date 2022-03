Pán Haščák vyrátal, koľko stojí hrdosť kompetentných

A ujmu má zaplatiť štát.

Teda ja, ty, on, ona aj ono, my, vy, oni a oné tiež.

Pre tých s kratšou pamäťou... pána Haščáka v decembri 2020 obvinili a zatkli za korupciu a obchodovanie s Gorilou. Jeho zatýkanie bolo pekné, pre divákov pútavé a pompézne. Okrem ponurej hudby a helikoptéry s lanami, na ktorých by plápolali ťažkoodenci, tam bolo všetko.Tma, asi 30 po zuby ozbrojených kukláčov, kamery i napätie... prosto všetko, čo má obsahovať správna detektívka.

Človek by si myslel, ak už sa takéto čosi vo svete veľkých rýb verejne udeje, má to Colombo do detailov preverené, premyslené a zo všetkých strán zasichrované.

Lenže... náš hrdinný Celembe, ktorý pracoval na prípade, sa postupne akosi vytratil, senát Najvyššieho súdu pri pohľade na prácu špičkových právnikov obvineného zapochyboval o opodstatnenosti trestného stíhania a milého Jaroslava ako rýchlo zatkli, tak aj rýchlo pustili. Bez pompy.

A to Jaroslava vrcholne naštvalo. Vianoce bez medovníkov, niekoľko týždňov bez pravidelného príjmu a hanba ako remeň.

Ako sa s týmto introvert Jaroslav vyrovná?

Kto ho teraz so zápisom v registri a so znamienkom veľkosti slovenského dolára na čele zamestná?

Jediné riešenie - odškodnenie!

Mne alebo vám by sčitovanie škôd asi tak dlho netrvalo, ale Jaroslav je iný level a sčitovanie mu trvalo vyše roka.

A povedzme si pravdu, v rátaní bol naozaj poctivý. Štátu zrátal všetko: ušlý zisk, trovy súdnych pojednávaní a do strát si zarátal i menšiu peňažnú satisfakciu. Zatiaľ mu to vychádza niečo medzi 13.496.724 až 16.829.724 eur (či je to s DPH alebo bez, média neuvádzajú).

Ak by si štát zobral pôžičku, ani by to medzi tými ostatnými nepocítil, ale Jaroslav sa hlboko zamyslel, povedal si, že v týchto krutých časoch sa musí aj on uskromniť a dal štátu na výber: buď milióny alebo verejné ospravedlnenie.

Beťár prefíkaný.

No, priznajme si, pre štát ako celok by na prvý pohľad táto veľkorysá ponuka mohla byť z úsporných dôvodov celkom jasná voľba, no štát ako taký si pred Jaroslavom nekľakne...

Kto štát zastúpi a po hlavných správach v RTVS vystúpi a bude sa kajať?

Toť otázka.

Navyše, média zatiaľ ešte neupresnili, ako si pán Haščák verejné ospravedlnenie za 17 mega predstavuje, takže vybraný jedinec zatiaľ ešte asi nevie, či bude stačiť zaplakať do kamery č. 1 alebo či bude musieť prejsť po kolenách okolo Penty. Zatiaľ sa ešte ani nevie, či si môže štát svojho zástupcu k tomuto aktu obety zvoliť, alebo má pán Haščák predstavu, kto by sa do tejto role hodil najviac.

Nuž, ak by sa jednalo o voľný výber, myslím si, že by to (a dokonca s humorom jemu vlastným) zvládol napr. poslanec Pročko alebo s noblesou napr. minister Budaj, ktorý sa už v podobných prípadoch niekoľkokrát osvedčil, ak však Jaroslav ukáže prstom na hrdú špičku našej elity, neviem,neviem, či ušetríme.

A aké z toho plynie poučenie?

Keď je niekto za vodou,

ani malou náhodou

nemôže byť stratový.

Leda tak prd makový.

Zroj:

https://www.topky.sk/cl/10/2286773/AKTUALNE-Z-tej-sumy-sa-vam-zatoci-hlava--Hascak-ziada-od-statu-miliony-alebo-verejne-ospravedlnenie-