UNYP a Český olympijský tím aktivujú svoje partnerstvá

Predmetom tejto spolupráce je vzdelanie a posilnenie vzdelávacieho programu Duálna kariéra Českého olympijského tímu. University of New York in Prague získava status oficiálneho dodávateľa vzdelávania Českého olympijského tímu v období 2022 do 2026.

K podpore vzdelávania českých športovcov UNYP pridáva aj prvú aktiváciu partnerstva a stáva sa partnerom Olympijského festivalu, ktorý sa bude konať v Brne od 4. do 20. februára. Olympijský festival je oslavou Olympijských hier a podporou pre českých olympijských športovcov, ktorí odcestovali do Pekingu. UNYP sa stal hrdým sponzorom programu pre dobrovoľníkov Českého tímu, ktorý privedie na festival 200 až 300 mladých športovcov a nadšencov, aby akciu podporili.

Toto dlhoročné partnerstvo zároveň vytvorí príležitosti pre UNYP študentov, ktorí získajú možnosť pripojiť sa k Českému olympijskému výboru ako stážisti alebo dobrovoľníci. Študenti majú tiež možnosť získať vstupenky na verejné udalosti Českého tímu.

“Zo spustenia nového partnerstva s Českým olympijským tímom sme nadšení a zároveň pyšní, že nám bola vyjadrená dôvera ako sprostredkovateľovi vzdelávania pre českých športovcov. Taktiež máme radosť z príležitostí, ktoré táto spolupráca vytvorí pre našich študentov, ktorí do Prahy prichádzajú študovať z celého sveta. Sme nadšení, že im môžeme ukázať náš vzťah s Českou republikou a demonštrovať diplomatické vzťahy prostredníctvom športu.”, okomentoval Sotiris Foutsis, generálny manažér UNYP.

Držiteľka zlatej olympijskej medaily a manažérka programu Duálna kariéra Kateřina Neumannová dodáva: “Som rada, že v rámci programu Duálna kariéra môžeme ponúkať športovcom školu, ktorá aj zároveň podporuje Český olympijský tím. Vďaka partnerstvu s UNYPom môžu požiadať o štúdium na tejto inštitúcii aj športovci, ktorí by sami z finančných dôvodov nemohli študovať túto školu. Budem sa tešiť na spoluprácu ktorá, pevne verím, osloví mnoho športovcov.”