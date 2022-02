Zamerané na študentov UNYP: Kim Ly Tran

Vaše okolie zásadne ovplyvňuje vaše myslenie a chovanie. Z určitého uhla pohľadu je možné tráviť čas s úspešnými, energickými a motivovanými ľuďmi a stať sa tak úspešnejšími, energickejšími a motivovanejšími. To je jedna z najdôležitejších výhod štúdia na University of New York in Prague: nielen že stretnete spolužiakov z viac ako 80 zemí sveta, ale vystavíte sa rôznym kultúram a svetonázorom, zoznámite sa s ľuďmi z odlišných prostredí.

V januári 2020 si Kim Ly vďaka úprimnému a otvorenému komunikačnému štýlu rýchlo získala fanúšikov na TikToku, ktorým je vďaka svojmu obsahu veľmi blízka. Od tej doby získala zmluvu s významnou kozmetickou spoločnosťou a pokračuje v budovaní svojej značky.

"Som veľmi komunikatívny a ambiciózny človek a UNYP mi pomáha s budovaním vzťahov a získavaním cenných kontaktov."

Prečo si myslíš, že je pre teba UNYP tou najlepšou voľbou?

Verím, že UNYP bol pre mňa tou najlepšou voľbou z mnoha dôvodov. Som veľmi komunikatívny a ambiciózny človek a UNYP mi pomáha s budovaním vzťahov a získavaním cenných kontaktov. Americký vzdelávací systém mi tiež vyhovuje viac, pretože radšej píšem eseje, než aby som si vyberala otázku s výberom z viac odpovedí a memorovala zbytočné množstvo informácií.

Čo sa ti najviac páči na odbore Komunikácia a médiá na UNYP?

Odbor sa mi páči predovšetkým preto, lebo sa dá použiť takmer v akomkoľvek pracovnom prostredí a dá sa aplikovať aj do normálneho života, na základe získaných skúseností a nie iba faktov. Komunikácia je základom každého úspešného pracovného vzťahu. Tento odbor nie je príliš zameraný, takže každý si v ňom môže nájsť svoj vlastný smer.

Ako plánuješ využiť svoj titul z komunikácie po ukončení štúdia?

Keďže som v druháku, mám ešte čas vybrať si svoju budúcu prácu snov. Úprimne, som veľmi nerozhodný človek a eště si nie som istá, v čom som dobrá alebo aký typ práce ma vyložene baví. UNYP mi však postupne ukazuje všetky možnosti a rôzne typy príležitostí, takže som si istá, že keď štúdium dokončím, budem mať všetko vymyslené.

Máš dosť silnú pozíciu na sociálnych sieťach. Ako si dokázala vybudovať takúto silnú fanúšikovskú základňu a aké to je byť influencerkou?

Dobrá otázka! Než som so sociálnymi sieťami začala, nemala som poňatia, koľko práce a výskumu je treba venovať tomuto typu práce. Začala som so základným výskumom a sledovaním najrôznejších videí, ako získať sledujúcich, views, engagement a všetko okolo toho. Ale hlavným dôvodom, prečo som si získala veľké publikum, je, myslím, transparentnosť, poctivosť a dôslednosť. Byť influencerom na sociálnych sieťach je extrémne časovo náročné kvôli tomu, že nemáte stanovený pracovný rozvrh. Môj každodenný život je moja práca, pretože väčšinu z toho dokumentujem.

Čo by si odkázala niekomu, kto uvažuje o štúdiu na UNYP?

Určite do toho choďte. Stojí to za to. Niesom slepá a dobre si uvedomujem cenu štúdia, ale pozerám sa na to ako na investíciu do seba a svojej budúcnosti, ktorá zvyšuje moje šance na úspešný život.