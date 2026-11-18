Keď som začínal s Mediálnym poľom, mal som jednoduchý zámer. Chcel som postaviť nástroj, na ktorom sa dá porovnať, ako rôzne médiá píšu o jednej a tej istej udalosti. Zaujímalo ma to preto, že spôsob podania ovplyvňuje, čo si zo správy odnesieme.
Napríklad 10. novembra novela o kajúcnikoch v parlamente neprešla. Koalícii chýbal jeden hlas.
Médium
Titulok
Tón
TASR
Poslanci zatiaľ neschválili novelu o kajúcnikoch
0,00
Topky
MIMORIADNE Ďalšie FIASKO vládnej koalície v parlamente: Novela o kajúcnikoch neprešla!
0,80
TASR píše, že poslanci novelu zatiaľ neschválili. Topky píšu „MIMORIADNE“ a „FIASKO“ veľkými písmenami, pridávajú výkričník a slovom „Ďalšie“ naznačujú opakované zlyhanie. Slovo „fiasko“ už hodnotí výsledok hlasovania. Všetky titulky vedľa seba
Keď si tie titulky prečítame vedľa seba, ľahšie si všimneme, čo majú spoločné a čo do správy vnáša spôsob podania. A keď sa takto pozrieme na stovky udalostí, môžeme sa pýtať, či ide o ojedinelý titulok, alebo o to, ako dané médium píše dlhodobo. Mediálne pole je teda nástroj, ktorý nám pomáha získať kritický odstup potrebný na autonómne rozhodovanie. Pomáha nám všimnúť si, čo na nás v titulku pôsobí nereflektívne, a urobiť si o veci vlastný úsudok.
Čo na Mediálnom poli meriam
Pri dramatizácii ma zaujíma, ako veľmi podanie správy presahuje jej vecný obsah. Meriam ju na stupnici od 0 do 1, kde nula označuje vecné podanie a jednotka najvyšší stupeň dramatizácie. Na tejto stupnici má titulok TASR z príkladu hodnotu 0,00 a titulok Topiek 0,80. Dramatizácia na webe
Pri hodnotení sa pýtam, ako pozitívne alebo negatívne o sebe hovoria verejní aktéri, najmä politici. Stupnica siaha od −1, najostrejšej kritiky, po +1, najsilnejšiu podporu. Kritiku chápem široko, od obyčajného nesúhlasu až po urážku. Keď jeden politik začne častejšie kritizovať druhého, môžem sledovať, kedy sa to stalo a ako sa ich vzťah menil. Mapa vzťahov
Napokon meriam slušnosť. Kritizovať sa dá slušne aj neslušne. Pri výroku sledujem, či je povedaný slušne, ostro, urážlivo, vulgárne alebo ponižujúco. Zaujímavým príkladom je Mária Kolíková. Kritiku tvorí 96 % jej zachytených hodnotení iných aktérov. Z jej doslovných citátov však ani jeden nebol urážlivý, vulgárny či ponižujúci. Pri politikoch ako celku je pritom urážlivých, vulgárnych alebo ponižujúcich 10 % z hodnotených citátov. Ako hovorí Mária Kolíková
Čo sa z toho dá vypozorovať
Vzťahy sa merateľne menia. V týždni od 9. do 15. novembra kritizoval Milan Majerský Roberta Fica desaťkrát, rovnako ako týždeň predtým. Od júla do konca októbra to bolo nanajvýš raz za týždeň. Takéto zmeny web každý pondelok vypíše sám. Majerský o Ficovi v tom týždni
Na vlastných sieťach hovoria politici niekedy inak, než ich zachytávajú médiá. Pri Alojzovi Hlinovi je urážlivých alebo vulgárnych 47 % zachytených výrokov o iných aktéroch na jeho Facebooku. V médiách je však urážlivých alebo vulgárnych len 15 % z jeho citátov. Pri Richardovi Rašim je pomer opačný. V médiách je urážlivých alebo vulgárnych 14 %, kým na Facebooku len 7 %. Priamo od politikov
V zachytených výrokoch prevažuje kritika. Vyše osem z desiatich hodnotiacich výrokov politikov o iných je kritických. Pri čítaní tohto čísla záleží na tom, odkiaľ výroky pochádzajú. V médiách vidíme tie, ktoré sa dostali do článkov a titulkov, a médiá vyberajú najmä spory. Na tú istú debatu sa dá pozrieť aj v čase a pýtať sa, či je negatívnejšia alebo slušnejšia ako pred mesiacom a ako sa mení vzdialenosť medzi stranami. Ako hovoria politici · Mapa polarizácie
Jazyk a pravdivosť
Zaoberám sa len jazykovou stránkou podania. Pri titulkoch sledujem, ako médiá formulujú správu, pri výrokoch, ako sa ľudia vyjadrujú o druhých. Otázky, či titulok alebo výrok zodpovedá skutočnosti a nakoľko je médium pravdovravné, sú mimo tohto merania. Médiá ani nezaraďujem politicky.
