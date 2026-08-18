Ťažký nastal veru čas, najmä tým zo strany Hlas

V grafoch, kde sa merá sila, je Hlas dneska za debila,
percentá im padajú, veľa šancí nemajú.
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Eštok Šutaj s nádejami pos_al si to kamerami.
A čo príbeh z Dubaja? Robí z neho chumaja.
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Nepomáha ani Šaško, vysvetľuje veľmi ťažko,
prečo, za čo, s kým a kedy, musí z toho mať už vredy.
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Saková sa skryla kdesi, v kroji behá, mení dresy,
Ficovi vraj nechce dať podpis, čo má rozhýbať
kšefty kolo elektrárne. (Odsúva to maximálne).
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Pampúšika vyšetrujú, dôkazy ho usvedčujú,
že má čosi na rováši a vraj klame, až sa práši
o podvodoch s autami a s čistými úmyslami.
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Prispel im aj Pellegrini, keď sa vrátil s hanbou z Číny.
Jemu to však nevadí, doma psíkov pohladí
a do Bystrice v klobúčiku, ide robiť politiku.
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Čo odkázať strane Hlas? Nuž, zdá sa, že už nastal čas,
by sa lúčiť začali, lebo si to posr_li.