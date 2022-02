Vojna na Ukrajine: UNICEF v pomáha v prvej línii

6-ročná Ľudmyla musela so svojou mamou a súrodencami opustiť ich domov v Horlivke, ktorá sa nachádza na území kontrolovanom separatistami v Donecku. (zdroj: © UNICEF/Gilbertson VII Photo)

UNICEF je so svojimi partnermi v prvej línii humanitárnej odpovede na situáciu na východnej Ukrajine. Už ôsmy rok pokračuje v pomoci viac ako 7,5 milióna zraniteľným deťom a ich rodinám zasiahnutým ozbrojeným konfliktom – poskytuje základné zdravotné služby vrátane očkovania, vzdelanie, ochranu, psychosociálnu pomoc, prístup k pitnej vode a toaletám.

Vývoj situácie

24. februára 2022 Ruská federácia oznámila začatie vojenskej operácie na Ukrajine, čo bude mať ďalekosiahly vplyv na životy detí a ich rodín po celej krajine. Vzápätí na to boli zaznamenané presuny ľudí z ooblastí kontrolovaných separatistami do Ruskej federácie. Zostáva nejasné, či dôjde k ďalším väčším presunom populácie. Bezpečnostná situácia v blízkosti kontaktnej línie je veľmi krehká, ruské vojsko prekročilo ukrajinské Hranice na viacerých miestach a v prvý deň konfliktu obsadilo viac ako polovicu územia Ukrajiny. Na mnohých miestach prebiehajú boje. 21. februára 2022 Ruská federácia oficiálne uznala nezávislosť Doneckej a Luhanskej republiky.

Ozbrojený konflikt na Ukrajine vstúpil do ôsmeho roku a vyžiadal si krutú daň na civilnom obyvateľstve /3,4 mil. ľudí/ vrátane 510 000 detí žijúcich v Donecku a Luhansku. Táto zdĺhavá kríza prerušila každodenné životy detí a ich rodín žijúcich na oboch stranách ozbrojeného konfliktu a vyžiadala si nevyhnutnú humanitárnu pomoc. Situáciu navyše zhoršuje pandémia COVID-19 či nedávne vypuknutie nákazy detskej obrny na západnej Ukrajine.

Oksana Deynega drží v ruke úlomok granátu a guľky, ktoré pristáli blízko jednej zo škôl v doneckej Avdiivke. (zdroj: © UNICEF/Gilbertson VII Photo)

Prehľad humanitárnych potrieb

Za posledný týždeň boli zničené tri vzdelávacie inštitúcie na obidvoch stranách konfliktu. Na územiach ovládaných separatistami sú školy zatvorené od 21. februára a ie je známe, kedy sa ich brány opäť otvoria. Viac ako 350 000 detí momentálne nemá prístup k vzdelávaniu. Prebiehajúca vojenská operácia dosah na deti a ich prístup k základným službám len zhorší. Rodiny na oboch stranách konfliktu ostali odkázané na humanitárnu pomoc. Kriticky dôležitá infraštruktúra dodávok vody, sanitácia, dodávok elektrickej energie, vykurovania domácností a školská infraštruktúra boli zničené alebo poškodené a prístup k vzdelávaniu obmedzený nedostatkom technického vybavenia. Nevybuchnutá munícia predstavuje najväčšie ohrozenie životov miestnych ľudí, preto je nevyhnutné organizovať vzdelávanie s cieľom naučiť ľudí správať sa v zamínovaných územiach. Miera detskej chudoby neustále stúpa.

UNICEF v akcii

UNICEF naďalej poskytuje pomoc deťom a ich rodinám ťažko zasiahnutým prebiehajúcim konfliktom. V oblastiac kontrolovaných ukrajinskou vládou práca UNICEFu pokračuje s určitými prerušeniami v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie. V oblastiach kontrolovaných separatistami sú humanitárne operácie momentálne prerušené v dôsledku častého bombardovania. UNICEF má svojich pracovníkov v Donecku, Luhansku, Kramatorsku, Mariupole a Kyjeve. Hlavnými oblasťami pomoci sú:

Zdravie

UNICEF podporuje pripravenosť miestnych autorít na krízovú situáciu zhromažďovaním nevyhnutného materiálu v blízkosti najviac zasiahnutých oblastí, podporuje zvyšovanie kapacít miestnych zdravotníckych zariadení a vysielaním svojich mobilných zdravotných tímov v Kramatorsku, Novohrodivke, Mariupole, Mariinke, Bakhmute. UNICEF tiež podporuje snahy miestnych autorít o zastavenie nákazy detskej obrny prostredníctvom očkovacej kempane.

Voda a sanitácia

Na žiadosť miestnych autorít UNICEF poskytuje dodávky pitnej vody v cisternách a pomohol distribuovať 3 840 päťlitrových fliaš pitnej vody, ktoré daroval miestny výrobca.

