Hlavný cieľ mi uletel, ale aj tak bolo fajn

Túto cestu sme mali naplánovanú už rok dopredu. Jerevan, hlavné mesto Arménska oslavovalo druhý októbrový víkend 2808 rokov od založenia a na Námestí republiky mali vypúšťať balóny.
To je hlavný dôvod, prečo v nedeľu po tretej ráno budíme „recepčnú“ v ubytovaní s nepretržitou prevádzkou. Náš nový domov s honosným názvom Republic Square Apartment je starý byt v ošuntelej bytovke. Kráčame peši po obitých schodoch v sprievode rozospatej babky v župane a ani jedna z nás troch nevyzerá nadšene. My preto, že by sme už najradšej spali a babka by zas ešte rada spala.
Trochu sa nám zlepší nálada, keď vidíme, že máme pre seba obrovský byt s príslušenstvom. Keď sa konečne vybalíme a pripravíme spať, sú takmer štyri.
„Na koľkú mám nastaviť budík? Na šiestu alebo stačí 6:20?“, pýta sa Viktorka.
„Neopováž sa ma zobudiť pred jedenástou!“, odpovedám. „Ak chceš ísť kvôli nejakým balónom do mesta, tak choď už teraz. Ja chcem konečne spať!!!“, kričím. Však nehrozí, že zobudíme babku o poschodie nižšie, tú sme zobudili už pred hodinou.
Ráno sa budím na to, že niekto trieska dverami. Za nimi je Viktorka a babka v župane, ktorú Viktorka opäť zobudila. Snažia sa zatvoriť dvere, ale bez rázneho zabuchnutia to nejde. „Maľčiky slamali“, vysvetľuje babka fakt, že pokazený zámok majú na rováši pravdepodobne predošlí hostia.
Zo spánku už asi nič nebude, tak sa rýchlo oblečiem a utekám za Viktorkou na námestie. Pár balónov ešte vidím, ale sú vysoko, minuli sme o pár minút.
Takto to na námestí Republiky odfotila Viktorka pred polhodinou.
A takto bolo balóny vidieť ešte pred pár minútami.
Nevadí, však babka nám hovorila, že celý deň budú po meste oslavy a kdesi aj vojenská prehliadka a večer dokonca ohňostroj, aj fontány na námestí budú spievať a tancovať. Hurá!
Vyrazíme na Kaskády, to sú také schody v Jerevane, a odtiaľ je výhľad na mesto aj na Ararat, ktorý nedávno v rámci urovnania vzťahov s Tureckom zmizol z pasovej pečiatky.
Kráčame schodami nahor a približne v polovici si všimneme, že vchody do múzea, ktoré boli počas našich predchádzajúcich návštev zamknuté, sú teraz otvorené dokorán a vnútri bežia eskalátory, takže sa môžete vyviezť pohodlne nahor aj nadol.
Takto vyzerá Jerevan druhý októbrový víkend.
Ararat
Keď si urobíme aspoň päťdesiat rovnakých fotiek, ideme dole, aby sme stihli aj kultúru. Ako chodíme z jedného miesta na druhé, všade vidíme rovnaký obraz – mužov, ktorí rozoberajú pódium a skladajú aparatúru. Sme dosť bystré na to, aby sme pochopili, že všetky srandičky uvedené na plagátoch bez dátumu sa konali už včera.
Aj policajti, ktorých sa pýtame, to potvrdzujú. Ale babka povedala, že niečo bude aj dnes, tak jej veríme. Aspoň večerný ohňostroj. Aspoň nočné fontány. Prosím, prosím…
Čo dovtedy? Že by sme išli tam, kde to všetko pred 2808 rokmi začalo?
Za nekresťanské peniaze nás taxík odvezie na miesto a sme tu - na pevnosti Erebuni, ktorá dala aj názov mestu Jerevan. Pozrieme si múzeum a vybehneme hore. Vidieť odtiaľ nielen národný symbol – horu Ararat, ktorá je v Turecku, ale aj najvyšší arménsky vrch Aragac.
Ak si chcete prečítať niečo o Erebuni, vygúglite si. Prípadne vám umelá inteligencia pripraví krátky výcuc, ktorý však radšej berte s rezervou, ona si niekedy aj vymýšľa. Fotky gúgliť nemusíte, pár vám ich ukážem.
Toto je pes. Teda stvárnený - pred 2800 rokmi.
