Ten, kto stojí na chodníku, ten buduje republiku

Zákaz schválil parlament.

Chudáci poslanci vraj boli uvedení do omylu a znavení po dlhých rokovaniach na pokyn svojich náčelníkov s veľkými palcami stlačili tlačidlo ZA, aj keď ZA neboli. Chybu si uvedomili hneď po hlasovaní, no už bolo neskoro. Čo tlačidlo raz v parlamente spojí, to človek nerozlučuj.

Lenže, čo teraz?

Ak totiž chodníky vo veľkých i menších mestách prestanú slúžiť ako parkoviská, tisícky vodičov nebudú mať kde zaparkovať. A preboha, možno sa to bude týkať aj ich samých...

Poslanci sa rozhodli okamžite konať a pozmeniť zákon tak, aby sa jeho účinnosť posunula, najlepšie na dobu, keď už oni nebudú poslancami. No... pokus svoju chybu napraviť, zdá sa, zasa nevyšiel. Za tú krátku dobu niekoľkých mesiacov to nestihli.

Zostáva teda ešte posledná možnosť... dúfať.

A to naši poslanci vedia na jednotku s hviezdičkou.

Poslanci teda už niekoľko týždňov dúfajú, že sa policajti zmilujú, nebudú brať do úvahy schválený zákaz a porušovania zákona si nebudú všímať. Prostredníctvom obrazoviek im odkazujú, že to nemusí byť až taký veľký problém. Veď, je to len také malé prižmúrenia oka. Na obchôdzke si akože nevšimnú, otočia hlavu, nezaznamenajú. Veď, je to len taký malý zákoník, zákoníčiek, zákoniníčiek,...

Nuž, neviem, neviem, či u našich strážcov zákona, ktorí sa už dnes strachujú, ako kapacitne zabezpečia dodržiavanie tohto zákona, uspejú. Ak totiž za zákon a poriadok platení policajti ho sami nedodržiavajú, tak ako by sa to mohlo požadovať od nás, neplatených.

Ledažeee...

Existuje ešte štvrtá možnosť.

Vláda a poslanci si za posledné a roky overili, že sme ochotní pristúpiť na všetky možné sprostosti, ktoré vymysleli, a tak, ak z tohto handicapovaného zákona spravia zámer a presvedčia nás, že je vlastne našou chybou, že nemáme kde parkovať, jednak sa vyzujú zo zodpovednosti a jednak naplnia pokladňu štátneho rozpočtu a nahradia milióny, ktoré sa im podarilo malým nedopatrením rozhádzať na testovanie, Sputnik, TV show, stany a stánky,...

Takžeeee, mali by sme si postupne začať uvedomovať, že...

... ten, kto dnes nemá garáž, prípadne iné miesto na parkovanie a svojim luxusom zaberá chodník, mal by si za tento luxus zaplatiť. Veď prečo by sme my, čo garáž máme, mali doplácať na dezolátov, ktorí sa chcú priživovať na tom, za čo si my ostatní už dávno platíme?

Zdroj:

https://www.bratislavskenoviny.sk/policia/70467-nestihlo-sa-to-od-1-marca-je-za-za-parkovanie-na-chodniku-pokuta-odklad-zakazu-este-nebude-platit