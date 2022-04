Kedy budú komunálne a krajské voľby v roku 2022?

Vyhlasovanie všetkých typov volieb je v Slovenskej republike upravené zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Podľa čl. 195a ods. 1 uvedeného zákona sa voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od 7:00 do 20:00. V roku 2022 sa takéto spojené voľby budú konať po prvýkrát, ich presný termín konania ale ešte nebol vyhlásený.

Podľa čl. 181 ods. 2 uvedeného zákona sa voľby do orgánov samosprávy obcí konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. Rovnako aj voľby do orgánov samosprávnych krajov sa podľa čl. 149 ods. 2 konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia.

Komunálne voľby sa naposledy konali 10. novembra 2018. Poslanci obecných zastupiteľstiev a miestnych zastupiteľstiev v Bratislave a Košiciach, starostovia obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc a primátori miest boli podľa čl. 69 ods. 2 a 3 Ústavy SR zvolení na 4-ročné volebné obdobie. Ich volebné obdobie teda končí 10. novembra 2022. Preto sa voľby do orgánov samosprávy obcí musia v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva uskutočniť v rozmedzí od 28. októbra do 10. novembra 2022.

Krajské voľby sa naposledy konali 4. novembra 2017. Poslanci krajských zastupiteľstiev a predsedovia krajov boli podľa čl. 154e ods. 1 a 2 Ústavy SR výnimočne zvolení na 5-ročné volebné obdobie. Ich volebné obdobie teda končí 4. novembra 2022. Preto sa voľby do orgánov samosprávnych krajov musia v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva uskutočniť v rozmedzí od 22. októbra do 4. novembra 2022.

Podľa čl. 20 ods. 3 zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa voľby konajú len v sobotu. Jedinou spoločnou sobotou, ktorá spĺňa zákonom stanovenú podmienku konania komunálnych aj krajských volieb v posledných 14 dňoch volebného obdobia, je 29. október 2022.

Táto sobota však u časti verejnosti a politikov vzbudila nevôľu, pretože nasledujúci utorok 1. novembra 2022 je dňom pracovného pokoja (Sviatok všetkých svätých). Úvaha časti verejnosti a politikov je, že predpokladaná neprítomnosť časti voličov v mieste ich trvalého bydliska počas tzv. dušičkového víkendu povedie k nižšej volebnej účasti a skresleniu výsledkov volieb. V komunálnych a krajských voľbách nie je možné voliť pomocou hlasovacích preukazov.

Prieskum verejnej mienky od agentúry AKO pre TV JOJ z marca 2022 ukázal, že slovenská verejnosť nemá na vec jednotný názor. 37 % respondentov navrhuje posunúť termín volieb o týždeň skôr na 22. októbra, 36 % na termíne volieb nezáleží a 27 % navrhuje ponechať zo zákona odvodený termín 29. októbra.

Podľa medializovaných informácií nebola ešte vo februári 2022 jednoznačná zhoda na ponechaní alebo posune termínu spojených volieb ani vo vládnej koalícii. V marci 2022 však Ministerstvo vnútra SR predsa len predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý by po schválení predĺžil 14-dňovú lehotu na 21 dní.

Takáto zmena zákona by umožňovala vyhlásiť spojené voľby aj na sobotu 22. októbra 2022. Zmenu zákona však musí odsúhlasiť vláda SR a tiež Národná rada SR. Vláda zasadá každú stredu, ale poslanci sa na ďalšej schôdzi NR SR opätovne zídu až 26. apríla. Prípadná zmena zákona by teda prišla takpovediac na poslednú chvíľu.

Podľa čl. 181 ods. 1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva totiž predseda NR SR vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy obcí najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Rovnaká lehota platí v zmysle čl. 149 ods. 1 uvedeného zákona aj pre vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov. To znamená, že predseda NR SR musí termín spojených volieb vyhlásiť najneskôr 11. júla (ak sa uskutočnia 29. októbra) alebo najneskôr 4. júla (ak by sa po zmene zákona mohli uskutočniť už 22. októbra).

Na samotný termín spojených volieb nadväzujú ďalšie zákonné lehoty. Súčasní poslanci obecných zastupiteľstiev a miestnych zastupiteľstiev v Bratislave a Košiciach, starostovia obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc a primátori miest podľa čl. 11 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení ostanú vo funkciách až do zloženia sľubu novozvolených poslancov, starostov a primátorov. Sľub sa skladá na ustanovujúcich zasadnutiach novozvolených obecných a miestnych zastupiteľstiev, ktoré sa podľa čl. 12 ods. 1 uvedeného zákona musia uskutočniť do 30 dní od vykonania volieb.

Rovnaké je to opätovne aj v prípade súčasných poslancov krajských zastupiteľstiev a predsedov krajov, ktorých funkčné obdobie v zmysle čl. 11 ods. 1 a čl. 16 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov tiež trvá až do zloženia sľubu novozvolených poslancov a predsedov. Sľub sa skladá na ustanovujúcich zasadnutiach novozvolených krajských zastupiteľstiev, ktoré sa podľa čl. 14 uvedeného zákona musia uskutočniť do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.

Tieto 30-dňové zákonné lehoty znamenajú, že bez ohľadu na presný októbrový termín spojených volieb sa všetci novozvolení župani, primátori, starostovia a krajskí, mestskí, miestni a obecní poslanci ujmú svojich funkcií v priebehu novembra 2022.

V prípade novozvolených poslancov krajských zastupiteľstiev a predsedov krajov netreba zabúdať, že v zmysle čl. 69 ods. 5 a 6 Ústavy SR budú v tomto roku zvolení už len na 4-ročné volebné obdobie tak, ako to zákon ukladal aj pred rokom 2017. O 4 roky sa preto budú môcť uskutočniť ďalšie spojené komunálne a krajské voľby. O ich termíne je vzhľadom na nejasnosti okolo tohtoročného termínu možné napísať jedine to, že sa uskutočnia v októbri 2026.