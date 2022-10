Konflikt konzervatívcov a liberálov v roku 2143

Táto skupina mala pocit, že nie je v spoločnosti tolerovaná, že je šikanovaná, urážaná a že majoritná spoločnosť s nimi nejedná ako s ľuďmi, ale ako s netvormi a úchylákmi.

Hovorili si Pé Zet En Ká plus komunita, čo bolo spoločenstvo pedofilov, zoofilov, nekrofilov, kanibalov a ďalších.

Roky volali po úcte, rešpekte a priznaní základných ľudských práv, ako napríklad právo oženiť sa s mŕtvolou, alebo s kozou.

"Prečo nás netolerujete? Veď my vám nijako neubližujeme. My chceme len žiť naše životy legálnym spôsobom! Ak sa ja dohodnem s človekom, ktorý chce zomrieť, že si ma vezme a ja ho po smrti zjem, tak je to moje právo. Komu tým ubližujem z radov konzervatívcov? Tolerujte môj pohľad na život! " hovorí kanibal Marián.

"Včera môjho kamaráta pred barom dobili do krvi len preto, že na internete zverejnil fotku ako sa bozkáva so svojou mŕtvou priateľkou. Prečo on ako milujúci sa musí skrývať? Komu ublížil?" argumentuje Roman.

"Ja za to nemôžem, že som sa zamiloval do kozy. Ja som sa už taký narodil. A že koze ubližujem? To nie je pravda, vy kozy zabíjate a jete ich mäso. Tak kto im ubližuje?" pridá sa zoofil Ondrej.

A tak si teda skupinka asi 2 tisíc ľudí pochoduje mestom. V ruke držia tradičné vlajky v priesvitnej farbe, ktoré symbolizujú inakosť a rozprávajú o nepochopení, o tom, že oni konzervatívcom predsa nič nerobia, že nikomu neubližujú. Ako predsa nekrofil môže niekomu ubližovať tým, že má sex s mŕtvolou? Veď je to jeho osobná vec a tradičná spoločnosť by ich mala rešpektovať. Ak sa chce niekto oženiť s kozou tak prečo mu v tom bránite? Veď on jej len chce dať legálnym spôsobom svoje dedičské práva a opäť tým nikomu neubližuje. Len nechce, aby naňho spoločnosť neukazovala prstom, že je niečo menej.



Okolo tejto protestujúcej skupinky sa ale mestský život konzervatívcov nijak nezastavil. Kresťania, homosexuáli, moslimovia, ateisti, židia, bisexuáli a černosi spolu žili v pokojnej tradičnej konzervatívnej atmosfére, akurát im to tu chcú nejaké zvláštne živly meniť.

"Kam táto spoločnosť speje? To tu vážne budeme tolerovať týchto bláznivých liberálov?" pýta sa Jozef . "Určite sú za tým médiá a mimovládky, ktoré chcú zničiť naše tradičné hodnoty." odpovedá mu jeho manžel Lukáš. "Pozri na tých úchylákov oci." vykríkne ich 8 ročný syn Ferko.

"Choďte domov zrúdy!" nahnevá sa Lenka, ktorý sa akurát vracia z operácie pohlavných orgánov.

Ako tento boj o spravodlivosť nakoniec skončí? To nevieme, zatiaľ sme v roku 2022, a tak tieto témy ešte riešiť nemusíme .......

A teraz vážne. Boj medzi konzervativizmom a liberalizmom nie je len v súčasnosti, on bol aj v minulosti a nejak bude vyzerať aj v budúcnosti.



Tak, ako v 15. storočí konzervatívci vykrikovali na liberálov, že sú zvrátení, lebo tvrdia že Zem nie je stredom vesmíru.

Tak, ako v 19. storočí konzervatívci vykrikovali na liberálov, že sú zvrátení, lebo chcú zničiť spoločnosť zrušením otroctva.

Tak, ako začiatkom 20. storočia konzervatívci vykrikovali na liberálov, že zničia túto spoločnosť ak dajú právo voliť aj ženám.

Tak, ako v 21. storočí konzervatívci vykrikujú na liberálov, že LGBTI zničia túto spoločnosť.



Tak sa o 100 rokov aj LGBTI budú musieť rozhodnúť, na koho strane vlastne stoja, a že to nie je také ľahké prijať liberálne hodnoty ani pre dnešných konzervatívcov. Uvedomte si to a zreálnite vaše požiadavky dobe, v ktorej žijete. Lebo o 100 rokov práve vaše princípy budú citovať a za vzor dávať skupiny, ktoré sú ešte viac napravo od vás. A vy možno raz budete tí hlúpi tradiční konzervatívci, ktorí ničomu nerozumejú.