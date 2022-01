Vzorom by mali byť už len očkovaní

Tenis vie síce hrať obstojne, ale čo na tom?

Sú aj dôležitejšie atribúty úspechu, ako je mávanie raketou a odrážanie loptičiek. Taký mladý človek zapne televízor, náhodou narazí na prenos z Australian Open a čo vidí? Nezaočkovaného neboráka, ktorý si nejakým pofidérnym spôsobom zabezpečil výnimku z očkovania a teraz machruje na kurte. Čo si z toho má taký mladý človek zobrať? Čo ho prvé napadne? Prihlási sa do tenisového krúžku? No, možno, ale to je vedľajšie. Čo je podstatnejšie, nedá sa zaočkovať, veď ani Djokovič sa nedal!

Juraj Petrovič (mne doposiaľ neznámy odborník na tituly) polemizuje s názorom .týždňa, že by Djokovič mal patriť k športovým osobnostiam roka a hovorí, že ho to nepotešilo.

A veru ani mňa.

Ako môže byť niekto športovcom roka len preto, že patrí k najlepším v disciplíne a vôbec nespĺňa podmienky osobnosti dnešných dní?

Ako môže byť športovcom roka niekto, kto nedodržiava protipandemické opatrenia?

S radosťou konštatujem, že i reakcie pod článkom súhlasia s pánom Petrovičom a prikláňajú sa k názoru, že by to takto nemalo byť. Že časy, kedy sa stávali športovcami roka borci len preto, že vedia celkom slušne lyžovať, plávať alebo hrať hokej, by sa mali čo najrýchlejšie zabudnúť.

Nová doba vyžaduje nastavenie nových kritérií. Takých, ktoré vyhovujú súčasným potrebám rozvinutej a modernej spoločnosti. A ak rozvinutá spoločnosť usúdi, že najlepší tenista môže byť len ten, ktorý je zaočkovaný, tak sa tenista, ak chce na Slovensku nejaký titul, musí prispôsobiť.

A nad týmto by sa mali hlboko zamyslieť odborníci na tituly i v iných oblastiach.

Zdroj:

https://www.tyzden.sk/nazory/80341/polemika-hrib-vs-petrovic-je-djokovic-zly-vzor-alebo-osobnost-roka/?ref=tit