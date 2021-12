Všetko dobré do Nového roku alebo Čo bude s národom, kde elita potrebuje stráž?

... , veľakrát to uletelo," povedal predseda Národnej rady hneď potom, čo predstavil ďalšiu svoju pôvodnú myšlienku, že ak sa to bude v parlamente zvrhávať a poslanci sa budú biť, navrhne zaviesť v NR parlamentnú stráž.

Pravdepodobne sa nechal inšpirovať závodnou strážou alebo ľudovými milíciami z dôb čisto inšpiratívnych a záchranu prestíže NR vidí v tejto pästi robotníckej triedy. Chlapci by boli pripravení za dverami v pohotovosti a na pokyn („už“ alebo „berte ho“ alebo „pomóoc“) by vbehli do sály, cvičeným okom by našli zdroj výtržnosti, hmatmi a chvatmi (a v prípade nepríčetnosti nebezpečného elementu možno i kopmi a obuškom) by ho spacifikovali a vyviedli by „nespratníka von“.

Zatiaľ sú úvahy pána Kollára len v teoretickej rovine lebo poslanci sa vraj ešte nebijú.

A to je pekná a optimistická správa na záver roka, čo poviete...

Pozn. autorky:

I napriek tomu, že sa môžeme tešiť, že naša elita ešte zatiaľ nepotrebuje strážiť ozbrojenými zložkami, predsa len by sme mali spozornieť. Fyzická agresivita v parlamente nemusí byť pre národ vždy tým najväčším nebezpečenstvom. Mňa napr. celkom zaujala reakcia pána Kollára na sťažnosť opozície, ktorá poukázala na transparent vyrobený Igorom Matovičom, ktorý v sále NR nemal podľa predpisov čo robiť. A čo na to pán Kollár, šéf, ktorý sa má starať o poriadok, prestíž a úroveň NR? Ten to vyriešil naozaj šalamúnsky. Povedal, že v rokovacom poriadku je stanovený zákaz vnášania transparentov do sály, ale pán Matovič si vyrobil transparent až v sále, čo znamená, že ho nevniesol, a tak rokovací poriadok neporušil.

Nuž, zdá sa, že česť, úcta, svedomie a dobré mravy nie sú (a s prihliadnutím na osobnosti, ktoré tam máme, ani byť nemôžu) tým, čo by sa malo v NR strážiť a chrániť. Keď niekde niečo nie je...

Buďme teda radi, že pán Kollár našiel aspoň čosi a chce ochrániť a ustrážiť to, čo sa tam objektívne vyskytuje. Fyzická elita slovenského národa.

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/222337/v-parlamente-byva-rusno-kollar-by-zaviedol-straz-ak-by-doslo-k-fyzickym-utokom