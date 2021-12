UNYP Rozhovor so študentkou Study Abroad programu

Vždy nás teší, že vidíme hosťujúcich študentov v našom kampuse, a že môžeme nadväzovať nové priateľstvá z celého sveta. V priebehu posledných dvoch semestrov naši študenti vytvorili, dokonca, International Friends Club, kde se starajú o to, aby sa naši hosťujúci študenti cítili vítaní a zapojení do UNYP komunity.

Užite si ten najlepší študentský život popri štúdiu v zahraničí na UNYP

Elishka Pierce, hosťujúca študentka z Northern Arizona University, si užíva svoj zahraničný študentský život v Prahe na maximum. Stretávame ju na každej akcii, snaží sa získať čo najviac kamarátov a myslíme si, že práve o tom je štúdium v ​​zahraničí. Položili sme Elishke zopár otázok o jej živote v Prahe na UNYP.

Čo máš na UNYP a Prahe najradšej?

Na Prahe mám asi najradšej, koľko sa toho tu dá robiť! Bez ohľadu na to, kde sa v meste nachádzate, vždy je tam skvelá reštaurácia, kaviareň, udalosť alebo park, ktorý môžete preskúmať a nádherná architektúra, ktorú môžete obdivovať. Moja obľúbená vec na UNYP je určite to, akú ponúka osobnú a priateľskú komunitu. Necítim sa byť iba jedným neznámym študentom z tisíc ďalších, pretože kultúra UNYP je veľmi kontaktná a zameraná na vzťahy. Veľmi sa mi tiež páči, aký rôznorodý je študentský zbor UNYP, čo sa týka rôznych národností a kultúr, pretože sa môžem učiť z pohľadu iných ľudí a rôznych životných skúseností.

Mohla by si nám popísať svoj bežný deň popri štúdiu v Prahe?

To vždy záleží na konkrétnom dni, obvykle, ale začínam raňajkami na našom balkóne, alebo so spolubývajúcimi, potom zamierim do školy na UNYP. Po hodine sa často zastavím v kaviarni pre niečo na pitie, alebo idem s kamarátkou na obed. Potom strávim pár hodín prácou na školských úlohách a čítaním, než uvarím večeru, a v nedeľu sa rada chodím pozerať na zápasy florbalovej Sparta Praha. To je rozhodne jedna z mojich obľúbených činností.

Akých 5 tipov by si mala pre spolužiakov, ktorí zvažujú štúdium v ​​zahraničí na UNYP?

Asi by som začala tým, že je dôležité pripomenúť, že prednášky na UNYPu trvajú tri hodiny (na rozdiel od kurzov dvakrát do týždňa v USA), takže sa na to pripravte. Aj keď to môže byť zo začiatku ťažké, budete viac vďační za dni voľna!

Taktiež by som vrelo odporučila zoznámiť sa so svojimi profesormi. Mnohí z nich sú aktívne zapojení v odboroch, ktoré vyučujú, takže sú veľmi dobre informovaní. Po tretie, je vždy super sa zapojiť a využívať aktivity, ktoré UNYP ponúka. Viem, že ľudia vždy vravia, aby ste sa zapojili, ale zopakujem to znova, pretože UNYP má niekoľko naozaj zaujímavých klubov, akcií a partnerstiev, ktoré rozhodne obohatia váš pobyt v Prahe. Po štvrté, snažte sa rozprávať s čo najväčším počtom ľudí.

Ako som už spomenula, na UNYPe stretnete študentov z desiatok krajín sveta, a s tým prichádza rada rôznych životných príbehov, nápadov a konverzácií, čo by ste na americkej univerzite pravdepodobne nezažili. Ja sa snažím rozprávať so všetkými, aby som sa dozvedela čo najviac, a tiež sa podelila o svoje vlastné skúsenosti. Nadväzovanie hlbokých vzťahov a priateľstiev sú presne tým dôvodom, prečo na UNYPe som.

Napokon, piaty tip, na ktorý nesmiem zabudnúť, je to, že sa vám naozaj vráti všetko to, čo do toho vložíte. Pokiaľ prídete na UNYP s túžbou učiť sa kvôli osobnému rastu a rozširovaniu svojich znalostí, potom to dostanete. Ak chcete z tejto skúsenosti vyťažiť maximum, snažte sa byť aktívnym študentom, ktorého poháňa zvedavosť a ochota sa učiť! A bonusový tip na koniec - nezabudnite, že ste v srdci Európy! Keď už ste tu, využite to. Je toľko neuveriteľných miest, ktoré môžete navštíviť a preskúmať, takže skúste využiť polohu a krásu tejto zeme.

Nevieme sa dočkať, keď budúci semester prídu ďalší hosťujúci študenti. Jar v Prahe je určite najkrajšie obdobie, kedy si užívame slnečné počasie a rozkvitnuté stromy. Pokiaľ toto čítate a váhate, či študovať v zahraničí práve v Prahe, odporúčam vám prihlásiť sa na UNYP do jarného semestra 2022.