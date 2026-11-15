Nie každé spájanie prinesie spojenie

Môj názor na Demokratov sa postupne vyvíjal.
V minulosti som Demokratov prirovnával k stranám ako Hlas či Republika. Podľa môjho názoru Hlas ani Republika nevznikli pre zásadné hodnotové rozdiely medzi ich predstaviteľmi a materskými stranami Smer a ĽSNS. Vznikli skôr z politického kalkulu. Keď sa ich materské strany dostali do problémov, Pellegrini a Uhrík sa rozhodli opustiť potápajúcu sa loď. Vznik Demokratov vnímam podobne.
Čo je však na Demokratoch sympatické, je ich pracovitosť a bojovnosť. To, že dnes v prieskumoch dosahujú približne 5 %, je výsledkom dlhodobej a konzistentnej práce.
Spojenie PS s Demokratmi môže priniesť víťazstvo v parlamentných voľbách a zároveň zachrániť Demokratov pred rizikom, že sa do parlamentu nedostanú. Považujem to za dobré a správne rozhodnutie.
Na druhej strane považujem za správne aj to, že sa niektoré strany rozhodli ísť do volieb samostatne.
Niektorí politici na opozičnej scéne sú pre mňa natoľko toxickí, že spoluprácu s nimi považujem za neprípustnú. Jedným z nich je László Gubík. Politika Maďarskej aliancie má podľa môjho názoru v niektorých zásadných otázkach bližšie ku krajne pravicovej Republike než k hodnotám demokratickej opozície. Napriek tomu sa PS usiluje o spoluprácu aj s týmto politickým prostredím.
Nie každé spojenie znamená posilnenie. Niekedy je práve spojenie začiatkom zániku.