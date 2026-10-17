Erb či logo na oficiálnej stránke mesta?

Keď si otvoríte webovú stránku svojho mesta alebo obce, čo vidíte ako prvé v ľavom hornom rohu? Erb, ktorý mesto používa stáročia, alebo moderný nápis s farebným symbolom, o ktorom by ste len ťažko povedali, čo znamená?
Trnava - mesto v ktorom som v študoval na Trnavskej univerzite - a pozeral som si nedávno jej logo. Toto logo bolo odvodené z mestského erbu s podobizňou Ježiša Krista. Mestský erb mesta Trnava patrí podľa mňa medzi najkrajšie na Slovensku a je symbolické, keďže sa hovorí o "Malom Ríme". Mestský erb som si chcel pozrieť na oficiálnej stránke mesta Trnava, no veľmi nepríjemne ma sklamalo, keď som tam videl namiesto erbu obyčajné písmeno T. Písmeno T s niečím navrchu, čo má akože symbolizovať kráľovskú korunu, keďže Trnava bola v minulosti kráľovské mesto. Vau, takže pre modernosť a jednoduchosť bol Ježiš nahradený písmenom T. Erb sa zredukoval na logo - písmenko, pár pixelov...
Chcel som si porovnať erby našich krajských miest a pri prehliadaní ich oficiálnych stránok som si všimol zvláštnu vec. Erb, teda symbol, ktorý mestu udelili panovníci a ktorý je zapísaný v Heraldickom registri, na väčšine úvodných stránok jednoducho chýba. Namiesto neho tam svieti logo.
Web mesta nie je e-shop, je to digitálna radnica. Platíme cez neho dane, sťahujeme tlačivá, čítame úradnú tabuľu. Patrí tam teda skôr reklamné logo, alebo úradný symbol mesta? Prešiel som úvodné stránky všetkých ôsmich krajských miest. Výsledok je jednoznačný: logo vyhralo. Šesť miest ukáže návštevníkovi len logo.
Okrem Trnavy ma nepríjemne prekvapili Košice. Mesto, ktoré v roku 1369 ako prvé v Európe dostalo od panovníka vlastný erb, ukáže na svojom webe len logo s nápisom KOŠICE. Ak niekde má erb príbeh, ktorým sa oplatí pochváliť, je to práve tu.
Potom som začal pátrať, koľko mestá za tieto logá zaplatili, prekvapení pribudlo. Logo totiž nevzniká zadarmo, a to ani vtedy, keď ho mesto vyberie v súťaži. Keď som poskladal čísla z webov miest, ukázali sa obrovské rozdiely.
Prečo je to dôležité? Logo nie je len obrázok. K nemu patrí dizajn manuál, nové tlačové šablóny, tabule, vizitky, pečiatky, reklamné predmety. Každá zmena loga teda nesie aj skryté náklady, ktoré v žiadnej tabuľke neuvidíte. Erb pritom mesto má a platiť zaň nemusí.
Erb nesie príbeh, logo často nič nehovorí
Skúste si zakryť názov mesta a pozrieť sa len na symboly. Pri zlatom dvojkríži Žiliny, pri bielom baránkovi Trenčína alebo pri trnavskom kolese viete, kam patria. Pri farebnom symbole vedľa nápisu, červených pixeloch alebo lomke pred názvom mesta už menej. Logo bez nápisu je často len grafický prvok, ktorý by mohol pokojne patriť banke, nejakej súkromnej firme alebo e-shopu.
Nechcem logá zatracovať. Majú svoje opodstatnenie. Vidieť to na Nitre, kde dizajnéri vytvorili logo priamo z erbu, z obrnenej ruky s práporcom s dvojkrížom. Na billboarde, na mobile, na festivalovom tričku je moderné logo jednoducho čitateľnejšie ako heraldický štít plný detailov.
Na oficiálnej stránke mesta ale vidím najmenej tri dobré dôvody, prečo by erb nemal chýbať:
Oficiálnosť. Na webe mesta podávam priznanie k dani z nehnuteľností alebo čítam úradnú tabuľu. Erb je akási vizuálna pečať: hovorí mi, že som na úrade, nie na reklamnej stránke.
Dôvera. Podvodných stránok, ktoré sa tvária ako úrady, pribúda. Logo sa dá ľahko zmeniť aj napodobniť, erb je zapísaný v Heraldickom registri a každý ho pozná.
Stálosť. Logo sa mení s módou alebo s novou garnitúrou na radnici. Erb zostáva stáročia a nestojí ani euro.
Podľa môjho názoru by oficiálny web mesta mal byť s erbom na viditeľnom mieste a nie ukrytý v nejakej podstránke alebo sekcii. Tam, kde mesto láka turistov a predáva zážitky, nech sa logo pokojne ukazuje. Tam, kde vystupuje ako úrad, nech má svoj erb. Zákon o obecnom zriadení síce obciam a mestám neprikazuje uvádzať svoj erb na úvode svojej stránky, no mnohé obce a mestá vedia, že nepotrebujú mať zákonom prikázané, aby odkazovali na svoje historické a kultúrne dedičstvo.
Pri porovnávaní stránok okresných miesť ma zaujali stránky Kysuckého Nového Mesta. Na úvodnej stránke dávajú prednosť logu v tvare názvu mesta, avšak o kúsok nižšie na mieste, kde odkazujú na svoje partnerské mestá v zahraničí, tak pri nich uvádzajú ich erby? Prečo svoj erb neuvádzať, ale partnerských miest áno?
Tisíce eur za logo nie sú pre krajské alebo okresné mesto obrovská suma. Otázka je skôr, či ich treba vôbec vynakladať a či potom pre nové logo musí z oficiálnej stránky zmiznúť symbol, ktorý mesto používa stáročia a ktorý ho nič nestojí. A čo vy? Poznáte logo svojho mesta? A viete, ako vyzerá jeho erb? Radšej by ste videli na úvodnej stránke svojho mesta erb, logo, alebo oboje?