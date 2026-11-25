1. Už fňuká, lúzer!
Fňuk fňuk! Ukrajina nám robí zle! Fňuk! Ukrajina napriek Trumpovi neprestáva! Fňuk! Nemáme dostatok PHM! Fňuk! Zelenskyj neposlúchol USA!
Nič ma nepotešilo už dosť dlho tak, ako Putinovo video. Predstavte si toho ruského Otroka, ktorý doteraz kukal na namyslené alebo umelo sebavedomé kscihty ruských politikov. „Všetko podľa plánu!“ povedal Peskov a armáda mu utekala z Charkova.
„Chceme, aby Fínsko vystúpilo z NATO, inak nebude z mieru nič,“ povie Medinskij.
„Zaporižská oblasť je Rusko, nebudeme o nej vyjednávať,“ povie ktokoľvek.
Putkancárov prejav im do toho hodil granát. Zrazu sa im ubližuje. Zrazu aj
pani učiteľka USA niečo povedali a Ukrajina neposlúcha. Príde mi to ako Eminem, ktorý si budoval povesť ťažkého a ostrieľaného tvrďasa, a potom ho novinári načapali v ružových spodkách u kozmetičky, ako mu vytláča akné a krémuje ho. Je to gangsta, ty vole.
Ak sa ale Putin znížil na doslovné fňukanie, značí to, že musí byť skutočne zúfalý. Včera som počúval niekoľko podcastov, kde dávali dokopy údaje ohľadom ruských rafinérií. Vyzeralo to zaujímavo. Ešte zaujímavejšie je to, že tlak ZSU na rafky zosilnel a údery sú presnejšie. Nedávno sa ma známy pýtal, že prečo pred pol rokom, keď som ešte bol v Slavjansku, Ukrajinci rozmlátili raz za týždeň jedno zariadenie a predsa len ZZmrdi nevykrvácali na nedostatok PHM. Dôvod bol ten, že ukrajinský dron zasiahol niečo v rafinérii. Teraz sú útoky mierené presnejšie a ničia kľúčovejšie súčasti zariadenia. Podľa ktoréhosi experta nové útoky značia, že konkrétna rafka je mimo prevádzku až okolo šesť mesiacov. To značí do mája, a aj to v prípade, že ZSU neprevedú následný útok na to isté miesto.
Ak teda Kyjev vymrdáva Rusákom rafky na pol roka namiesto na týždne ako predtým, značí to, že kompletnú zimu a značnú časť jari v Mordor bude absolútny Bezbenzinistan. Ak sa pozriem na vývoj ukrajinských útokov od skončenia „Trumpovho“ prímeria, teda orientačne tri týždne, tak sa zdá, že až teraz Rusáci pociťujú tie pravé škody. Až teraz to Puťkovi došlo, že táto zima bude krutá pre Rusákov asi viac ako pre Ukrajincov.
V každom prípade som nesmierne zvedavý, ako Chujlo sa bude prihovárať svojim Otrokom na Nový rok. „Vážení Rusi. Máme sa dobre. Tí, ktorí ešte majú elektriku a nezamrzli, môžete si byť istý, že túto vojnu proti Banderovcom vyhráme. A mäso asi bude tiež. Výstava je totiž putovná.! Niečo na tento štýl to očakávam. Alebo fňukanie.
Byť top-propagandistom alebo bežným retardovaným Rusom, tak si to teraz asi hodím.
2. Útoky na rafinérie
Ukrajina previedla v noci naraz dva útoky na ruské rafinérie. Obe sa nachádzajú v Samarskej oblasti, teda v Povolží, kde je najväčšia kapacita rafinérií Mordoru.
Obe rafky boli pomerne veľké v súhvezdí ruských zariadení. A obe boli pomerne blízko Moskvy nato, aby práve Blatá toto pocítili. No a pár čísiel, s jednou výhradou.
Dostala sa mi do rúk tabuľka ruských rafiek. Vopred hovorím, že neviem, nakoľko je dôveryhodná, ale skúsim ju zacitovať. Obsahuje zoznamy rafiek s mierou poškodenia.
