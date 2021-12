Že sa čosi točí? U nás sa nič netočí...

Taká sprostosť.

Ešteže máme ministerku Kolíkovú, ktorá svojim pokrokovým zmýšľaním a nápadom rozčleniť správy na pravdivé a nepravdivé chce urobiť s podporou polície poriadok. A to veľmi jednoducho - zmenou paragrafu 361Trestného zákona: „Kto vyrobí alebo rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu... potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

No, keby žil expremiér Klaus u nás, už by si po novom za túto svoju neuváženú hlášku mohol ísť sadnúť. Napĺňa totiž celú podstatu nového trestného činu. Aspoň podľa mojej mienky. Neviem, ako v ostatných, ale vo mne teda táto hláška určite vyvolala nebezpečenstvo vážneho znepokojenia a celkom iste ma ovplyvnila pri rozhodovaní, či je naša ministerka génius alebo sa zbláznila. Slovenských pomerov neznalý pán Klaus totiž nevie, že u nás existuje i podstatná časť obyvateľstva bez schopnosti kritického myslenia, ktorá sama, bez odbornej pomoci, nevie, ako si vytvárať zdravé názory a nechá sa zblbnúť všetkým, čo vylezie na hladinu informačného sveta. Nerozmýšľajú, ako sa má. Ohúrení každou sprostosťou sú zrazu najmúdrejší na svete, sú celkom neprispôsobiví a ťažko sa s nimi pracuje. Je s nimi ťažká reč.

Neviem, ako to majú vyriešené v Čechách, ale u nás by prosto mala existovať komisia s odborníkmi a čo najširším politickým zastúpením, ktorá rozhodne, čo je pravda a čo je sprostosť. Zasadnú, rozčlenia správy na dve kôpky, dezinformácie skartujú a do obehu pustia len kvalitné informácie. K obyvateľstvu pôjdu informácie už pekne roztriedené, overené a nebude sa musieť rozmýšľať, či alebo čo. A ak sa nejaký odštiepenec od normy pokúsi nejakú tú dezinformáciu prepašovať medzi ľud, bude trpieť. Ministerstvo spravodlivosti, polícia a možno i vojsko budú pripravení zasiahnuť.

Už totiž bolo dosť takých, čo furt vykrikovali, že sa čosi točí.