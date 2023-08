Ako som nič na vykopávkach nenašiel a Rusi nedobyli Mesiac

1. Vývoj na fronte

Príliš času a hlavne dát som na mieste mojich vykopávok nemal, takže dobieham zanedbané informácie. Ale dačo sa dá za tie dni usúdiť.

Poprvé: Ukrajinci stále postupujú na juhu a podľa toho, čo sa mi dá vydedukovať, Rusáci už strácajú nervy. Podľa správ ukrajinské drony už navštevujú kľúčový Tokmak, z ktorého ako vieme vedú jediné železničné trasy na Krym a k Dnepru. Na juhu pri Robotyne postupujú Ukrajinci plynule a čo ma teší najviac, nebrali ohľad na moju dovolenku a kľudne postupovali aj bez mojich blbých blogov. Kúsok na východ je to ešte lepšie a prebili línie medzi Staromajorskym a Staromlynivkou; dokonca sa hlásia boje o samotnú druhú menovanú dedinu. Staromlynivka je údajne dosť zásadným bodom ruskej obrany, detaily ale nepoznám. Prinajmenšom pri Robotyne to vyzerá nato, že ZSU už obsadzuje alebo prinajmenšom bojuje o hlavné línie, aspoň čo som usúdil podľa Deepstatemap. Keďže Rusáci nie sú schopní urobiť normálny protiútok ani vážnejšie ohroziť ukrajinské jednotky, súdim z toho, že nemajú dostatočné sily ani na normálnu obranu, akonáhle Ukrajinci línie prebijú.

Ruská fenomenálna ofenzíva na severe je taká ako orgazmus frigidnej mníšky – niečo tušíme, o niečom som čítala, ale čo to má byť, nemám šajnu, velebný pane. Deepstatemap, z ktorého vychádzam v tomto prípade bez iných zdrojov, ukazuje postup ako v prípade Chmelárových preferencií, zhruba nula celá nula a mínus jeden.

Jedna nepotvrdená správa (nechytil som potvrdenie alebo vyvrátanie): jednotka Ukrajincov, ktorá sa vylodila cez Dneper pri Kozačom Laheri, sa vraj musela stiahnuť so stratami naspäť. Druhá trochu južnejšie vraj pozície drží. Neviem, snáď to nie je pravda.

2. Vývoj za frontom

Rusko dostáva zabrať čo sa týka rakiet a dronov. Most cez Kerčskú úžinu, ktorý podľa ruských kolaborantov mal byť ľahko poškodený až nepoškodený, je v prdeli a vyzerá to tak, že tak skoro po ňom ešelóny na plnú kapacitu neprejdú. Stále sa mi do uší nedostala informácia o tom, či Ukrajinci zničili línie juhom Ukrajiny, teda na Tokmak, takže predpokladám, že okupanti majú týmto smerom nejakú tú infraštruktúru doteraz.

Podľa toho, čo som narýchlo naštudoval, dostáva na frak ruský prístav Novorossijsk, teda kľúčový port v Čiernom mori pre export ropy. Zaznamenal som zábery horiacich ropných zásobníkov a nemyslím si, že v tomto stave vojny Rusov niečo také poteší (väčšina ropy ide cez tento prístav, v čase sankcií je to teda gross exportu loďami).

Moskva dostala ďalšiu facku od ukrajinských dronov a mám pocit, že Moskovčania už rezignovali na otázku, kde v prdeli je preboha tá vychvaľovaná protivzdušná obrana v centre hlavného mesta. Áno, drony nelietajú priamo z ukrajinského územia ale skôr niekde z lesov v moskovskej oblasti, ale aj tak je to fiasko, že v centre mesta každý druhý deň niečo buchne a že moskovské letiská sú zatvorenejšie ako slovenské reštiky počas korony.

