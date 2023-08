Načo nám slušná a čestná vláda?

Nech príde hocijaká kvalitná, slušná a čestná vláda, myslenie ľudí to nezmení. Žiadna vláda nespasí túto spoločnosť. Áno, tento článok bude celkom pesimistický. Tým, že sa pohybujem na socialnej sieti Tik Tok, mám tú česť vidieť pravú tvár ľudí. Problémom nie je samotný Tik Tok, problémom je vždy človek. Človek sa rozhoduje, čo zverejňuje na internete, aký naratív bude šíriť a aké sú možné následky. Anonymita ľuďom umužňuje ukázať ich pravú tvár a pravá tvár človeka môže byť veľmi desivá. Ľudia nemajú úctu k nikomu a ničomu, konšpirácie sa šíria raketovou rýchlosťou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zaujímavosťou je, že človek nikomu nedôveruje, každý je "ovečka", kto dôveruje odborníkom, inštitúciám. Ten istý človek, ktorý nikomu nedôveruje paradoxne dôveruje každému, kto šíri nenávisť a útočí na systém, pretože systém chce zničiť človeka. Človek, ktorý denne vyfačí krabičku cigariet sa bojí o svoje zdravie, lebo sa nechal zaočkovať, videl totiž video, kde niekto vysvetloval, že Vašo Patejdl zomrel kvôli vakcíne. Samozrejme oficiálnemu oznamu, že zomrel na rakovinu pankreasu veria len ovečky. Všetky štatistiky sú zmanipulované, atď. pomol by som pokračovať donekonečna. Myslel som si, že téma očkovania je už minulosťou, keď konšpirátorom nevyšla prognóza, že zaočkovaní do pól roka skapú. Prognôza bola zmenená na vakcína pomaly zabíja človeka, môže to trvať aj niekoľko rokov, nikto nevie kedy, ale určiťe zabije človeka.

Na sociálnej sieti Tik Tok sa situácia začala zhoršovať po tom, čo užívatelia Facebooku zistili, že je tu nová sieť. Už neplatí, že Tik Tok je len pre najmladšiu generáciu, príchodom starších ľudi kavlita išla výrazne dolu. To je celkom smutné, že starší ľudia majú takýto vplyv. Preto som sa rozhodol tvoriť na tejto socialnej sieti, aby som robil osvetu tam, kde je to najviac potrebné, ajkeď sa niekedy musím kvôli tomu aj zašpiniť. Úprimne povedané neviem, čo by dokázalo zlepšiť tútu situáciu. Ajkeď na moju "videoreakciu" autor zmazal video, kde sa pýtal ľudí či si aj oni myslia to isté, čo on, že vakcína pomaly zabíja človeka, bolo desivé čítať komentáre pod týmto príspevkom, kde stovky ľudí prikivovalo tomuto autorovi, že vakcína je smrť.

Sociálne siete určite nebudú zakazané, budú tu s nami. Načo nám slušná a čestná vláda? Na to, aby konečne prispôsobila vzdelávací systém potrebám 21. storočia. Starších už pravdepodobne nedokážeme zmeniť, ale moderným vzdelávaním digitálneho života môžeme zachrániť budúcu generáciu. Poslednú vetu by som chcel venovať ľuďom, ktorí sa správajú zodpovedne a slušne aj na internete, nie je ich málo.