Prečo študovať Podnikanie na UNYP?

Tento rast je spôsobený rastúcim významom inovácií a kreativity v dnešnej ekonomike a tiež rastúcim počtom príležitostí pre podnikateľov v rôznych odvetviach. Štúdium Business Administration so zameraním na podnikanie na University of New York in Prague je ideálnou voľbou pre ambicióznych študentov, ktorí majú motiváciu a odhodlanie založiť si vlastný podnik a veľký záujem naučiť sa, čo všetko svet podnikania obnáša.

Podnikateľské myslenie a kompetencie však presahujú založenie spoločnosti; sú cennými aktívami pre korporácie na všetkých úrovniach. Podnikateľské zručnosti sú všestranné a vysoko žiadané v mnohých priemyselných odvetviach, ako sú technológie, zdravotníctvo a maloobchod, čo znamená, že titul v odbore Business Administration so zameraním na podnikanie vám otvorí dvere k širokej škále profesií.

Koncentrácia podnikania na univerzite v Prahe v New Yorku je navrhnutá tak, aby študentom poskytla pevný základ v teoretických i praktických aspektoch podnikania. Program pokrýva kľúčové pojmy, ako je obchodné plánovanie, marketing a financie, rovnako ako praktické zručnosti potrebné na začatie a vedenie podnikania. Absolventi programu získajú znalosti a zručnosti v koncepciách podnikania a budú schopní ich uviesť do praxe a vytvoriť úspešný podnik.

University of New York in Prague má dobrú povesť tým, že poskytuje študentom všestranné a kariérne zamerané vzdelanie, a program Business Administration so zameraním na podnikanie nie je výnimkou. Učebný plán bol navrhnutý a je vedený skúsenými profesormi, ktorí sú odborníkmi vo svojom odbore a prinášajú bohaté skúsenosti a know-how z reálneho sveta. Poskytujú študentom UNYP aj pevný základ v kľúčových konceptoch, zručnostiach a technológiách používaných v podnikaní.

Vďaka prepojeniu UNYP s podnikateľskou komunitou majú študenti UNYP bezkonkurenčné príležitosti získať praktické skúsenosti prostredníctvom stáží, projektov a klubov. Tieto príležitosti vás povzbudia k tomu, aby ste to, čo ste sa naučili v triede, aplikovali na scenáre reálneho sveta, kde si rozviniete zručnosti, znalosti a kontakty, ktoré potrebujete k úspechu v odbore.