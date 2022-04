Odporučenie knihy Hotelík na Islande

Mojim tipom a možno aj tipom na víkendové čítanie je kniha "Hotelík na Islande" z knižnej série Romantické úteky od Vydavateľstva Grada, ktorý mi v spolupráci venovali recenzný výtlačok knihy.

Keď som knihu začala čítať, tak som si chvíľu myslela, že autorka píše o mne a dosť som sa na tom pobavila. Príbeh je o Lucy, ktorá je v Manchestri a Alexovi, ktorý je v Paríži. Hádaj, kde sa stretnú? V jednom malom hotely "Polárna žiara" na Islande. Julie Caplinová s ľahkosťou do príbehu prepašovala aj tradičné islandské názvy, zvyky aj povery. Aj v tejto knihe autorka nezabudla na pojem a filozofiu severského "hygge" alebo na Islande nazývanom "huggulegt".

"Byť huggulegt znamená dopriať si pohodlie a urobiť si čas na okamihy, v ktorých si môžeš poriadne vychutnať radosť zo života."



Okrem islandského jazyka sa v príbehu nachádzajú aj krásne opisy prírody. Pri čítaní som bola príjemne prekvapená, ako sa autorka venovala opisu kultúry, života na tomto mieste a krásam, ktoré ju obklopujú. To je naozaj pridaná hodnota tohto príbehu. Áno, a samozrejme romantická linka je veľmi milá. Zranené srdce, ktoré sa aj napriek chladnému počasiu a nepriazni osudu "roztápa". Malé gestá, milé aj náročné situácie vyústia až to "happyendu", ktorý podľa mňa všetci chcú (nie len pri knižnom príbehu). A naviac, autorka si ponechala svoj štýl rozprávania príbehu. Mne osobne sa páči, keď je kniha napísaná normálnym jazykom a hrdinovia príbehu rozprávajú a aj sa správajú tak, ako normálny ľudia. Ktorá z nás si niekedy nepomyslela napríklad toto: "Došľaka, ten chlap je taký pekný!"



Ak si predchádzajúce knihy nečítal/a, nezúfaj. Túto knihu môžeš zobrať do ruky a nebudeš mať pocit, že by jej dej akokoľvek nadväzoval na predchádzajúce časti zo série Romantické úteky. Ak si fanúšik tejto série, autorky, romantiky či milých príbehov, ktoré sú obohatené niečím špeciálnym, neváhaj a siahni po tejto knihe. "Hotelík na Islande" ti poskytne dokonalý odpočinok a nadpriemerný zážitok z čítania a malú exkurziu do islandskej prírody.

Pri čítaní knihy budeš mať príjemný pozitívny pocit. Autorka ju napísala v naozaj pozitívnom duchu a myslím, že aj toto si získa srdce čitateľa. "Cha, lenže tu si na Islande. Nás len tak niečo nerozhádže. Hovorí sa tu thetta reddast - všetko dopadne dobre. Život nás tu naučil veriť, že si poradíme."

Objektívne sa mi zdá, že je kniha napísaná o kúsok lepšie, ako tie predchádzajúce, ktoré som čítala. Myslím, že aj časom a počtom prečítaných romantických kníh, viem oceniť peknú romantiku. Takže moje hodnotenie je zaslúžených 4/5 hviezdičiek.

"Hotelík na Islande" má odomňa jasné "áno".

Poznáš túto sériu? Chystáš sa na túto novinku?