3. Generáli zrejú a zrejú

Znova sa opakujem: v pieskovni v Novej Vieske som nemal veľa dát, takže píšem možno nepresné správy. Tak či tak: generál Židko známy z ukrajinskej vojny je vo večných lovištiach. Nemyslím si, že v jeho ani nie 60. rokoch chcípol prirodzenou smrťou, čo je v prípade ruských mužov cirhóza pečene, ale vzhľadom na čistky v ruskej armáde od mojich ctených menín, kedy Žeňa Prigožin maršíroval na Moskvu, by som celý svoj majetok stavil na nejakú brzdu k Židkovej vodke, napríklad na Novičok.

Okrem toho to vzdal aj generál Gennadij Lopyrev. Ak ste o ňom počas vojny nepočuli, nevadí, počas tejto vojny nepočul ani on o vás. A už ani nebude počuť. Lopyrev bol pred časom dozeral na stavbu Putinovho paláca na Kryme a krátko nato ho zatkli a šupli do lochu za korupciu (haha, nemožné!). Lopyrev mal možnosť podmienečne sa dostať na vzduch po odsedení si istej časti trestu, čo malo byť... teraz. A zrazu čo s nestalo, dostal leukémiu a čoskoro nato v nemocnici hádajte čo? No umrel! Ďalšia z nekonečného seriálu náhod medzi ruskými generálmi, manažérmi a štátnymi zamestnancami. Lopyrev mal aspoň to šťastie, že v nemocnici nemali okná, takže oficiálne to vážne vyzerá na prirodzenú smrť (čomu samozrejme neverím). Putin zametá stopy, nič iné.

4. Ruský vesmírny program v plnej kráse!

Nie je to tak dávno, keď Dmitrij Rogozin, šéf Roskozmosu, sa vyhrážal Američanom, že budú na svoj vesmírny program používať trampolínu. Našťastie Rus je Rus a realita je realita, takže medzitým si Amíci spravili Space-X a na 60 rokov staré ruské technológie sa môžu zvysoka vysrať. Ako vždy v prípade Rusákov – máme niečo, čo spravíme za lacné prachy, pretože naši inžinieri dostanú na výplatu to, za čo by na Slovensku nepracovala upratovačka na polovičnom úväzku, a ešte oblbujeme voličov Fica, že vlastne my sme tí, ktorí majú kľúče od miešačky a potrebné know-how.

Lenže teraz to Rusáci mali možnosť predviesť v plnej kráse. Aj predviedli. Sonda Luna-25, ktorá mala Putinovi a jeho roztlieskavačom dodať nádeje a pocitu dobyvateľov vesmíru, sa po 9 rokoch odkladov (!) dostala konečne do kozmu. Aby sme dali celú informáciu: na sonde pracovalo viacero štátov, ale keďže Zmrdi v roku 2014 obsadili kusy Ukrajiny, celý civilizovaný svet od projektu odskočil a nechal sa Rusákom vo vlastných rukách. Ako sme mohli tušiť, skončilo to presne tak ako v ruských rukách.

Sonda sa rozmlátila o povrch Mesiaca a Rusko sa tak po takmer polstoročí na Lunu nevrátilo. Vtipné bolo kudrlinkaté obhajovanie si zlyhania na telegramovom účte Roskozmosu (tzv. neštandardná situácia,“ čo je jazyku likvidátora poistných udalostí niečo ako „je to v ženských pohlavných orgánoch naveky“). Pýcha ruského (v podstate ale zahraničného) kozmického výskumu je tak v hajzli a rovnako ako pri lietadlovej lodi, mostu cez Kerč alebo pri tankových zoskupeniach Federácie upozorňujem dezolátov, že žiadna náhrada nebude, pretože Mordor na to nemá prachy.

No ale naspäť k Lune. Už minulý týždeň som písal v zmysle, že neverím na úspešnosť misie. Rusko bolo ťahúňom na prelome 50. a 60. rokov, potom ich USA beznádejne predbehli a krajina, kde toaletný papier bol high-tech vynálezom a kľúčové komponenty na splachovací hajzel nemajú vyvinuté dodnes, s dychom nestačila. Čokoľvek po Apolle museli Rusáci tradične ukradnúť a čo sa nedalo ukradnúť, to proste nemali.

