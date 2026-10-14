Filip Sulík alebo Keď slabá výchova nemá šancu, lebo sa silný temperament rozhodol, že je to dobré tak, ako to je

Toto sa stalo u Sulíkovcov.
Genetický jackpot Filipa prevalcoval benevolentnú snahu tých, ktorí mu mali pomôcť tento kapitál rozumne investovať.
A aký je výsledok tohto experimentu?
Ponúkam dve možnosti odpovede s rovnakým záverom:
Slovami Filipa: Je to na p..u.
Slovami mojimi: Filip a najmä jeho najbližšie okolie to budú mať v živote veľmi ťažké.
Temperament je výbava, ktorá nás sprevádza po celý život. Ak máme svoje temperamentové vlastnosti pod kontrolou, ak sa naučíme s nimi žiť a v spoločnosti ich ovládať, je to pre nás obrovský potenciál.
Ak má temperament pod kontrolou nás, je to jazda z kopca bez brzdy. Filip je ešte len na začiatku takejto cesty a s pocitom, že všetko je super, vyhodil z okienka auta i volant.
Čo dodať na záver?
Možno len to, že by si mal Filip na bláznivú cestu dole kopcom zadovážiť knihu so starými porekadlami, prísloviami a múdrosťami. Nedrží volant, nedáva pozor na cestu, tak má dosť času a voľné ruky na prevracanie strán. Možno tam nájde všelijaké zaujímavé a overené odkazy. Nič dlhého. Sú krátke, no veľmi výstižné, ako by možno povedal on: ako pre debilov. Trebárs:
Pýcha predchádza pád.
Žiadny strom nerastie do neba.
Zariekaného chleba najväčší kus.
Najtvrdší náraz je ten na vlastné ego.
Božie mlyny melú pomaly, ale isto.
Tak čítaj, Filip, čítaj, dokiaľ máš čas.
Ja ti držím palce.
Tebe i tvojim blízkym.
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