Už troubějí na horách jeleni III. alebo Keď sa docent práva sťa hrdina správa

Robert Fico sa rozhodol zastať sa Slovákov a vykonať naozajstný hrdinský čin. Napriek núdzovému stavu a hroziacemu sa osobnému stíhaniu zorganizoval protestnú akciu proti celej vláde aj prezidentke, aby poukázal na špatné vedenie tejto krajiny. Prostredníctvom videa na youtube pod názvom Keď to ide vo Viedni, musí to ísť aj v Bratislave vyzval obrovské množstvo ľudí, aby zobrali svoje autá a prišli v určitom čase na určité miesto, kde bude odštartovaná protestná jazda smer prezidentský palác a NR, počas ktorej sa „veľmi hlasným spôsobom“ (trúbením) dá najavo, že s ničím nesúhlasíme.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dalo by sa povedať: tak mladý a už tak odvážny.

Lenže...

Bolo jasné, že ako náhle sa zákerní policajti dozvedia, že sa takéto čosi veľké oficiálne chystá, že si na statočný čin nášho národného hrdinu došliapnu, počíhajú si na neho a tento dôkaz neuveriteľnej ľudskej odvahy sa budú snažiť prekaziť.

A aj sa tak stalo.

Milého Roberta hneď pod mostom zbalili a odvliekli si ho na stanicu, kde sa ho brutálnym spôsobom snažili primeť, aby sa vzdal.

A on?

Postavil sa policajtom ako chlap a presne podľa Platónovej definície o statočnom človeku, ktorý si počína odvážne i pri plnom vedomí hroziaceho nebezpečenstva, sa zachoval ako správny hrdina, chlap, dub aj stroj motivovaný Viedňou a... hodil celú vinu na tých, ktorí sa protestu zúčastnili.

S advokátom za chrbtom sa dušoval, že nikoho nepodnecoval. Videjko na youtube bol iba pracovný odkaz pre poslancov a zamestnancov národnej rady, že keby mali večer čas, môžu si ísť po ceste z práce slušne a kultivovane zatrúbiť na prezidentský palác. To, že sa niektorí, ktorí nevedia rozlíšiť medzi oficiálnou výzvou národu a neoficiálnym pracovným odkazom zamestnancom, pridali, za to on predsa nemôže.

On nič, on muzikant, on vždy len v súlade so zákonom...

Nuž, organizovať hrdinské činy nie je dnes také jednoduché, ako to bolo za Platóna.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=rDRpgKPZv-s

https://www.youtube.com/watch?v=FnKaPjegLgo