Po vojne je každý generál. Ale čo počas vojny, keď ešte nie je nič isté?

A v politike zvlášť.

Aktuálna situácia, kedy je treba jasne vyjadriť svoj názor a postoj verejne, je tomu pekným príkladom. Nie je snáď na Slovensku politika, ktorý by schvaľoval krviprelievanie na Ukrajine, lenže ako to odprezentovať, aby sa vlk nažral a koza zostala celá? Dopadnúť to celé môže všelijako a do budúcnosti politika je dobré mať zadné vrátka aspoň trochu odchýlené, keď nie priamo otvorené.

Niektorí v tom majú celkom jasno.

Napr. ministerka Remišová. Neváhala pomenovať a prezentovať svoj jasný postoj k ruskej agresii na Ukrajine a na zdôraznenie svojho názoru si natvrdo vypla plynové kúrenie v celom byte, o čom podala podrobnú správu na svojom facebookovom statuse. Zároveň i nás nabáda k zníženiu teploty v našich domácnostiach, cestovaniu verejnou dopravou a spotrebe menšieho množstva energií.

Niektorí politici sa správajú už nie tak hrdinsky a ich jasný postoj je treba v ich vyjadreniach trochu pohľadať.

Napr. predseda SNS Danko uviedol včera svoje myšlienky na facebooku slovami: „Ukrajina je rozpadnutá osem rokov, preto nie je možné tuto situáciu jednoznačne vyhodnocovať ako útok zo strany Ruska. Nikto nemôže presne vedieť, kde je dnes pravda.“ A svoju prezentáciu svojho jasného názoru ukončil ešte jasnejším: „každý z nich má svoju pravdu.“ (Pozn. autorky: Pán Danko ako vždy, ideálny líder - presný, jasný, výstižný. S ním okamžite vieme, na čom sme.)

No a niektorí vetrom ošľahaní politici idú na prezentáciu svojho postoja čisto pragmaticky, zodpovedajúco potrebám praxe.

Napr. zástancovia jednej z odnoží našej sociálnej demokracie uvádzajú: „Smer-SD potvrdzuje, že plne rešpektuje členstvo SR v EÚ a NATO a zároveň má záujem na kvalitných vzťahoch s ostatnými krajinami.“ A to je tiež pekné heslo do každého počasia. Keď je slniečko, pôsobí to tak zmierlivo a povzbudivo. Keď je búrka, majú jednu nohu už v tanku a druhú ešte na chodníku (alebo opačne?). Nech vojna skončí akokoľvek, môžu povedať, že to vedeli a že vždy stáli na strane víťaza.

Nuž, byť generálom počas bitky nie je nič pre padavky.

Najmä keď chce generál zostať generálom i po nej.