Prvá je Omská a práve tu je jeden zádrhel. Omsk bol poškodený asi štyrikrát, ale nemám šajnu, v akej miere sa podarilo škody eliminovať. Podľa tabuľky práve táto kľúčová rafinéria funguje stopercentne – a to sa mi samozrejme nezdá. Tabuľka je v podstate nová a teda neviem, či skutočne Omsk je kompletný alebo sa stala chyba v preklade. Pokračujem.
Druhá rafka, Kiriši – stopercentné zničenie. Petrohradská oblasť, teda to bolí.
Tretia v Rjazani, teda neďaleko Moskvy – komplet na prach.
Štvrtá Kstovská, teda blízko Moskvy – na prach, sto percent.
Piata rafka, Nižnekamsk: sto percent kapacity dole. Tatarstan, teda blízko.
Jarosľav, takisto blízko Moskvy: komplet spálená.
Volgograd, teda blízko: kompletne preč. Navyše dostala zásah prednedávnom.
Perm, takisto pomerne blízko: zničená stopercentne. Čerstvý zásah.
Tuapse: je pomerne blízko a vyzerá byť na sto percent dole.
Moskva: bola vybombardovaná viackrát. Tabuľka nedáva údaje.
Saratov, teda pomerne blízko: zničená na komplet.
Bašneft v meste Ufa: pravdepodobne čiastočný režim.
Potom niekoľko stredne veľkých spoločností. Zničené alebo čiastočne zničené.
Výnimkou sú rafinérie na Sibíri, mimo dostrel ZSU. Tri kusy.
Zaujímavé je to, že niektoré zariadenia boli zničené v lete alebo na konci jari. Doteraz sú vymlátené, takže sa zdá, že značná časť kapacity je anihilovaná definitívne.
V každom prípade sa ukazuje, že aktuálne je ruská produkcia niekde na 4X percentách, teda ako sa hovorí vo vtipe, menšia polovica pôvodnej produkcie. A bude horšie.
Opakujem, nesedí mi tá Omská rafinéria. Ak to „nepoškodenie“ štimuje, tak by som sa stavil, že dakedy do nášho návratu z Ukrajiny (krátko po Mikulášovi) bude Omsk horieť.
3. Drobnosti zo sveta
Rusáci začali na južnej diaľnici, na juhu Ukrajiny, cisterny maskovať ako normálne kamióny. Tú valcovú nádrž nejako zavaria konštrukciou a oplachtujú to plachtou.
No ale Ukrajinci nato došli a začali plošne loviť aj „civilné“ kamióny. Výsledkom sú zábery, kedy „normálny“ kamión dostal dron a zhorel v brutálnom kúdole čierneho dymu.
Zdá sa, že Kerčský most si už skutočne neprdne. Dostal som krátky traktát o nejakom konštruktérovi mostov zo Západu. Vyjadril sa, že padnutý oblúk treba úplne rozobrať, nadstaviť a zafixovať, čo je práca na šesť mesiacov, ak všetko pôjde OK.
Lenže toto je prifrontová zóna a OK to nepôjde. Inými slovami, výsledkom bude rovnaká dočasnosť ako pobyt spriatelených vojsk na území ČSR.
Inak by ma zaujímalo, že keď Krym bude naspäť ukrajinský, či ho komplet za ruské peniaze strhnú až po základy alebo sa raz predsa len bude civilne používať.
Aktualizácia ku Karaváne udatných: dostali sme štyristo kilogramov šrapnelov pre potreby dronerov. Pôjdu pre osemnástu brigádu do Slavjansku a Kramatorsku a poveril som Eduarda, chlapíka zodpovedného za zásobovanie dronerov, aby nám dodali videá.
Éterom prebehli zábery prvej obete útoku na Benghází. Jedná sa o Vjačeslava Culina, 42-ročného dôstojníka. Vyzerá síce na 60 ale proste Rusko.
Už len oznamy zvyšných sto členov posádky a budem spokojný.
Dnes má naša Líza, dronerka zo Slavjansku narodeniny.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Líza. Neviem prečo, urobme jej radosť.