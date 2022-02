Ťažké podmienky v Bruseli alebo Nemáme sa vraj na čo sťažovať, Slováci,

„K slovenským cenám sa priblížia jedine v prípade, že ich nakupujete v akcii, aspoň tie vo veľkých supermarketoch," hovorí Lucia. Sama v supermarketoch nenakupuje, je skôr za kvalitu. Nakupuje na dennej báze a zásoby si nerobí, čo jej nákupy síce trochu predraží, ale zasa na druhej strane nič nevyhadzuje. Nákup potravín ju pre štvorčlennú rodinu teda mesačne vyjde asi na 1200 eur. Ovocie a zeleninu má však kvalitnú, mäso jej pri spracúvaní neprská a ani sa nezmenšuje.

A keby išlo len o potraviny.

Pani europoslankyňa sa rozhovorila napr. i o tom, že Belgičania šetria i na energiách, lebo sa doma teplejšie obliekajú. Drahé sú tam vraj i služby ako čistiarne, krajčírstva a kaderníctva. Ona sama, ako s úsmevom dodáva, šetrí aj na tomto, lebo má dredy.

Nuž, ťažko sa žije v Bruseli, ťažko.

A preto...

... vypočujme si toto svedectvo tvrdo skúšanej pani Lucie a nesťažujme sa stále, Slováci. Krutá realita Belgicka nech nám otvorí oči a už si konečne vážme blahobytu, ktorý je všade vôkol nás. Ťažký život pani Lucie, ktorá na dennej báze zháňa čerstvé ovocie, zeleninu a ryby, nech je dostatočným mementom nám všetkým, ktorí si pohodlne ideme raz do mesiaca do supermarketu, uvalíme tam desiatky eur a zbytočne navláčime domov zásoby potravín, ktoré potom aj tak rozšafne vyhadzujeme.

A ešte niečo...

Buďme radi, že sa nemusíme doma teplejšie obliekať, aby sme ušetrili na kúrení a že si nemusíme dávať dredy.

Pozn. autorky:

V článku som si chcela pozrieť i odkaz Neuveriteľné ceny mäsa nájdete v galérii, ale vyskočilo mi len okno s textom: To, čo ste hľadali, je už niekde inde.

Nuž, neviem to iste, ale mám tušenie, kde inde by to mohlo asi byť.

Zdroj:

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/neuverite-kolko-stoji-kilo-masa-europoslankyna-d-nicholsonova-sialenych-cenach-bruseli?itm_modul=najcitanejsie&itm_brand=plus1&itm_template=article&itm_area=najcitanejsie-24h&itm_position=8