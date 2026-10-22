Premlčaný alebo Stručná časozberná charakteristika hlavného protagonistu prípadu Očistec

Namočený, zapredaný, v korupcii zapletený.
Podozrivý, spochybnený, pred národom ponížený.
Zaskočený, prekvapený, nervózny a zneistený.
V parlamente dosadený, przniť zákon poverený.
Prezradený, odhalený, obvinený, zaistený.
Stíhaný, no prepustený, premiérom ochránený.
Pred súd riadne postavený, novelami podporený.
Para slušne zaplatený, kajúcnik je odstrčený, zákon v prospech upravený... takžeeee?
Kto z vás bude prekvapený, že raz bude očistený?
Nuž, tento národ osprostený je nad týmto povznesený.