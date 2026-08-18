Ráno, raníčko Fico vstal a Chmelárovi hneď zavolal

Premiér zúri a sľubuje súd,
na Eda vylieva výčitiek prúd,
poradca bývalý zbláznil sa asi,
a to len .... pre stovku melónov zo štátnej kasy.
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Chmelár je hrozba, keď Smerákov viní,
kedysi súdruh - dnes problémy činí.
Povedal nahlas, čo šepkať sa musí,
možno, čo nechcel aj, vyšlo mu z pusy.
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Pozná vraj myslenie Fica aj Smeru.
Tuší, kde peniaze špinavé perú?
Čo nám chcel naznačiť expriateľ strany?
Je to len pomsta, či zvonia už hrany?
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Našinec netuší, ktorá tu bije,
isté však jedno je: keď sviňa ryje,
dajme jej v TA3 priestor aj čas.
Prečo? Snáď napadne každému z vás.
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Zdroj:
https://www.topky.sk/cl/10/9472581/Konflikt-pre-elektraren-graduje-a-Chmelar-SOKUJE--Fico-mi-rano-volal--vraj-voci-mne-podnikne-pravne-kroky-