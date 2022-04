Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu

Veru, nemá.

Robert Fico vie, že na tomto výbere kandidáta si musí dať záležať najviac, ako si kedy dal. Dobrý prezident sa hodí vždy, ale teraz je to iné. Dnes už totiž nejde o fazuľky. Dnes ide o všetko.

Kandidát na prezidenta z dielne Smeru musí spĺňať viaceré náročné kritériá, lebo musí zabodovať u Slovákov a hlavne... musí vyhrať. Za každú cenu. Ak by nebol Robert v pozícii, v akej je, išiel by do toho možno sám, lebo on by bol najlepšou protiváhou súčasnej prezidentke. No doba je neistá, nik nevie, kde bude v čase volieb Robert bývať, takže musí nájsť niekoho, kto by bol adekvátnou náhradou. Kto bude: krásny ako Koleník, múdry ako sova, silný ako Bivoj, vtipný ako kolega Blaha, výrečný ako Bičan, s povesťou a charizmou Štefánika a s lojalitou k strane Smer, ako on sám. A ak by mal aspoň niečo z mravov a nastavenia Miloša Zemana, bolo by to najsamlepšie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo?

Lebo...

... vo väzení väzni žijú a čakajú na amnestiu.