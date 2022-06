Pomoc seniorom alebo Takto sa to robí do psej matere

Zatiaľ, čo sa poslanec Gyimesi zameral na oblasť, ktorá v súčasnosti najviac Slovákov trápi a navrhol, aby boli z našich dvoch úradov zvesené všetky dve dúhové vlajky a už nikdy sa tam neobjavili, poslanec Kremský myslí na budúcnosť a svoju pomoc smeruje k seniorom. Uvedomuje si ich ťažkú situáciu, vie, že budú s príchodom zimy najohrozenejšou skupinou, a tak sa rozhodol vyjsť na svetlo božie s peckou, ktorá mu už dlho zreje v hlave a teraz nastal čas, vypustiť ju do sveta.

"Podľa poslanca je totiž riešením pre vysoké ceny energií, na ktoré sa sťažujú seniori, ich presťahovanie sa do menších príbytkov. Koaličný poslanec tiež povedal, že v dejinách dôchodcovia zvládali rôzne situácie a zvládali ich aj bez štátnych dôchodkov."

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

I keď by už obsah prvej vety stál za psychologický (a možno aj psychiatrický) rozbor, ja sa zameriam na vetu druhú, povzbudzujúcu a pre našich starkých motivačnú. Je z nej cítiť, že poslanec Kremský netrepe len od buka do buka, že má problematiku naštudovanú, že siahol do historickej literatúry a že pozerá na situáciu seniorov komplexne. A keby len to. Je to prvá lastovička z radov členov OĽaNO, ktorá naznačuje, že naši vetrom ošľahaní dôchodcovia sú tak zocelení, že by štátne dôchodky nemuseli vôbec poberať. Priznám sa, až sa mi slza do oka vtlačila nad toľkou dôverou v našich seniorov.

Nuž, historické fakty naozaj dokazujú, že starí ľudia nie sú až také chudiatka, ako sa často prezentujú. Pekné príklady z minulosti nám ukazujú diela napr. Honoré de Balzaca, Charlesa Dickensa či Fiodora Dostojevského. Len tento posledný autor dáva vo svojich knihách niekoľko námetov, ako je možné prežiť bez pomoci štátu. Jednou z možností je hľadať si príležitostný zárobok, oprášiť svoje zručnosti z dôb mladosti a začať napr. vyšívať. A nebrať na ľahkú váhu ani nápad s možnosťou zoskupovať našich seniorov v menších priestoroch - spoločné bývanie. Ak sa skupinka 20-30 dôchodcov dohodne na spoločnom bývaní v jednom byte, je tu predpoklad nielen šetrenia na teple a svetle, ale keď sa v jednej vani okúpe 5 - 10 najviac zaneplešených babičiek a dedkov, ušetrí sa i na teplej vode. A to nie je všetko. Varenie v jednom veľkom hrnci, spoločné užívanie odevov, prádla a prikrývok, okuliarov a ortopedických pomôcok, spoločné trávenie voľného času... to všetko sú pozitíva, ktoré by ocenili nielen naši starkí, ale potažmo i naša vyspelá spoločnosť.

Nuž, je vidieť, že poslanci OĽaNO majú ešte veľké rezervy a poslanec Kremský sa za svoju myšlienku nemusí vôbec hanbiť. Je tak dobrá, že v kútiku duše trochu podozrievam poslanca Kremského, že ju ukradol svojmu šéfovi.

Zdroj:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/629297-prestahujte-sa-odporucanie-kremskeho-seniorom-pri-cenach-energii-poburilo-penzistov/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box&utm_campaign=shp_9clanok_box