"Vojak sa musí podriadiť rozkazu,

Minister zdravotníctva Lengvarský dostal za úlohu spracovať podklady k povinnému očkovaniu a on sa tejto úlohy chopil ako správny chlap a generál. Či ho myšlienka nevyjednávať a vydať rozkaz k očkovaniu našich pomerne zdravých mužov napadla už v Ománe pri pohľade na spokojný život v absolutistickej monarchii a sultanáte, neviem, isté je, že sa mu páči a je za. Ono, dohadovať sa so seniormi (ktorým by očkovanie možno viacej prospelo), so zdravotníkmi alebo s učiteľmi, že sa musia nechať očkovať, keď im štát prikáže pod hrozbou vyhadzovu či iných trestov, nie je med lízať, a tak sa v rámci pokoja vo svojej duši a v OĽaNO rozhodol pre skupinu, ktorá nebude rebelovať a ktorá sa musí podriadiť rozkazu. Bez diskusií!

Vojaci sú podľa jeho prepočtov najviac ohrozenou zložkou, musia byť dňom i nocou pripravení strážiť našu demokratickú krajinu a nedajboh, ak by došlo k záplavám, odvážny vojak by išiel zachrániť nejakého seniora zo strechy zaplaveného domu a nakazil by ho COVIDom.

Je pekné, že touto vetou nám dal pán minister najavo, že si svoju úlohu splnil, ale i nádej, že vojaci by mohli byť len prvou profesiou, ktorá sa nebude môcť brániť dobrovoľnému očkovaniu. Verejnosti sa ukáže, že rozkaz je rozkaz, že poslúchať sa musí i v časoch rozkvitajúcej demokracie, a potom už verejnosť ľahšie pochopí, že sa dá ísť iba „tudy Cecilko“.

Nuž, je vidieť, že dovolenka v Ománe nášmu zdravotnému generálovi prospela, že načerpal nové sily a inšpiráciu a podal výkon hodný generála.

Priznám sa však, že sa pri čítaní „vypustenej prirodzenej myšlienky“ pána Lengvarského neubránim otázke: Nemohlo sa stať, že Herodes cestoval po Európe a svoje semä nechal aj v rode nášho budúceho generála?

