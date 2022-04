Tryskáčom za slušnú cenu i na dôchodku

Zatiaľ, čo väčšina obyčajných nepolitických dôchodcov ani len netuší, či je Abú Zabí nový druh ovocia, alebo sa prepočuli a malo to byť babu zabi, politickí dôchodcovia veľmi dobre vedia, že Abú Zabí je celkom slušná destinácia poblíž Dubaja, kde sa dá celkom lacno zrelaxovať, stretnúť sa s priateľmi, ktorých ste dlho nevideli a zabudnúť na starosti všedných dní.

A pretože šporovlivý pán Kaliňák vie, že lietať v poloprázdnom lietadle je mrhaním peňazí, objednal súkromný let hneď pre 3 osoby. Nech je stroj vyťažený, ako sa patrí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A myslíte si, že sa jeho šporovlivosť, logika veci či pekný príklad solidarity so slabšie zarábajúcim kolegom stretli s obdivom a uznaním Slovákov?

Ani náhodou.

Hneď sa našli takí, ktorí ako z reťaze utrhnutí volali do médií a spoločne so Sorošovými plátkami vzbudzovali dojem, že je niečo nenormálne na tom, keď si dvaja kamaráti s jednou spoločnou priateľkou zaletia za slnkom. Vôbec sa nezamýšľajú nad charitatívnym rozmerom tohto výletu. Nikoho nezaujíma, že chuderka Katka nikdy nesedela v tryskáči, vôbec nikoho nezaujíma, že nikdy neochutnala pravý chabéz alebo že nikdy nenakupovala v Abu Dhabi Mall.

A keby len to!

Vraj cesta tryskáčom mohla stáť až 80 tisíc!

Vraj, kde na to pán Kaliňák zobral?

Ešteže sa exminister Kaliňák nezľakol závistlivcov a pekne popravde, s čistým svedomím národu vysvetlil, že za let 80 tisíc nedal v žiadnom prípade, že je dlhodobým klientom leteckej spoločnosti a že za let zaplatil podstatne nižšiu sumu.

Tak a teraz sa neprajníci hanbite!

Exminister Kaliňák si na krátky charitatívny výlet poctivo zarobil, využil všetky zľavy, ktoré mu letecká spoločnosť ponúkla, vyťažil tryskáč na maximum a za pár eur sebe a dvom chudobným priateľom doprial trochu tej obyčajnej ľudskej radosti.

Tu nie je načo poukazovať a páni Kaliňák i Fico majú veľké šťastie, že im veľká časť obyvateľov našej malebnej krajiny dôveruje a drží im palce aj na nohách. Ich priaznivci dobre vedia, že ak by boli títo dvaja Robertkovia pri moci, podobné dobrodružstvá by sme tu mohli zažívať všetci. A ak by sme boli dlhodobými klientmi leteckých spoločností, tak trebárs aj s Katkou, aj s tryskáčom a trebárs aj do babu zabi.

Zdroj:

https://refresher.sk/113040-Kalinak-a-Fico-s-priatelkou-leteli-sukromnym-lietadlom-do-Abu-Zabi-s-medzipristatim-v-Turecku-Vraj-platil-exminister-vnutra