Čas na tretiu vojnu v Afganistane?

1. Situácia v Afganistane po prechode pod Taliban
Nebudem sa dlho rozpisovať. USA a NATO sa pred časom stiahlo z Afganistanu. Čo sa síce dlho oznamovalo, ale obrovským biľagom na čele Bidena bude spôsob, ako to spravili. Namiesto toho, aby Talibanov netrpezlivo postupujúcich na Kábul masakrovali pre mňa za mňa aj napalmom, proste im vládu nad mestom a krajinou predali ako na tácke. Bidena som moc nemusel, pretože podobne ako Obama bol nemastný a neslaný človek bez výsledkov, no toto je jeho vyslovene podstatné mínus. Ale stalo sa, čo robiť.
Afganistan okamžite začal napriek ubezpečeniam robiť čistky a ani divá sviňa nevie, koľko tisíc alebo desaťtisíc ľudí tam ostalo umučených a popravených. Ako každá extrémistická organizácia skrývajúca sa za boha sa krátko nato posekala a dve vetvy teroristov sa začali vyhladzovať, pretože mali pocit, že ich interpretácia Koránu a Allaha je tá pravá. AKA začali sa mlátiť kvôli nimi interpretovanému podielu moci nad Afganistanom.
Aby toho nebolo málo, Taliban následne udrel na Irán a neskôr na Pakistan. Toto je presne to, čo hovorím už dlho a potom ma rôzne psychicky narušené wannabe blogerky a zakomplexovaní panici na sme.sk obviňujú z extrémizmu a fašizmu. Teroristické organizácie treba vyhladzovať. Nie z nimi rokovať alebo bojovať, vyhladzovať ich všetkými možnými spôsobmi. Akonáhle jednu vetvu necháte, skončí to ako pri rakovine, metastázami.
Biden a Západ teda naivne prenechal extrémistom vládu a výsledkom je ešte nepokojnejší región, milióny hladujúcich a dysfunkčná krajina na pokraji kolapsu.
Ak chcete pomôcť nejakej krajine, nenechajte ju skĺznuť na pokraj katastrofy tým, že ju odovzdáte zdebilneným fanatikom alebo komunistom.
No a v kontexte ukrajinskej vojny som mal na mysli blog. Nikdy naň neprišiel čas. Dnes som ale dostal nový impulz od Youtubového tvorcu, WarFronts.
2. Čas na novú vojnu?
Americká armáda mala v Afganistane presne tú situáciu, ktorú majú Podľudia na Ukrajine. Menšia, horšie vyzbrojená armáda (v zmysle masy, ceny výzbroje atď.) dostáva na frak od podstatne menšej. Volá sa to asymetrický konflikt. Výsledky z Vietnamu, Afganistanu v prípade ZSSR, Iraku, Afganistanu po 2001 a trebárs aj boju proti ISILu ukazujú, že v asymetrickom konflikte môžete zabodovať len vtedy, keď sa presuniete z konvenčného konfliktu práve do asymetrického a udriete na nepriateľa takto.
Došiel však čas na ďalšiu vojnu v Afganistane zo strany Západu? Ja som presvedčený, že áno. Mám na to niekoľko dôvodov. Poprvé: Taliban neskrotne. Pokiaľ Taliban bude fungovať, bude s ním problém. Čím viac Afganistan skrachuje a jeho čoraz viac rastúca populácia bude mať menej potravín a menej pracovných možností, tým viac bude terorizovať kohokoľvek. Podobnosť s Ruskom a Rusmi čisto náhodná, pravda. Nemyslime si, že extrémistická organizácia založená nie na vede a faktoch ale na náboženstve dokáže vybudovať čokoľvek, čo sa len vzdialene podobá fungujúcej spoločnosti (to nedokázali ani Saudi alebo Emiráty. Tam ZÁPAD objavil ropu, ZÁPAD ju začal ťažiť a ZÁPAD vybudoval z moslimských kráľovstiev fungujúcu spoločnosť. Nie miestni imámovia a kalifovia. Nemýľme si to).