Blíži sa večer, keď sa snažíme autobusom dostať opäť niekam do centra. Máme ešte z minulého roka kartičky na dopravu, ktoré sa dajú nabíjať. Len ako sa to robí? Pýtame sa staršej ženy. Síce netuší o moc viac, ako my, ale je veľmi ochotná, postupne odchytáva okoloidúcich, ale nikto nevie. Nakoniec s nami ide na zastávku autobusu a v jednom vozidle sa pýta vodiča. Lístky sa dajú platiť platobnou kartou, stačí ju priložiť na terminál. Ženička organizuje našu cestu ďalej. Pýta sa na celý autobus, kto vystupuje na zastávke, na ktorej potrebujeme vystupovať my. Prihlási sa mladý chlapec. Tak mu prikazuje, aby nám povedal, kedy to bude. Potom sa autobus rozbehne a my sme v tom zmätku ostali dlžní ženičke poďakovanie.
Mládenček sa o nás príkladne stará, ukáže nám, kedy treba vystúpiť a potom nám ešte vo svojom mobile hľadá správnu cestu do ďalšieho cieľa. Tým je iránska Modrá mešita. Boli sme tu aj minulý rok a veľmi sa nám páčil pokoj, aký tu vládne. A samozrejme množstvo mačiek, o ktoré sa tu starajú.
Večer sa vraciame na Námestie republiky. Ohňostroj nikde, fontány mlčia, dokonca ešte aj vodu z fontán vypúšťajú. Tak nič, možno nabudúce. Ideme spať, ráno nás čaká celodenný výlet s naším priateľom Vahagnom.
O Vahagnovi som už písala vlani aj pred troma rokmi, linky dám do súvisiacich, tak sa teraz nebudeme zdržovať. Je pondelok, osem hodín ráno a my sa ponáhľame, lebo Vahagn s autom čaká na námestí pred poštou, tak nech sa odpichneme pred tým, ako začnú prichádzať biele goliere do práce.
Naším cieľom je kúpeľné mesto Džermuk. Je to od Jerevanu asi 4 hodiny, ale nejdeme tam priamo, cestou si robíme zastávky na miestach, ktoré ani veľa domácich nepozná.
Prvou zastávkou je Chor Virap. Tu len nakrátko odbočíme z hlavnej cesty, pretože je výborná viditeľnosť a takúto krásnu fotku kláštora s Araratom ešte nemáme. Keď som tu bola prvýkrát, je to už desať rokov, tak sme nevideli nielen Ararat, nevideli sme takmer úplne nič. Dnes máme šťastie.
Nie, nie je to fotošop, ani AI, takto je to naozaj vidieť. Teda niekedy.
Potom pokračujeme ďalej. Naša cesta vedie rovnakou trasou, ako sme išli pred rokom. Vtedy s nami bola aj Vahagnova manželka, ale tá žiaľ začiatkom roka odišla navždy. Tak je tá repríza cesty trochu smutná, aj keď sa snažíme o tom nerozprávať.
Prechádzame územím, ktoré nám navigácia ukazuje ako územie Azerbajdžanu. Vraj ho chcú politici v oboch krajinách vymeniť za územie v Azerbajdžane. Bude to stáť kopu peňazí a podľa mňa je to blbosť. Ale mňa sa ani nikto nepýta, že.
Zastavíme v dedine Jeghegis. Prvé, čo si všimneme, je chačkar pri ceste z roku 1340.
Jeghegis bol v stredoveku významným kultúrnym, intelektuálnym a politickým centrom.
Dnes je to takmer zabudnutá dedina, s hľadaním cesty nám pomohla navigácia. Naučili sme sa slová "tekvek ač" a "tekvek zach", aspoň tak sme ich počuli. Prvé znamená odbočiť vpravo, druhé vľavo.
Pozrieme si aj orbeliansky cintorín s ďalšími chačkarmi.
Už viete, čo je to chačkar? To je taký náhrobný kamenný kríž, niečo ako náhrobok. Chačkary sú roztrúsené po celej dedine, v záhradách, váľajú sa pri cestách a pritom sú to pamiatky z 13. a 14. storočia. Konkrétne tieto sú z roku 1253 a odpočívajú v súkromnom sade.
A už len povedať, čo či kto sú Orbelianovci. To boli príslušníci stredovekého šľachtického rodu, ktorí v týchto končinách žili. Vybudovali napríklad kláštor Noravank a karavanasaraj, ktoré sme navštívili vlani.
V blízkosti Jeghegisu sa nachádzajú staré kostoly. Prvý je neďaleko hlavnej cesty a je z osemnásteho storočia. Zvonku vyzerá ako nejaká stodola, ale vnútri je to pekné.
