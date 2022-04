Premiér hodnotil rok svojej práce

Na treťom mieste sa umiestnili úspechy v oblasti národných parkov. Priznám sa, ja som to tušila už dávno, už keď sa jeho kolegyňa Tabak položila v plavkách do horskej bystriny som vedela, že naše národné parky sú z najhoršieho vonku a že bude už len lepšie.

Na druhom mieste skončilo vysoké školstvo, ktoré sa po prvotnom odpore spôsobenom skostnateným myslením akademikov spamätalo, akademici pokorne uznali, že netreba toľko slobody a reformu s radosťou prijali.

Za topku úspechov svojho pôsobenia vníma premiér reformu zdravotníctva. Tá vraj „ukázala že po 17 rokoch sa Slovensko opäť vydalo na cestu zvyšovania kvality života a kvality služieb pre občanov.“ A pozitívne zmeny v zdravotníctve už vidíme, cítime a môžme posúdiť i my bežní občania. Neviem takto narýchlo, ktorý z úspechov by som od radosti mohla menovať ako naj, naj, a tak skúsim len tie z posledných dní. Radostné očakávania zažívajú napr. poistenci Všeobecnej poisťovne, ktorí vraj budú mať bezplatne zabezpečenú základnú zdravotnícku starostlivosť. A to je naozaj radostná zvesť. Ani v 21. storočí totiž toto privilégium nemajú všetci vo svete. Pozrime sa do mnohých afrických štátov alebo do Mexika. Človek by si povedal, civilizovaný štát a chudáci občania si musia za zdravotnícke ošetrenie platiť. A u nás? Ej hľa. Základná starostlivosť celkom zdarma. Alebo posledná skúsenosť mojej dcéry. Už po troch hodinách čakania v nemocnici na lehátku s kvalitným echokardiografickým prístrojom pri hlave sa dočkala lekára, ktorý dokázal prístroj zapnúť. Stačili iba 3 hodiny na to, aby sa za dverami ambulancie lekári a sestry niekoľkokrát povadili a nakoniec sa dohodli, ktorý z nich s tým už aspoň raz robil a kto jej spraví akútne odborné vyšetrenie srdca.

Nuž, ako hovoril premiér: "Slovensko sa opäť vydalo na cestu zvyšovania kvality života a kvality služieb pre občanov:"

A je dobre, že to takto verejne premiér prezentuje.

Človek si úspechy vlády takto za bežného chodu akosi nestíha všimnúť, ale keď to takto premiér na rovinu povie do kamier, okamžite sa mu rozjasní.

Pozn. autorky:

Ja sa len tak na okraj pýtam, či má pán premiér poznatky o úspechoch z jeho vlastnej hlavy a vychádza zo svojich skúseností. Ak to má totiž len sprostredkované, mohlo sa stať, že niekde nastal komunikačný šum a že sa mu do uší dostalo celkom niečo iné ako realita všedných dní. Ja verím, že v tomto prípade ide len o náhodu, lebo inak by som si musela myslieť, že náš pán premiér má sprostredkovateľov spoločných so sprostredkovateľmi ruského vodcu. Aj tam to totiž v realite vyzerá inak, ako sa to prezentuje ústami najvyššej autority.

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/232733/posledny-rok-bol-asi-najtazsim-v-historii-slovenska-v-mojom-zivote-urcite-uviedol-premier