Takže ak necháme Taliban vegetovať svojim deštrukčným spôsobom, Afganistan ale aj okolie bude na tom čoraz horšie. Mimochodom, práve Afganistan je štátom na svete mimo Afriku, ktorý má najväčšiu plodnosť medzi ženami (4,56 dieťaťa na jednu ženu, deviate miesto na Zemi). Množia sa ako potkany – ale na rozdiel od potkanov nemajú okolo seba tie zdroje (aby som bol presný, Afganistan je veľmi bohatá krajina na zdroje, ktoré ale nevedia využiť).
Odstráňte Taliban, dosaďte aspoň priemerne schopnú vládu s reformami, napchajte tam lowcost investície, napríklad šitie trenírok alebo kabeliek a čoskoro sa krajina zastabilizuje. Na to ale potrebujete spáliť vo velení Talibanu všetko až po upratovačku.
Druhý bod. Hovoril som to dlho a už je to verejné: Počas tejto poslednej vojny Rusko aktívne dodávalo Talibanu zbrane a informácie, aby podkúrilo NATO. Už len toto je dôvod, prečo by NATO malo chrliť Ukrajine čokoľvek a v akomkoľvek množstve. Teraz ale Rusko je na kolenách a lepšie na tom nebude, čo sa týka normálnych zbraní – ale produkcia dronov v Rusku bude rozbehnutá, pokiaľ aj Ukrajina vyhrá a nezmení sa vláda. Pokiaľ teda nenastúpi niekto ako Gorbačov, tak FSB a ruská armáda si nájde kohokoľvek, kto zacvaká. Taliban tie prachy nemá, ale sunnitskí miliardári v Perzskom zálive ich mať budú. A bude pizdec, pretože na dronoch sa dokáže vycvičiť hocikto na inteligenčnej škále nad levelom Andreja Danka.
Dnes je Taliban banda zarastených a smradľavých hrdlorezov – zajtra môžu ničiť lode, vlaky, budovy alebo dokonca aj osobné lietadlá na polovice planéty. A vtedy už napalm nepomôže.
Potretie: Západ dnes dokáže bojovať asymetricky takisto. Ak by chcel napríklad Donald Trump ešte jednu Nobelovu cenu za mier k tým dvesto, čo si už vykoledoval, a teda by na Afganistan zaútočil, tak by nemusel posielať lietadlové lode, stovky nákladných lietadiel a stovky tisíc špičkovo vystrojených vojakov na štýl Top Guna. Keď by som to mal prehnať, tak by poslal nižšie stovky vojakov v civile, ktorí by sekali Handrohlavcov dronmi.
Primitív s handrou na lebke a s Kalašnikovom na pleci by sa promenádoval niekde uprostred Kábulu, keď zrazu bum!, a lebka aj plece by boli každé s inou pannou v Allahovom raji.
To isté platí aj pre pozemné operácie. ZSSR počas invázie nasadili namiesto moderných tankov staršie typy T-54, pretože v kopcovitom teréne novšie modely nevedeli mieriť nahor (mali malý námer kanónu). Mudžahedínom stačilo niekam nad sútesku nechať v kosodrevine RPG a guľomety a z ruskej kolóny bol šašlyk a boršč. To dnes nehrozí. Každá presúvajúca kolóna by bola dostatočne krytá desiatkami, možno až stovkami dronov, ktoré by kopírovali okolie cesty do vzdialenosti kilometrov. Zadarmo, žiadne stovky hektolitrov kerozínu do helikoptér, žiadne zostrelené stroje. Primitívny malý dron v hodnote jednej afgánskej kozy, ktorý nabijete v tábore za dva USD a ktorý nesie bombičku v hodnote USB kľúča.
Stačilo by doslova len niekoľko masakrov a bolo by po poľných jednotkách Talibanu.
Môj tip je ten, že Kozomrdom by stačilo zosekať pár jednotiek percent najradikálnejších a najaktívnejších bojovníkov a organizácia by skolabovala ako ruská burza.
Ale je tu ešte jeden aspekt. Práve ten som sa dozvedel dnes na WarFront.
3. Taliban má protisilu
Ako to väčšinou býva, tlak vyvíja protitlak. Výnimkou nie je ani Taliban. Už nebohý generál Massúd, ktorého Taliban nechal zabiť deň pred pádom dvojičiek, robil Talibancom strašné straty; je len hanbou Západu, že ho nepodporovali viac. Neskôr jeho následovníci pravdepodobne vyhladili viac členov ako Západ dokopy.
