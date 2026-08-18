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18. aug 2026 o 21:50
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Ráno, raníčko Fico vstal a Chmelárovi hneď zavolal

Tajnosti na Smer vraj neborák prezradil a kšefty jadrové týmto im prekazil.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Premiér zúri a sľubuje súd,

na Eda vylieva výčitiek prúd,

poradca bývalý zbláznil sa asi,

a to len .... pre stovku melónov zo štátnej kasy.

____

Chmelár je hrozba, keď Smerákov viní,

kedysi súdruh - dnes problémy činí.

Povedal nahlas, čo šepkať sa musí,

možno, čo nechcel aj, vyšlo mu z pusy.

____

Pozná vraj myslenie Fica aj Smeru.

Tuší, kde peniaze špinavé perú?

Čo nám chcel naznačiť expriateľ strany?

Je to len pomsta, či zvonia už hrany?

____

Našinec netuší, ktorá tu bije,

isté však jedno je: keď sviňa ryje,

dajme jej v TA3 priestor aj čas.

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Prečo? Snáď napadne každému z vás.

___

Zdroj:

https://www.topky.sk/cl/10/9472581/Konflikt-pre-elektraren-graduje-a-Chmelar-SOKUJE--Fico-mi-rano-volal--vraj-voci-mne-podnikne-pravne-kroky-

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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