Teta Maja, Forbes a biznis, na ktorom ženy určite nezbohatnú

Pamätáte si na tetu Maja? Maminu kolegyňu z roboty, ktorá vám každé Vianoce vopchala do rúk nejakú príšernú kozmetiku z Avonu. Krém, čo voňal ako nohy, alebo rúž vo farbe, ktorú ste dovtedy ani nepoznali. Vy ste sa slušne usmiali, poďakovali a odložili to do zásuvky k ostatným nechceným darčekom.
Teta Maja vám to nedala preto, aby vás potešila. Dala vám to preto, že s tým nemala čo iné urobiť. Rúž či krém si skoro každy mesiac musela nakúpiť v nadľudských množstvách, aby splnila kvótu. Lenže mesiac má len 30 dní a 19,5 tuby krému na ruky jej zostalo doma ležať. Tak ich aspoň rozdala pod stromček. Pre vás to bol nechcený vianočný darček, pre ňu účtenka za jej sen o „vlastnom biznise".
Na tetu Maju som si spomenula minulý týždeň, keď som scrollovala Facebook. Vybehla na mňa pozvánka na Forbes Women's Summit 2026 - event, ktorý sa predáva ako oslava silných, úspešných a nezávislých žien. Pozývala ma naň Adéla Banášová, ktorá na summite zároveň vystupuje ako speakerka. Networking na najvyššej úrovni, investorky, mentorky... „ženská energia"... nech to znamená čokoľvek. Nemala som voči podujatiu väčšie výhrady do momentu, kým som si nevšimla, kto ho sponzoruje.
Hlavným partnerom je Mary Kay.
Mnohí určite poznáte Mary Kay ako kozmetickú firmu, ktorá na Slovensku zažívala svoj boom pred rokmi. Mary Kay však nie je len kozmetická firma - je to jedna z najznámejších firiem založených na princípe multilevel marketing - MLM. MLM firmy sú vo svete všeobecne vnímané priam ako podvod. V ich pyramídovej štruktúre sa totiž nezarába ani tak na predaji krémov, ako na nábore ďalších žien, ktoré budú predávať krémy pod vami.
Áno, žien, pretože v MLM firmách tvoria ženy okolo 74% všetkých „predávajúcich". A nie sú to hocijaké ženy. MLM-ka mieri cielene na tie, ktoré s klasickým zamestnaním zápasia: mamičky na materskej, ženy so zdravotným postihnutím, ženy zo slabšie zarábajúcich domácností - teda presne na tie, ktoré túžia po vlastnom príjme, ale nemôžu alebo nechcú nastúpiť do klasickej práce. A práve im MLM ponúka presne to, čo chcú počuť: rob z domu, urči si vlastné hodiny, buď sama sebe šéfkou, pridaj sa do „sesterstva" silných žien. Je to návnada ušitá na mieru. Navyše sa predáva sa cez osobné vzťahy: na nákup kozmetiky väčšinou nahovoríte kamarátku, na vstup do vášho „tímu“ zase kolegyňu. Keď to potom nevyjde, prehra nie je len finančná - je aj vzťahová. Rozhádže vám rodinu a priateľstvá.
A presne v tom je na tomto partnerstve niečo hlboko zvrátené. Obchodný model, ktorý si za svoju hlavnú obeť vybral ženy, sa stane hlavným partnerom podujatia, čo sa tvári, že ženy chráni a podporuje. Summit, ktorý má ženy motivovať, posúvať ich vpred a budovať ich ekonomické postavenie v ich vlastných komunitách aj v spoločnosti ako takej, si za hlavného partnera vyberie firmu, ktorej obchodný model drží obrovskú väčšinu „predávajúcich" v ekonomickej závislosti a z viac ako 90% v strate. Na pódiu sa bude hovoriť o finančnej nezávislosti, zatiaľ čo za samotné pódium zaplatila značka, ktorá na ilúzii ženskej nezávislosti postavila celý svoj biznis.
A čo viac - vstupenka na túto oslavu ženskej emancipácie stojí 179 € na osobu. Zamyslite sa nad tým - podujatie sponzorované firmou, ktorej typická „predávajúca" nezarobí za celý rok ani cent, si za vstup pýta 179 €. Toľko taká teta Maja každý mesiac metaforicky spláchla do záchoda nákupom produktov, len aby „ostala aktívnou predajkyňou".
Týchto 179 € totiž funguje ako istý filter. Ženy, ktoré na MLM sen naozaj naleteli a reálne na ňom prerobili - tie „tety Maje" v každomesačnom mínuse na účte - si takú vstupenku nemajú za čo kúpiť. V sále tak sedí publikum, ktoré si to dovoliť môže - a Mary Kay si pred ním v pokoji vyperie imidž ako značka, čo „mení životy obyčajných žien". Tých viac ako 99 percent, ktorých životy naozaj zmenila - k horšiemu - v sále ani na pódiu neuvidíte.