No a v Panšírskom údolí po páde prozápadného režimu sa opozícia držala pomerne dlho, hoci presné správy som prestal dohľadávať ešte v čase hanebného stiahnutia sa NATO.
No a v krajine sa teraz prejavila zjednotená opozícia. Afgánsky zjednotený front je sila, ktorá začala bojovníkov Talibanu aktívne loviť. Správy hovoria o tom, že vedenie AZF sa poučilo z predchádzajúcich chýb a upravilo svoje operácie. Jednotka začala vraždiť členov rozviedky a popravcov Talibanu – čo je eufemizmus pre tých maniakov, ktorí z civilistov mučením vyťahujú informácie a výkupné. Dokonca udreli aj na Kandahár, čo je v srdci paštúnskeho, teda protalibanského územia a sídlo vedenia Kozomrdov.
Ale táto organizácia presedlala aj na drony. Dronmi zapálili Talibanu palivový sklad. Pre fanatikov bez prachov to musí byť ťažká strata.
Sami Sadat, šéf AZF, je podľa všetkého vedený zo Západu. Má 41 rokov, takže v stareckej spoločnosti ako tieto stredoázijské kmene majú si musel vybudovať svoju pozíciu schopnosťami. A podobne ako o trochu mladší Michajlo Fedorov, aj tento muž to definoval trefne a skvele: „Našou úlohou je držať Taliban v strehu. Iba tak nebudú mať čas mučiť našich ľudí.“ Myslím si, že to vystihol presne. Pokiaľ nepriateľa budete mlátiť vy, nebude mlátiť vás. Ukrajina to pochopila. Sadat to pochopil. NATO snáď pochopí neskôr.
Ako bonus je fakt, že AZF nie je oficiálnou štátnou armádou. Oni nepodpísali Ženevské konvencie, nemajú uniformy, oficiálne výložky ani nič podobné. Môžu si s Talibancami robiť čo chcú – a to je presne to, čo asymetrickému konfliktu ako je tento dodá práve antitalibanskej koalícii vietor do plachát. A Talibanu hrôzu.
4. Čo do budúcnosti?
Keď skončí vojna na Ukrajine, Západ by sa zasa nemal učičíkať nejakým vysneným mierom. Mier v tomto štádiu civilizačného vývoja je mýtus. Nie každý národ planéty je mentálne vyzretý ako biely Západ alebo trebárs Japonsko/Južná Kórea. Pokiaľ primitívi niekde v Arábii alebo Afrike nebudú civilizovaní – a to bude trvať generácie – tak mier nemôže nastať. Pokiaľ komunisti a socialisti sa budú pchať kde kade po svetových organizáciách, tak takéto úchylné režimy budú na koni a Západ bude ucukávať.
Za mňa rada: ihneď čo sa skončí vojna na Ukrajine, udrite na Taliban. Nie je to štát, netreba mu oficiálne vyvolávať vojnu. Proste tam pošlite špeciálne jednotky, napríklad aj z Ukrajiny. Stovky, tisícky dronerov na pomerne krátku dobu. Výsledkom bude holocaust, kedy pešiaci a najradikálnejší poľní velitelia padnú pod údermi, ktoré nebudú čakať.
Krátko nato AZF môže udrieť na zvyšky jednotiek kde kade po krajine. Žiadne zmilovanie – nemilosrdné popravy, prenasledovanie hávede do poslednej nohy. Do krajiny by mali prísť investície, ideálne ľahký priemysel platený na západné pomery zle. Pre afgánsku ženu s priemerným počtom detí 5 až 6 bude aj desať USD denne požehnaním. Pre jej muža bude makačka niekde vo fabrike aspoň dôvodom, prečo sa nenechať najať Talibanom alebo ISILom. Dnes dokážete uloviť islamských kazateľov okamžite – našťastie v tejto krajine sa potom nebudete musieť nikoho pýtať na povolenia. Proste dron – a celý okres negramotných kozomrdov zrazu bude bez náboženského zápalu.
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