Ako meranie vzniká
Keď som pred letom začal riešiť tón titulkov (dramatizáciu), pýtal som sa na názor ľudí. Prekvapilo ma, ako veľmi sa ich odpovede líšili. Ešte viac ma však zarazilo, že ich názor sa podľa ich vlastných slov menil v čase. Keď prečítali desať titulkov, prvý titulok už videli inak ako na začiatku. Vtedy som si uvedomil, že pravidlá hodnotenia musím vytvoriť nezávisle od subjektívneho názoru ľudí.
Preto som sa obrátil na odbornú literatúru, ktorá dramatizáciu a slušnosť rozoberá na úrovni jazyka, významu a argumentácie. Z nej som zostavil kritériá, podľa ktorých AI hodnotí titulky a citáty. Z čoho kritériá vychádzajú
Opakovane som skúšal, ako stabilne AI hodnotí. V jednom menšom teste som dal tomu istému modelu dvakrát ohodnotiť 100 náhodných prípadov z každého merania. Pri druhom hodnotení model svoje prvé výsledky nevidel.
• Pri tóne sa obe hodnotenia líšili v priemere o 0,02 na stupnici od 0 do 1.
• Pri hodnotení bol priemerný rozdiel tiež 0,02. Kritika sa ani raz nezmenila na podporu.
• Pri slušnosti vyšiel v 92 zo 100 prípadov ten istý stupeň.
Urážlivé a vulgárne citáty navyše kontroluje druhý model. Ak stupeň nepotvrdí, pri citáte sa zobrazí „hraničné“. Celý manuál hodnotenia je verejný a každý si ho môže vyskúšať s vlastným titulkom. Ako som meral zhodu · Over si metodiku
Čo web sleduje
Mediálne pole od 15. júla číta 24 slovenských médií. Od augusta sleduje aj príspevky 28 politikov na Facebooku a 9 politikov a 2 strán na Telegrame. Tón hodnotí z titulkov a perexov, výroky vyberá aj z textov článkov tých médií, ktorých pravidlá to umožňujú. Rozhlas ani televízne vysielanie v dátach nie sú.
Web sa vyhodnocuje a aktualizuje automaticky každé ráno. Výsledky čítam a hľadám v nich chyby. Pri jednotlivých titulkoch alebo citátoch sa AI môže pomýliť, preto väčšiu váhu prikladám tomu, čo sa opakuje vo väčšom počte prípadov. Keď chybu nájdem alebo mi ju niekto pošle, opravím ju a opravu zverejním. Opravy
Kde začať
Ak si chcete Mediálne pole vyskúšať, otvorte si jednu udalosť a prečítajte si titulky vedľa seba. Alebo si v mape vzťahov vyberte dvoch politikov a pozrite sa, ako sa v čase menilo to, čo o sebe hovorili. Porovnanie titulkov · Mapa vzťahov
Na webe sa dajú odoberať aj dva bezplatné e-maily. Týždenný prehľad prináša, kto koho kritizoval, aké nové spory pribudli a ako o nich písali médiá. Sleduj politika si zapnete na stránke konkrétneho politika. E-mail príde v týždni, keď o ňom alebo od neho pribudne výrok. Prihlásenie na týždenný prehľad
Na Mediálnom poli pracujem sám a financujem ho sám. Ak máte nápad, čo sa dá z týchto meraní ďalej postaviť, aké zistenia hľadať alebo chcete priložiť ruku k dielu, napíšte mi na kontakt@medialnepole.sk. O projekte
Čísla sú k 18. novembru 2026. Web sa dopĺňa každý deň.