Podľa mapy je neďaleko ešte jeden kostol, tak zavoláme Vahagnovi, ktorého sme nechali v aute, že prídeme neskôr, aby sa nebál, že nás zožrali medvede. Vraj sa tu v poslednom čase rozmnožili, aj ceduľa pri ceste na to upozorňuje.
Chrám sa volá Zorats. Bol postavený v roku 1303 ako jazdecký, teda vchod je v takej výške, aby jazdec mohol priamo k oltáru zostúpiť z koňa. Koňa nemáme, ale aj keby sme mali, bol by nám nanič, lebo podľa nápisu je stúpať na oltár zakázané. Tak si len porobíme pár fotiek a selfíčiek a vraciame sa do dediny.
Ale ešte neodchádzame, len sa presúvame o kúsok ďalej.
Za riekou Jeghegis sa nachádza 800 rokov starý židovský cintorín. Objavili ho náhodou, keď si biskup Abraham roku 1996 všimol v rieke zvláštne kamene s nápismi. Dali ich preskúmať a zistilo sa, že nápisy sú hebrejské. Najstarší je z roku 1266. Pochovávalo sa tu asi sto rokov a nie je známe, kam sa táto komunita podela neskôr. Židia pochádzali zrejme z Perzie, svedčia o tom aj niektoré mená na náhrobkoch, a prišli sem po Hodvábnej ceste. Však neďaleko odtiaľto sa nachádza orbeliansky karavansaraj, v ktorom karavány oddychovali počas dlhej cesty.
Napodiv tu nie sme samé, teda myslím živých. Na cintoríne je žena z Francúzska. Asi tu chodia ľudia pravidelne, lebo na niektorých náhrobkoch sú kamienky a videli sme aj zopár uschnutých kvetov.
Keď sa vraciame, stretneme dvoch mladíkov. Vahagn nám potom hovorí, že sa s nimi rozprával, vedeli trochu po arménsky a asi boli z Izraela.
Naša cesta sa blíži k cieľu, ale ešte odbočíme ku kláštoru Tanahat. Je postavený na zvyškoch baziliky zo 6. storočia. V stenách sú reliéfy s biblickými výjavmi.
Kým sme boli na cintoríne, Vahagn kúpil v obchode chlieb, „doktorskú“ salámu – niečo ako náš parizer, kozí syr, chlieb matnakaš, sladké žemličky a kávu a tak sa rozložíme na kamennom múre okolo kostola a hodujeme. Snáď sme to tam neznesvätili, odpadky berieme so sebou.
Takto vyzerá chlieb matnakaš. Ryhy robia pekári prstami.
No a potom už ideme do Džermuku. Leží vo výške 2000 metrov. Jeho symbolom je jeleň a jeden sa týči na kopci nad mestom. Jeleň je aj na logu minerálnej vody Jermuk.
Povesť hovorí, že tu kedysi dávno lovec vystrelil šíp na jeleňa. Ten sa z posledných síl vrhol do jazera s minerálnou vodou. O chvíľu sa vynoril úplne zdravý. Lovec to porozprával ostatným a tak sa sláva o liečivej vode rozšírila po celom okolí.
Vahagn to tu pozná, aj by nám všetko rád poukazoval, ale už je dosť neskoro a chce sa vrátiť domov ešte za svetla, zle sa mu šoféruje v šere, tak sa rozlúčime. Na ako dlho? Opäť na rok? Snáď. Škoda, že výlet s ním ubehol tak rýchlo.
Ubytovanie máme opäť priestranné, je to apartmán. Nedokážeme sa pripojiť na wifi, tak voláme ubytovateľovi. Sľúbi, že niekoho pošle, aby to opravil. My ideme zatiaľ poobzerať mesto, nakúpiť a objednať nejaký výlet na zajtra. Chceme si prikúpiť toaletný papier, tak vojdeme do jedného malého obchodíka. Predavač nám hovorí, že máme ísť oproti, tam je veľký supermarket, lepší výber a nižšie ceny. Neviem, prečo to robí. Možno nemá rád svojho šéfa. Alebo má rád šéfa supermarketu. Možno nemá rád svoju prácu. A možno má dobré srdce a chcel nám len dobre. Vyberám si poslednú možnosť.
Nakúpime teda v supermarkete aj niečo na zajtrajšie raňajky. Pozrieme si Galériu – niečo ako u nás v kúpeľoch kolonáda, nachádzajú sa tu pramene od 30 °C do 53 °C. Vraj sú zdravé, asi áno, lebo veľmi chutné nie sú, a to som počas svojho života vypozorovala už dávno – čo je zdravé, nie je chutné a naopak to platí tiež.