Diskusie sa zamorili posmešnými príspevkami aj obhajobami dezolátov, ako sme zlí a ako my alebo Česi žiaden kozmický výskum nemáme, tak prečo sa uškŕňame. Nuž, nemáme, preto ho nemôžme pokaziť, to je pravda. Na druhej strane sa nechvastáme, že sme niečo viac ako ostatní, čo ale Rusáci nonstop robia.

Pár príspevkov na pobavenie: „Luna mala správnu zostupnú trajektóriu na Mesiac, ale potom použitý čip z ukradnutej ukrajinskej pračky zahájil proces žmýkania a sonda to nedala.“

„V skutočnosti bol neuveriteľným úspechom fakt, že sonda netrafila ukrajinskú škôlku.“

„Hlavne že to dobre dopadlo.“

„Navigačný systém vyhodnotil kráter na Mesiaci ako ukrajinskú nemocnicu a tak zaútočil.“

„Aký náraz? Predsa neštandardná situácia!“

„Kde urobili soudruzi v Rusku chybu?“ Odpoveď: „Všude!“

„Aká škoda, toľko peňazí zbytočne Rusi vyplytvali a pritom ich mohli užitočnejšie – na zabíjanie ukrajinských detí.!

„Oni tých sto miliónov Eur mohli radšej spláchnuť.“ Odpoveď: „Spláchnuť? A v Rusku?“

„Podľa počtu kráterov na Mesiaci sa to Rusom nepodarilo už opakovane.“

„Zasa sme Američanov predbehli a na Mesiaci pristáli o dva dni skôr!“

„To tie diely z Moskviča... a je to tu!“

„Misia sa v podstate podarila a Luna vyhĺbila na Mesiaci prvú zemľanku!“

„Zlý uhol trampolíny.“

„Pri náraze sa rozsypali hlasovacie lístky ohľadom pripojenia Mesiaca k Ruskej federácii. Našťastie boli vopred predvyplnené a dajú sa teda spočítať ďalekohľadom.“

„Rusko v kocke.“ Odpoveď: „Neviem, či Rusom vôbec vyjde kocka.“

„Najväčšími nepriateľmi Ruska sú USA, NATO, EÚ a Mesiac.“

Neštandardná situácia v Rusku začína byť nejako príliš štandardná.“

„Trojdňová špeciálna operácia na Ukrajine sa zmenila na tú Mesačnú. Táto ale skutočne trvala iba tri dni.“

„Anexia Mesiaca Ruskom sa nepodarila. Ale nevadí, Putin predsa vydá dekrét.“

„Sonda bola dobrá, ale stolár v nej zabudol hoblík.“

„Tá sonda sa tam rozplácla, ako keby vypadla z okna!“

„Zle nakalkulovali objem uhlia.“

„Sfanatizovaný nacistický proukrajinský Mesiac zničil mierumilovnú ruskú sondu.“

„Zostupnú trajektóriu prepočítali na ruskom sčote, ale niekto udrbal poslednú guličku.“

„Na ako dlho pôjde šéf spackanej misie do gulagu? Na Mesiac!“

„Rusi vytiahli starší typ rakiet. Predtým trafili len vedľajšiu školu, teraz dokonca vedľajšiu planétu.“

„Rusko je tak prehnité, že už ani tá prehnitosť sa im nedarí dokonale.“

„Rusko znova prešťalo Amíkov! Sonda mala nabrať vzorky pôdy kvôli detekcii vody a podarilo sa to z nečakane veľkej hĺbky!“

Ja len dodám, že toto je jediný ruský neúspech, kde sa Medvedev rozhodne nebude vyhrážať atómovými bombami. Ono tie by bolo treba najprv na Mesiac doručiť... ;)

Ďalší blog cez týždeň, ak Rusi zachovajú svoje tradície a prekvapia ma niečím.

P.S.: Nadpis článku je zavádzajúci, našiel som mamutiu kosť.