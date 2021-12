Už troubějí na horách jeleni II. alebo O ceste jedného mučeníka

Polícia ho čakala už na štarte a len čo sa zjavil, požiadali ho, aby si presadol do ich auta a milého pána trubadúra si aj bez trúby odvážali na policajnú stanicu. S tichým sprievodom verných trubačov. Tam ho chudáka opusteného vtiahli do útrob strážnej veže a sprievodný konvoj nechali bez vysvetlenia stáť pred bránami.

Čo sa dialo vo vnútri, sa môžeme len domnievať, ale vonku to vrelo.

Členovia a priaznivci Smeru boli najedovaní a zúfalí. Šéf sa im stratil z očí a oni nevedeli, ako ďalej.

Majú ísť trúbiť a pokračovať v ideách protestu?

Majú sa bez šéfa na trúbenie vykašľať a ísť domov?

Majú sa priviazať o mrežu stanice a kričať: pusťte brata domov?

Nezodpovedaných otázok bolo viac ako dosť, a tak sa najodvážnejší z odvážnych, Juraj Blanár, odhodlal konať a s trasúcimi sa prstami stlačil zvonček pri dverách. „Som podpredseda NR,“ povedal rozhodným hlasom do umelohmotného mikrofónu a s razantnosťou jemu vlastnou sa dožadoval podrobných informácií o dianí vo vnútri.

Najviac vystresovaný sa zdal Ľuboš Blaha, ktorý nemal slov. Celý zmätený len krútil hlavou, opakoval niečo o fašizme a gestape, z času načas fotil či nakrúcal na mobil, aby mal zásobu pre šéfa a do prípadného dokumentu (ktorý z toho pravdepodobne vznikne, pretože každú chvíľu tam bol niekto bez rúška) a jeho vážny výraz v tvári naznačoval vnútorné utrpenie, ktoré sa mu snáď raz vyplatí. Zásah označil za brutálny, a to nemal robiť.

Pán Blaha si neuvedomuje, že ak niekto nesledoval zatýkanie v priamom prenose (kde prosto Roberta Fica požiadali, aby si presadol do druhého auta a on to s poznámkou, že je poslanec NR a čo si to dovoľujú, urobil), tak si môže pri slove "brutálny" namýšľať rôzne veci. I v mojej nezdravo rozvinutej fantázii som si predstavovala policajnú brutalitu najvyššieho kalibru. Kým som hľadala záznam zo zatýkania na internete, aby som tú hrôzu videla na vlastné či, predstavovala som si, ako bezvládne telo Roberta Fica v posledných zvyškoch roztrhanej košele, ťahajú v kŕčoch ulicami Bratislavy a jeho spotené mužné telo krváca a zanecháva stopy v odtokových žľaboch. No, priznám sa, bola som trochu sklamaná, keď som nič také nenašla. Žiadna skrútená ruka, žiadne výkriky: sadni, ľahni, ruky za hlavu. Celkom nič.

Po hodine predsedu Smeru prepustili.

Z jeho utrápenej tváre bolo vidieť, že si prešiel peklom. Oslepený bleskami fotoaparátov schádzal vysilený po schodoch, očami si kontroloval, či sú tam všetky televízie, s bolesťou v hlase sa tíško pýtal, kde sú jeho straníci a keď ho ubezpečili, že sú všetci s ním, opýtal sa, či majú „tú vec“. Dozvedel sa, že „tú vec“ nik nemá, a tak sa sklamaný po krátkom príhovore pred kamerami za potlesku a výkrikov komparzu "Fico je najlepší", vypravil ku svojmu autu, ktoré mu za čas jeho výsluchu nejaký „blázon“ poškodil.

Nuž, bol alebo nebol tento deň pre predsedu Smeru prínosom?

Ťažko povedať.

I keď to na prvý pohľad vyzeralo na Deň blbec, lebo Robert Fico prišiel o auto, „tú vec“ a čistý register trestov, možno to až tak hrozné nakoniec nebude. Bol tam totiž prítomný Robert Kaliňák, a to je záruka, že skutok sa možno ani nestal.