Na ulici sú zaparkované terénne autá s ponukami exkurzií. Vyberáme si výlet ku kláštoru Gndevank. Vyjde nás na 50 euro za obe, čo nie je zrovna najlacnejšie, tuším, že letenky z Bratislavy do Jerevanu sa dajú kúpiť výhodnejšie. Navečeriame sa v blízkom bufete, nič moc, ale aspoň ochutnám typické jedlo tžvžik – sú to opekané pečene, prípadne ďalšie vnútornosti. Celkom fajn to bolo, na rozdiel od soljanky, ktorú sme jedli už aj lepšiu. Spolu so šalátom a šťavou z dráča sme platili okolo desať eur.
Keď sa vraciame domov, zastaví sa pri nás „náš“ zajtrajší šofér a sprievodca v jednej osobe a pýta sa, či nechceme zaviezť domov. Nechceme, ale je to milé.
Doma zistíme, že k wifi sa stále nedá pripojiť a nedarí sa nám ani zapnúť práčku, tak voláme opäť ubytovateľovi. Našťastie sme si ešte na letisku kúpili sim kartu, takže dát aj minút máme dosť, akurát, že tu ani dáta veľmi nefungujú, je slabý signál. Ujo sľubuje, že niekoho pošle. Príde pani aj s dieťaťom a hneď sa pripojí na wifi. Nám to nejde ani na jednom z troch telefónov, ani na notebooku. Ale práčku rozhýbe – šnúra nebola v zásuvke a bola umne ukrytá v skrinke pod drezom. Vyperieme si a ideme spať, ráno nás čaká kláštor Gndevank z desiateho storočia.
Cesta tam je len pre terénne autá, vedie krásnym kaňonom, ktorý vyhĺbila rieka Arpa. Je to stará, väčšinou kamenistá, neudržiavaná cesta do Džermuku. Náš šoférosprievodca nám občas zastaví, aby sme sa mohli pokochať a porobiť pár fotiek.
V kláštore sme len my traja a kňaz, ktorý sa nahlas modlí a okiadza miestnosť kadidlom. Náš šofér sa modlí tiež. Ukazuje, že môžeme zapáliť dlhé tenké sviečky. Hovorím mu, že nemám dramy (a neklamem), tak kúpi a zapáli aj za nás. Zlatý človek.
Cestou späť nám šofér ešte poukazuje niekoľko zaujímavostí – napríklad skalu v tvare mužskej hlavy.
Alebo – a to ma zaujalo najviac – medvedie h*vno priamo na ceste.
V Džermuku s nami zájde k banke, kde ideme meniť peniaze. Pýtame sa, ako chodia autobusy do Jerevanu. Hovorí, že nám zabezpečí odvoz a naozaj - kým meníme eurá, dojedná nám taxík do hlavného mesta na zajtra doobeda. Potom nás ešte odvezie k ceste, ktorá smeruje k vodopádu.
Je krásna teplá farebná jeseň.
Cestou k vodopádom stretáme mladého Gruzínca, ktorý sa s nami dáva do reči. Hovorí, že má na Slovensku kamaráta, ktorý ho bol nedávno v Gruzínsku navštíviť na motorke. Pozná slovensko-gruzínsky film zo sedemdesiatych rokov Rača – láska moja. My mu zas rozprávame, kde všade sme boli v Gruzínsku. Takto spolu dôjdeme k vodopádom. Je tu stánok so suvenírmi a my si nevieme vybrať pohľadnicu, páčia sa nám dve. Nakoniec sa rozhodneme pre jednu a zaplatíme. Druhú vezme Gruzínec, zaplatí a podá nám ju ako darček. Sme natoľko prekvapené, že si horko-ťažko spomenieme na slovo „madloba“, čo znamená po gruzínsky „ďakujem“. A ešte prekvapenejšie sme, keď nám on odpovie po slovensky „ďakujem“. Rozlúčime sa a ideme si vychutnať vodopád.
Volá sa Vlasy morskej panny a viaže sa k nemu legenda. Šľachtic mal dcéru, ktorá sa zaľúbila do pastierovho syna. Keď to otec zistil, preklial ju a ona sa premenila na morskú pannu. Jej vlasy – to je vodopád. Na jar býva hustejší, teraz je trochu vypĺznutý.
Potom si ešte pozrieme Džermuk. Naobedujeme sa v reštaurácii, kde si dáme kebab, ktorému hovoria aj šašlík. Je to taká napodobenina šašlíka z mletého mäsa, aj na Balkáne som jedla podobný.
