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14. okt 2026 o 09:25
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Filip Sulík alebo Keď slabá výchova nemá šancu, lebo sa silný temperament rozhodol, že je to dobré tak, ako to je

Ak nemá dieťa so silným temperamentom vo svojom okolí pevnú autoritu a nastavené hranice, samo preberá kontrolu a z rodiča sa stáva divák.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Toto sa stalo u Sulíkovcov.

Genetický jackpot Filipa prevalcoval benevolentnú snahu tých, ktorí mu mali pomôcť tento kapitál rozumne investovať.

A aký je výsledok tohto experimentu?

Ponúkam dve možnosti odpovede s rovnakým záverom:

Slovami Filipa: Je to na p..u.

Slovami mojimi: Filip a najmä jeho najbližšie okolie to budú mať v živote veľmi ťažké.

Temperament je výbava, ktorá nás sprevádza po celý život. Ak máme svoje temperamentové vlastnosti pod kontrolou, ak sa naučíme s nimi žiť a v spoločnosti ich ovládať, je to pre nás obrovský potenciál.

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Ak má temperament pod kontrolou nás, je to jazda z kopca bez brzdy. Filip je ešte len na začiatku takejto cesty a s pocitom, že všetko je super, vyhodil z okienka auta i volant.

Čo dodať na záver?

Možno len to, že by si mal Filip na bláznivú cestu dole kopcom zadovážiť knihu so starými porekadlami, prísloviami a múdrosťami. Nedrží volant, nedáva pozor na cestu, tak má dosť času a voľné ruky na prevracanie strán. Možno tam nájde všelijaké zaujímavé a overené odkazy. Nič dlhého. Sú krátke, no veľmi výstižné, ako by možno povedal on: ako pre debilov. Trebárs:

  • Pýcha predchádza pád.

  • Žiadny strom nerastie do neba.

  • Zariekaného chleba najväčší kus.

  • Najtvrdší náraz je ten na vlastné ego.

  • Božie mlyny melú pomaly, ale isto.

Tak čítaj, Filip, čítaj, dokiaľ máš čas.

Ja ti držím palce.

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Tebe i tvojim blízkym.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=xZdxtkRkMz8

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 264
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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