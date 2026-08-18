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17. aug 2026 o 13:34  (upravené 17. aug 2026 o 13:54)
Prečítané: 246x

Ťažký nastal veru čas, najmä tým zo strany Hlas

Od Eštoka po Sakovú, pred očami atómovú bombu majú každý deň, netešia sa na jeseň.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Diskusia  (3)

V grafoch, kde sa merá sila, je Hlas dneska za debila,

percentá im padajú, veľa šancí nemajú.

____

Eštok Šutaj s nádejami pos_al si to kamerami.

A čo príbeh z Dubaja? Robí z neho chumaja.

____

Nepomáha ani Šaško, vysvetľuje veľmi ťažko,

prečo, za čo, s kým a kedy, musí z toho mať už vredy.

____

Saková sa skryla kdesi, v kroji behá, mení dresy,

Ficovi vraj nechce dať podpis, čo má rozhýbať

kšefty kolo elektrárne. (Odsúva to maximálne).

____

Pampúšika vyšetrujú, dôkazy ho usvedčujú,

že má čosi na rováši a vraj klame, až sa práši

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o podvodoch s autami a s čistými úmyslami.

____

Prispel im aj Pellegrini, keď sa vrátil s hanbou z Číny.

Jemu to však nevadí, doma psíkov pohladí

a do Bystrice v klobúčiku, ide robiť politiku.

_____

Čo odkázať strane Hlas? Nuž, zdá sa, že už nastal čas,

by sa lúčiť začali, lebo si to posr_li.

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 239
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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