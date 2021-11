Vlasto, nalej alebo Keď má vláda pred sebou hodnotové otázky

Nie, to nie je rozhovor 3 nabudených chlapov, ktorí sa rozhodli zavolať si spoločnosť pre pobavenie. To je rokovanie koaličných partnerov o tom, koľko stojí taký dôchodca. Rozhodli sa totiž riešiť hodnotovú otázku a chceli by namotivovať seniorov k očkovaniu. Nechcú im to zatiaľ dávať príkazom a pokúsia sa o to najskôr „poctivými argumentmi“.

Lenže, práve pri poctivých argumentoch sa dostali do sporu.

Minister hospodárstva Sulík je telom aj dušou ekonóm a pri pohľade na štátnu kasu vie, že aj poctivé argumenty nemôžu byť len huj buj. Minister financií Matovič je práve teraz ekonóm a ak sa jedná o poctivé argumenty, nepozná hraníc. Predseda Kollár nie je síce minister ani ekonóm, ale i on má rád poctivé argumenty skôr vyššie ako nižšie, a tak sa priklonil k argumentom poctivejším. Je totiž tak, ako pán Matovič, vizionár a vie, že investovať do budúcnosti sa oplatí.

Nuž, zdá sa, že hodnotové otázky dávajú našim koaličníkom naozaj zabrať. Pri hodnotových otázkach totiž v koalícii neplatí právo veta, a tak sa budú musieť koaliční partneri na hodnote tejto hodnotovej otázky nejako dohodnúť.

Ale nech je to ako chce, naši seniori už môžu pomaličky otvárať šampanské. Už dnes vedia, že si ich životy vláda cení minimálne na 150 eur a môže byť už len lepšie.

Jedine...

Jedine, že by karty ešte zamiešala ministerka Remišová.

Ale to je vysoko nepravdepodobné.

Počula som totiž, že Európska únia podmieňuje peniaze na obnovu 70% zaočkovanosťou, a tak je možné, že ministerka investícií nepôjde do rizika, prebije svojich partnerov a navrhne očkovací bonus vo výške 1000 eur.

A takémuto poctivému argumentu sa už veľmi ťažko odoláva.