A nie je to len o jednom logu na jednom evente. Na Slovensku sa s MLM firmami zaplietlo prekvapivo veľa známych tvárí. Influencerky ako Teri Pallová, Elizabeth Uhliarová, či Sabina Tomes na svojich profiloch ponäúkajú produkty firiem ako Farmasi ako bezkonkurenčné: najlepšie riasenky, najúžasnejšie séra, najvýhodnejšie balíčky. Skutočnou hnacou silou pritom nie je samaritánstvo, ale provízia z followerov, ktorých presvedčia, aby sa pridali „do tímu". K tomu všetkému ešte klamne prezentujú upísanie sa do štruktúry pod nimi ako šancu na získanie pasívneho príjmu a získanie „vlastného biznisu“. Svoj influencerský životný štýl s drahými dovolenkami, oblečením, a dokonale vyeditovaným životom využívajú ako páku pri predávaní tejto mylnej predstavy svojim sledovateľkám.
Pravdou je, že ani jedna influencerka nezbohatla tým, že predávala riasenky Farmasi. Influence, alebo vplyv, v podobe sledovateľov na sociálnych sieťach je hlavným faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť pri predaji MLM. Pre influencerku, keď začína predávať a budovať svoj „tím“ je o veľa ľahšie nalákať ďalších do štruktúry pod sebou, keď o to žiada na svojom profile s 50 tisícmi sledovateľov. Len 1-percentná úspešnosť znamená 500 predajkýň zapísaných pod ňou. Následne každý predaný produkt osobou pod ňou už znamená zisk pre ňu.
Ja tu nie som na to, aby som povedala, že MLM model nefunguje – to by nebola pravda. On je práve preto škodlivý, že funguje. To 1 % na vrchu pyramídy naozaj dokáže zarobiť veľké peniaze. Problém je však v mylnej predstave, ktorú toto 1 % prezentuje ostatným: že každý má rovnakú šancu na úspech v tejto hre. Viete si však predstaviť, že by ste vy, obyčajná žena, presvedčili 500 iných žien, aby sa upísali na to, pracovať doslova na vás? Veď 500 ľudí väčšina z nás asi ani nepozná...
Priznávam: ja osobne som produkty Mary Kay ani Farmasi nikdy neskúsila. Nemôžem vám povedať, či je ten krém dobrý alebo zlý. Ale o MLM viem dosť na to, aby som vedela jednu vec: nech je produkt akokoľvek dobrý, za cenu, za akú ho MLM firma predáva, nestojí. V tej cene sú totiž ukryté percentá, ktoré sa odkrajujú pre „predávajúcu" na každom jednom stupienku pyramídy. Neplatíte za krém - platíte za celú štruktúru nad ním. Preto argument o kvalite produktov proste nežeriem. Pozrite si zloženie produktu a garantujem Vám, že v DMke nájdete tzv, dupe za zlomok ceny.
Ako je vôbec možné, že MLM firmy stále operujú? Našli dieru v zákone – pokiaľ stále predávajú aj krémy (alebo iné produkty), nikto im nič nemôže. Aj keď všetci vedia, že zbohatnúť sa v MLMke predajom nedá a dá sa to len skrz nábor ľudí pod seba, právne je to nenapadnuteľné. Prekvapuje ma ale, že v EÚ nemajú MLM firmy aspoň povinnosť zverejňovať takzvaný income disclosure statement, teda dáta o tom, koľko predávajúce na každom stupienku pomyslenej pyramídy reálne zarobia, ako to majú za povinnosť napríklad v Austrálií alebo v Kanade. Niektoré firmy ho zverejňujú aj v USA. Našťastie však dáta, ktoré dostupné sú, sa celkom rozumne zovšeobecniteľné aj na iné trhy.
Vezmime si Mary Kay v Kanade, kde firma takýto report zverejniť musí: typická „predávajúca" tam nezarobí na províziách nič. Nula dolárov ročne. To však nie je celý obrázok, pretože zarobená nula neznamená, že predávajúca rok ekonomicky končí tam, kde ho začala. Do tohto čísla sa totiž nezapočítavajú poplatky, ktoré predávajúca musí mesačne platiť za účasť na celkom tomto „projekte“, ani produkty, ktoré si sama nakúpi, a ktoré by ju v drogérii stáli zlomok ceny. Keď to spočítate, väčšina týchto žien na konci roka nie je na nule - je vo výraznom mínuse. Reálne prichádzajú o peniaze a prehlbujú presne tú ekonomickú situáciu, z ktorej im MLMka sľubovala únik.
Teta Maja to nemyslela zle. Aj ona niekomu naletela na sľub, že si popri robote a rodine privyrobí, že bude sama sebe šéfkou, že to celé zvládne z gauča. A skončila s krabicou krémov, ktoré musela rozdať pod stromček, lebo inak by skysli doma v garáži a s dôchodkom okresaným o mesačný poplatok „aktívnej predávajúcej“.
Keď mi teda z Facebooku vyskočí pozvánka na summit oslavujúci a podporujúci úspechy žien sponzorovaný firmou, ktorá z ruiny státisícov „tetiek Mají" postavila svoj zisk, a ešte si za vstup vypýta 179 €, nevidím nič iné ako výsmech do tváre skutočných žien, ktoré si chceli len trochu prilepšiť. Zaujímalo by ma, čo si o tom myslí Adéla, alebo aj taká Táňa Pauhofová či Petra Toth...