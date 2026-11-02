2500 Slnečníc za deň alebo krátky súhrn posledných udalostí

1. Rafinérie a fabriky
Vopred upozorňuje, že za tie cca dva týždne sa toho udialo viac ako napíšem. Nemá zmysel dodávať informácie príliš dlho post hoc. Takže len stručne.
Ukrajina si chvalabohu už z Trumpheimera nerobí nič. Zajtra sú voľby midterms, ktoré podľa poolov Mr. Oranžutan prehrá asi rekordne ťažko a výsledok zjavne neprijme. Zelenskyj a spol. si z amerických kšeftov s Mordorom prestali robiť ťažkú hlavu, presne podľa logiky, že vy nás nepodporujete, my na vás nebudeme brať ohľad. Výsledkom je séria úderov na ruské rafinérie, ktoré podľa priebežných správ spravili väčšie škody ako doteraz.
Jedna z rafinérií je Kstovská, ktorú ZSU zapálili viacnásobne v jednu noc. Zábery sú apokalyptické a ak niekto nevie, prečo sa Rusku hovorí Mordor, tak po záberoch pochopí.
Ďalšie dve rafky sú Bašneft v Ufe a Novokujbyševsk. Všetky tri majú súhrnnú nominálnu kapacitu cez 30.000.000 ton spracovanej ropy ročne, čo dokopy robí strašné číslo. Ak sa podarilo všetky tri zariadenia vyradiť úplne, pre ZZmrdov to bude strašná strata.
Navyše aj blogeri hovoria o tom, že toto bude tretia a definitívna ruská palivová kríza. Prvé dve sa podarilo prekonať s námahou a IMHO s obrovskými stratami. Napríklad tá druhá stála Rusákov prepad poľnohospodárskej produkcie o desiatky percent a teda desiatky miliárd dolárov na kumulatívnej produkcii daní a ďalšieho kapitálu. Ako sa vravelo skôr, Mordor prešiel na používanie menej kvalitného paliva, čo zasa rozmlátilo motory desiatok tisíc osobných automobilov novšej výroby v celom Bezbenzinistane. Aj oprava auta je malý plus k HDP, ale na druhej strane je to strata pre hospodárstvo ako také.
Ukrajina navyše prešla – a snáď im to vydrží – na ataky na zariadenia zbrojného priemyslu. Toto mi dáva logiku jak remeň, pretože Rusáci sa v rámci zbrojnej výroby presunuli od výroby tankov a BVP k produkcii veľkého množstva rakiet, dronov a podobného materiálu. Lenže raketa alebo Šáhid nie je objekt, ktorý si vyrobíte na kolene, takže za každou montážnou fabrikou je sústava desiatok alebo možno stoviek závodov, kde sa robia jednotlivé súčiastky.
Ak si pamätáte na výpadok mikročipov cez koronu, postihlo to automotive plošne. Zrazu sa fabriky zastavovali, pretože chýbala malá časť stroja, doslova zrnko piesku.
Keby sa ZSU podarilo vymlátiť kľúčové výrobné prevádzky, tak sa pokojne môže stať, že ruská produkcia skoro dokončených rakiet bude stopercentná, ale nasaditeľnosť rakiet bude malá.
Jednou z fabrík je v Rostovskej oblasti umiestnená fabrika v Kamenskom. Tá produkuje špeciálne PHM pre rakety – a podľa správ bol objekt zničený. Značí to asi to, že Rusko bude mať problém s dopĺňaním paliva do rakiet a bude musieť čerpať zásoby. Tých ale asi nemá veľa, pretože pokiaľ viem, palivo degraduje a teda sa ho nerobia hory do zásoby.
ZSU takisto zasiahlo závody na dusík tuším v Togliatti.
Celkový zoznam týchto fabrík je vyšší, akurát na Ukrajine som to nesledoval podrobne. Teraz budem mať čas, takže informovanie bude priebežnejšie a viac In time.