Ešte ochutnáme adžarské chačapurí, tortu – niečo ako marlenka, ale tá mi chutí viac, a zapijeme minerálnou vodou Jermuk.
Trochu sa zatiahlo a občas z neba padnú kvapky, ale nič strašné. Chceme sa ešte plaviť po jazere, je tu na to taká pozoruhodná plávajúca kaviareň.
Práve prišla k brehu, cestujúci vystúpili, tak sa ideme informovať, kedy sa pôjde najbližšie. Vraj o 10 - 15 minút. Tak nastúpime, dáme si džús a čakáme. A potom pijeme džús a čakáme. Po pol hodine stále čakáme, už bez džúsu, lebo ten sme vypili. A stále nič. Stále sme v kaviarni priviazanej na brehu a okrem nás a čašníkov tu nie je nikto iný. Ideme sa teda opýtať, kedy uplynie tá sľúbená štvrťhodina. Vyzerá to tak, že sa nás nezbavia a že nikto iný nenastúpi, tak rezignovane odviažu laná a my sa nasledujúcu štvrťhodinu plavíme v kaviarni medzi kačkami po jazere. Za tú srandu sa platí 1000 dramov na osobu, čo je asi 2,50 eur. Zas až také úžasné to nie je a ak to neskúsite, ušetríte.
Porobíme pár fotiek a potom sa naša plavba skončí. Opäť sme na pevnej zemi. Takto vyzerá galéria - kolonáda v jesenných farbách.
V parku je busta speváka arménskeho pôvodu Charlesa Aznavoura.
Čo sme chceli, to sme videli a ochutnali. Ešte si nakúpime v malom obchode niečo pod zub na večeru. Pýtame "doktorskú" salámu, ktorú sme jedli včera s Vahagnom na múre kláštora Tanahat, a napodiv predavačka tuší, čo chceme. Len sa opýta "bez žira?" - teda či myslíme salámu bez tuku. Pritakáme, sme prekvapené, že sa to naozaj tak volá. Neskôr zistíme, že tento sovietsky výrobok má aj stránku na wikipedii.
Ráno sa pobalíme a čakáme na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase na náš taxík do Jerevanu. Príde presne. Len čo sa usadíme, dostaneme správu od nášho včerajšieho šoféra. Pýta sa, či sme už v aute a praje nám šťastnú cestu. Neuveriteľné. Vlastne v tejto krajine uveriteľné.
Taxík je desaťmiestne auto. Postupne obchádzame blízke dediny a naberáme cestujúcich. Väčšinou stoja pred svojimi domami s batožinou aj s ďalšími osobami, ktoré ich odprevádzajú. Na jednom mieste na ceste nakladáme aj nejaké krabice, ktoré potom v Jerevane zas vykladáme.
Cesta trvá asi tri hodiny a stojí okolo 8 eur na osobu.
Do hlavného mesta prídeme popoludní. Už si len pozrieme veľkú tržnicu GUM.
Fascinujú nás hlavne sudžuky rôznych tvarov. Sudžuk znamená vo všeobecnosti klobása, ale to, čo myslím teraz, je orech alebo mandľa obalená v stuhnutej hroznovej šťave natiahnutá na šnúrke. V Gruzínsku sa to volá čurčchela. Chceme si kúpiť jeden kúsok na ochutnanie. Predavačka hovorí, že to je na váhu a malé množstvo sa ani nedá odvážiť, tak nám jeden rozkrojí a každej podá polovicu. Sme prekvapené, aj je nám trochu trápne, ale sme tu už len pár hodín a viac by sme nezjedli. Sudžuky na doma máme už nakúpené. Podobne nám dal na tržnici na inom mieste ochutnať syr ďalší predajca. Aby sme tu nejedli len zadarmo, kúpime si pohár čerstvej šťavy z granátového jablka.
Naobedujeme sa vedľa v jedálni, dáme si polievku charčo a šašlík chorovats.
Potom sa autobusom odvezieme na letisko. Objednali sme si letiskový hotel s odvozom z letiska a na letisko v cene. Je to pohodlné, pretože letíme ráno 5:30 a tráviť noc na letisku sa nám nežiada.
Pred nami je posledných pár hodín v Arménsku, tak si na dobrú noc pustíme Chačaturjana a spomíname, čo všetko sme v uplynulých dňoch zažili. Všetko bolo dobré, jediný nedostatok nášho výletu vidíme v tom, že práve končí.
Tak dovidenia Arménsko, tešíme sa opäť niekedy nabudúce.