Ochrana detí

Desať mobilných tímov v teréno poskytuje psychosociálnu starostlivosť deťom a ich rodinám v oblasti kontrolovanou ukrajinskou vládou. V spoluprácu s vládnymi orgánmi bola založená telefonická linka pomoci. Boli aktivované plány na evakuáciu detí, o ktoré sa starajú štátne inštitúcie. Sociálnym pracovníkom a pracovníkom starajúcim sa o tieto deti /kojenecké ústavy, detské domovy, inštitúcie rodinného typu či detenčné centrá pre mladistvých/ boli poskytnuté tréningy, aby vedeli, ako sa zachovať v krízových situáciách.

Vzdelanie

V spolupráci s miestnymi autoritami a partnermi UNICEF poskytuje tréningy pree učiteľov, dobrovoľníkov a administratívnych zamestnancov vzdelávacích inštitúcií zamerané na rozvoj zručností, emocionálnu podporu, riešenie konfliktov či nenásilnú komunikáciu, rovnako aj psychosociálnu podporu.

Školu v Marinke v Donecku stráži vojak. Od tej doby, čo bolo jedno dieťa postrelené do ruky na ihrisku, sa žiaci nesmú hrať vonku. Futbal a ping pong hrajú na chodbách„ Okná nemôžu prestreliť, pretože tam sú vrecia s pieskom, ale raz trafila guľka žiarovku,” hovorí Lera, žiačka z tunajšej školy. (zdroj: © UNICEF/Gilbertson VII Photo)

Sociálna ochrana

V rámci sociálnej pomoci a ochrany najzraniteľnejších rodín UNICEF participuje na poskytnutí priamej finančnej pomoci viac ako 3 000 sociálne slabých rodín.

Dodávky materiálu a logistika

Kancelária UNICEFu na Ukrajine v súčasnosti disponuje dostatočným množstvom zdravotného a hygienického mateeriálu ako aj krízových učebných pomôcok, aby mohla podporiť 3 000 rodín. Zásoby sa nachádzajú v skladoch v Kyjeve a Kramatorsku. Doručenie prvej dodávky materiálu – zahŕňajúca zimné oblečenie pre deti, zdravotnícke potreby, súpravy hier pre menšie i väčšie deti, vodu a sanitačný material – je plánované medzi 28. februárom a 3. marcom a bude slúžiť viac ako 20 000 ľuďom v núdzi. Vzhľadom na neistú situáciu a vysoké náklady na logistiku a leteckých dodávok, prioritou je umiestniť dodávky do centrálnehoskladu v Kyjeve a ďalej ich distribuovať do zasiahnutých oblastí. Ak to situácia dovolí, prvá dodávka materiálu bude doručená na územie kontrolované separatistami prostredníctvom konvoja OSN a distribuovaná na mieste lokálnymi partnermi. Dodanie druhej dodávky na podporu hygieny a sanitácie, zdravia, ochrany detí a vzdelávacích aktivít sa očakáva medzi 5. a 7. marcom. Táto pomôže 40 000 ľuďom v núdzi. Na ďalších plánoch distribúcie humanitárneho materiálu sa stále pracuje.

Na pokrytie bezprostredných potrieb detí a ich rodín na Ukrajine je podľa odhadov UNICEFu potrebných viac ako 66 mil. USD, ktoré nám pomôžu zabezpečiť pre ne prístup k zdravotníckym službám, ochranu, vzdelávanie, psychosociálnu pomoc a prístup k pitnej vode a toaletám.

UNICEF podporuje aj šírenie osvety o mínach a ochrane pred nimi formou príbehov a hier pre deti. (zdroj: © UNICEF/Gilbertson VII Photo)

UNICEF vyzýva strany konfliktu

- na ochranu všetkých detí za každých okolností. Rázne žiada všetky zainteresované strany, aby bezodkladne konali v najlepšom záujme detí. Civilné obyvateľstvo a infraštruktúra zahŕňajúce vzdelávacie a zdravotnícke inštitúcie nemajú byť cieľom a musí byť zaistená ich bezpečnosť,

- na dodržiavanie ich záväzkov na ochranu detí a zabezpečenie neobmedzeného prístupu humanitárnych organizácií k ľuďom potrebujúcim pomoc kdekoľvek sa nachádzajú,

- na rešpektovanie Deklarácie o bezpečných školách a ochranu detí a ich rodín pred útokmi nezávisle na okolnostiach, v ktorých sa môžu ocitnúť.

UNICEF je spolu s ďalšími agentúrami OSN pevne rozhodnutý ostať na mieste a naplno poskytovať humanitárnu pomoc na Ukrajine vrátane regiónov Donecku a Luhansku. V spolupráci s našimi partnermi poskytujeme život zachraňujúce služby v súlade s humanitárnymi princípmi neutrality, nestrannosti, ľudskosti a nezávislosti.

Pomôžte aj Vy s UNICEFom, pretože len vďaka Vašej podpore môžeme aj my rýchlo a efektívne reagovať na potreby detí a ich rodín, ktoré ťažko zasiahol prebiehajúci ozbrojený konflikt!