2. Pohyby na fronte
Operácia Vivaldi skončila. Podľa správ bola mimoriadne úspešná a aj Ukrajinci v Slavjansku tvrdia, že zachránila mesto samotné. Oslobodené územie možno nie je príliš veľké vzhľadom na rozsah okupovaného, ale Ukrajincom to umožnilo vymazať ruské zisky za cca 8 mesiacov a navyše vykántrila veľké množstvo Podľudí. Ako som písal neraz, Rusáci sú ako druhá armija mira schopní útočiť iba na jednom úseku frontu a svoju rétoriku prispôsobujú tomu, čo im práve ide. Ak teda nejakou náhodou prerazia v Horných Orešanoch, tak naratív bude hovoriť o tom, že práve Horné Orešany sú tým miestom, o ktoré generalite od začiatku vojny išlo. Ak by práve v Horných Orešanoch dostali na frak, nevadí to, nikdy im predsa o taký zapadákov nešlo, tak načo panikáriť. Podstatný je predsa Gemerský Jablonec, tam úspešne dobyli zajačník a dve hnojiská, tam treba tlačiť na Banderovcov.
Keďže ZZmrdi dostávali na frak okolo Lymanu a Kupjansku, začali tlačiť okolo Pokrovska smerom na Dobropiľju. Správy boli trochu panické, ale v konečnom dôsledku tu ZSU údajne prešli do protitlaku a podpultové správy hovoria o vcelku úspechu. Neviem, nemám tam teraz nikoho. Ale ešte jedna pozitívna správa.
Chalani z Doneckej oblasti zatlačili na Opice okolo Kostantynivky. Hovorí sa, že vyčistili časť mesta a Rusáci utrpeli značné straty. Je to vcelku fľus do ksichtu Edka Chmelára, ktorý už pred dvomi mesiacmi sa zaprisahával, že mesto je pod ruskou vládou (v tom čase formálne držali cca tretinu mesta a medzitým sa vpred nepohli).
Zdá sa mi – a je to môj názor, nie overený fakt – že Rusáci proste vyčerpali útočný potenciál úplne. Ak by chceli spraviť nejaký intenzívny tlak, s vysokou šancou to nedajú. V istej miere to je asi následok zdevastovanej logistiky, zlého výcviku a velenia, ale podľa mňa alfa a omega to je kombinácia nasadzovania čerstvého mäsa na tragické misie s desiatkami mŕtvych a jednou dobytou budovou niekde v Hornej Dolnej. A to sa nezlepší. Rusko stratilo momentum.
3. Drobnosti zo sveta
Včera večer mi prišlo varovanie zo Záporižskej oblasti ohľadom nukleárnej hrozby. Keďže v oblasti je najväčšia a okupovaná jadrová elektráreň Ukrajiny a tuším aj Európy, tak som to bral tak trochu so stiahnutou prdelkou. Ale jednalo sa napokon o hacknutie ukrajinských orgánov ruskými hackermi. Žiaden problém nenastal. Zatiaľ.
Pamätáte sa na Suchoj tuším 34, ktorý sa pred asi dvomi týždňami zrútil neďaleko cintorína kdesi v Mordore? Krátko nato sa začalo hovoriť o tom, že to nebolo len jedno lietadlo ale dve. Takže áno aj nie. Jedno spadlo a piloti zahučali a jedno bolo poškodené, no doletelo domov.
Prečo pri cintoríne jedno lietadlo spadlo a druhé sotva odletelo s poškodeným krídlom?
Pretože Rusáci pochovávali jedného vojaka a chceli mu spraviť slávnostný prelet lietadiel. Pri manévri – podľa mňa detinsky jednoduchom, proste letíte vedľa seba – Sučká o seba drgli a jedno to zapikovalo do zeme aj s pilotmi. Druhé malo šťastie.
Pripomína mi to ten vtip o policajtoch. Utopil sa jeden človek. Koľko ľudí sa utopilo reálne?
Dvaja. Samotný nešťastník a ešte jeden policajt pri rekonštrukcii.
Na internete som zachytil, že ZSU udreli na nejaké letisko, ale podrobnosti nemám. Vie niekto z vás nejaké podrobnosti? Vraj tam Rusáci prišli o niečo.
ZZmrdi majú najtragickejší mesiac od začiatku vojny. Zdá sa ale, že to je trend.
Číslom dňa je 1.590.270 dobrých Rusov. Opakovane sa dostávame nad 2.000 Slnečníc.
Zdá sa, že Dušan Koniar čoskoro nebude sledovať počet dní, kedy chcíplo viac ako tisíc ZZmrdov denne ale skôr dvetisíc. Dušan, daj svoju konštantu!
Z nejakého neznámeho dôvodu poklesli čísla logistiky. Síce sa stále držia v stovkách denne, ale oproti pôvodným povedzme 500 – 600 denne je to menej. Na fronte nie je nejaká kalamita alebo zlé počasie, takže mi to príde ako možnosť, že Orkom proste došla logistika.
Rusáci stratili za október takmer 100 km2 okupovaného územia. Pripomínam znova, že strata sto km štvorcových (2,5 násobok katastra Brezovej) je za cenu rekordných strát.
Jeden z mojich vojakov od Slavjanska dostal oficiálny certifikát od ukrajinského ministerstva obrany. Za 4 mesiace, od júna do konca septembra, zabil 250 ruských vojakov pomocou dronov aj pomocou ručných zbraní. Poznáte ho z jedného môjho archívneho blogu, certifikát som videl ale mám zákaz ho zverejniť. Aj tak gratulujem!
Vyššie spomínané rafinérie zásobovali desať percent ruskej rafinačnej kapacity palív ako takých a viac ako desať percent dízlu. Podotýkam: Tri útoky a koniec.
Na poslednú chvíľu sa mi podarilo nájsť o tých stratách lietadiel. Jedná sa o dva kusy Suchoj 34, ktoré ukrajinský Neptún zasiahol na základni Marinovka.
Ďalšia strata letectva – Ukrajinci zničili Mil 8 pri Luhansku.
Za dva mesiace Mordor prišiel až o 16 Suchojov, a to vrátane poškodených.
Mimochodom, jedným z nich je jedna PAKFA, ktorá sa samovznietila. Celkové finančné straty sa rátajú na približne 750 miliónov USD len na týchto udalostiach.
Kyjev dostane rakety Patriot staršieho typu. Nie je to dokonalé riešenie ale pomôže to.
Mordor predĺžil zákaz vývozu dízla do budúceho roka. Neviem prečo.
Brazílsky MAGA retard a pseudopraivčiar Bolsonaro v Brazílii prehral voľby. Niežeby som bol fanúšikom ľavičiara Lulu ale Bolsonaro bol presne tým typom potkana, ktorý robil pravici ako jej rozumiem ja strašnú hanbu. A ešte väčšiu hanbu spravil sebe, keď okamžite po vyhlásení výsledkov zdrhol cez Argentínu do USA.
Pokračuje zbierka cez coffee na zimnú obuv Serhija Halahana. Chýba nám odhadom 200 Eur, odkup robíme zajtra večer. Ak by sa vám podarilo Serjóžovi prispieť jedinou kávou, máme to v cajchu a na prelome týždňov bude mať peniaze na účte.
Oho, a ešte jeden update tesne pred nahratím: 2.500 Rusákov zalomilo za včera!!!! Absolútny rekord a navyše s dosť veľkým predstihom pred doterajším rekordom. Keďže som písal blog z včerajších správ, tak nové info mi došlo neskoro. Gratulujem, ZZmrdi!
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Toto si rozhodne kafé zaslúži. Idem si robiť druhé. Heslo: 2500!!!
(výber pôjde na boty Halahanovi).